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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

“Hukuk sistemleri ‘şeriat kanunları’na şiddetle muhtaçtır”

16 Haziran 2018, Cumartesi

GENÇ YORUM

* “(…)Dil gidince edebiyat gider. Edebiyatın temeli dildir. Evet, bizi dilsiz bıraktılar. Dilsiz kalınca edebiyatsız kalırız, edebiyatsız kalınca [da] edepsiz oluruz! Bir an önce edebiyatımıza, edebimize dönmemiz gerekiyor…” (Ali Hakkoymaz)

* “Îman ekseninde ahlâk esaslarını oturtan bir insan (…) îmanını kaybettiği anda ahlâkını kaybeder, hiçbir ahlâk kaidesiyle terbiye edilmez ve toplum için bir zehir olur! (On Dördüncü Şua) Çağımızda en tehlikeli terör örgütlerinin İslâmiyet hakikatini anlamamış zahirî Müslümanlar olması da bundandır…” (Bilal Said Parlakoğlu)

* “Hz. Nuh (as) gemi yapıp her cins hayvandan iki tane aldığında güvercinden de almıştır. Hz. Nuh (as), suların çekilip çekilmediğini anlamak için geminin penceresinden bir güvercin salar. Sular çekilmediği için güvercin gemiye döner. Hz. Nuh (as), yedi gün sonra güvercini tekrar salar. Güvercin bu sefer ağzında yeni koparılmış zeytin dalıyla gelir. O zaman Hz. Nuh (as), suların yeryüzünden çekildiğini anlar. Ağzında zeytin dalı tutan güvercin o günden bu güne ‘ümidin ve barışın simgesi’ olur; ‘Tufan’ın yok edici gücüne karşı direnen zeytin ağacı ise ölümsüzlüğün sembolüdür…” (Duygu Yüksel & Fatma Zehra Şimşek & Esra Yavuzyiğitoğlu)

* “Günümüz hukuk sistemleri, vicdanın hâkim olduğu umum şeriat kanunlarına ve fazilet esaslarına şiddetle muhtaçtırlar.” (Mustafa Gönüllü)

* “Resul-i Ekrem (asm), toplumda hangi rolde olursa olsun en mükemmel örneği teşkil etmektedir.” (Nesibe Ersoylu)

* “‘Ben bir ‘yaratıcı’nın var olduğuna inanıyorum, ama onun bizim işimize karıştığına inanmıyorum!’ diyen ‘mahlut’ların [içine bir şey karıştırılmış olanlar, katışıklar] problemi aslında kendisiyledir.” (Nuri Mannas)

* “Risale-i Nur’un çeşitli yerlerinde ‘fen ilimleri ve din ilimlerini imtizaç ettirmek,’ ‘Kur’ân’la barışık müstakim felsefe’ gibi ifadeler geçer. Bu ifadelerle kastedilen bambaşka, zıt iki şeyi birleştirmek değildir; tevhit ekseninde, insanların sonradan ayrıştırdığı unsurları bir araya getirmektir…” (Nuriye Sultan Kostak)

* “Etiğin kuralları beşer aklına bağlı olduğu için değişkendir, (…) ahlâk ise dinî öğretiler değişmediği sürece sâbittir.” (Şükrü Kalı)

***

BİZİM AİLE

* “Çocukluğunda annesi tarafından zorla yedirilmeye çalışılan gıdalardan hâlâ uzak duran birçok yetişkin var!” (Banu Arslan)

* “Bu devirde doğru İslâmiyet’i yaşamak hususunda azim içerisinde olanlar, bu hususta bütün zorluklara göğüs gerip her şeye rağmen doğruları yaşama gayreti içinde olanlar, ihtimaldir ki son nefeslerinde ‘manevî şehit’lerden sayılacaklardır.” (Mü’mine Güneş)

* “(…)‘Kullanışsız alan’ yoktur, ‘iyi tasarlanmamış alan’ vardır!” (Nuran Salman)

* “Vücudumuz bir çöp kutusu olmadığına göre, onu ‘doğru, sağlıklı ve asgarî düzeyde zararla buluşturmak,’ en önemlisi ‘helâl ve tayyip olanı esas kılmak’ gerekir.” (Nurcanan Akbaş Aydın)

* “Batılı tarihçilerin ‘kadın haklarını savunan ilk hükümdar’ olarak nitelendirdiği Fatih Sultan, sadece kadına yönelik şiddeti kınamıyor, eşine şiddet uygulayan erkeğe eşi affedene kadar sürgün cezası verilmesini [de] emrediyordu!” (Yasemin Güleçyüz)

***

Not: Yukarıdaki tespitler, dergilerin Mayıs 2018 tarihli sayılarından derlenmiştir. 

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