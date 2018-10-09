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9 EKİM 2018 SALI - YIL: 49

“İlgisizlik ve sevgisizlik” çocuklar için büyük tehlike

09 Ekim 2018, Salı
[Genç Yorum ve Bizim Aile yazarlarından seçmeler-09]

GENÇ YORUM

* “Eskiden âdetti, değil mi? Doğan çocuklara ağaç dikilirdi… Bu âdet(…) geri gelmeli!” (Ali Hakkoymaz)

* “Nur Talebeleri aktif siyasete girmez; fakat ‘müspet hareket’ çerçevesinde siyasîlere nasihatlerle yön verir—doğruya ‘doğru’ deyip tebrik eder, yanlışa ‘yanlış’ deyip îkaz ederler.” (Ayşenur Akay)

* “(…)Yüzlerce çocuk var yetimhanelerde, ilgisizlikten ve sevgisizlikten dolayı—fiziksel hastalıkları olmamasına rağmen—gelişimleri duran ve çok küçük yaşlarda ölen yüzlerce çocuk!..” (Büşra Bakırcı)

* “En çok Müslüman sahip çıkmalıyken yaratılmışlara, bu işi İslâm’la tanışmamış bir yığın cemiyete bırakıyoruz ve gariptir ki o insanlar İslâmiyet’in o bir lem’acık huzurunu yakalayıp Müslümanlara ‘insanlık dersi’ veriyorlar!” (Handenur Yaşar)

* “(…)Anaokullarından başlayarak ‘insan hakları’ dersinin bütün eğitim ve öğretim hayatında müfredata girmesi, herkesin sağlam bir ‘hukuk ve haklar’ bilinciyle yetişmesi önemlidir!” (Kadir Akbaş)

* “(…)Soruyu ‘Bediüzzaman, Lâtin Alfabesini neden öğrenemedi?’ diye soranlara meyletmeyin; yoksa put kıranlara pot kırdıranlardan olmuş olursunuz!” (Nuri Mannas)

* “Aslında bâtıl meslekler bile bir anlamda hak arayışının sonucu olarak ortaya çıkmıştır. [Allah’ın] ‘Hak’ isminin tecellisi o derece kuvvetli ve ihatalıdır ki bâtıl meslekler dahi bunun dışında değildir!” (Nuriye Sultan Kostak)

* “İslâmiyet—şartları uygun olduktan sonra—kadınların ‘eğitimlerine, öğrenimlerine, meslek sahibi olmalarına, ticaret yapmalarına’ bir kısıtlama koymamıştır.” (Said Yüksekdağ)

BİZİM AİLE

* “Başarı için ‘üstün zekâlı’ olmaya gerek yoktur. Her çocuk özeldir ve her çocuk mutlaka kendi yaradılışına uygun şekilde desteklenmelidir.” (Banu Arslan)

* “O mümtaz hanedanın [Osmanlı] mensupları bazı film ve dizilerde lânse edildiği gibi ekseriyet itibarıyla—hâşâ ki—öyle ‘kadın ve şehvet düşkünü’ kimseler olsaydı, dünyanın en uzun ömürlü devletini kurmaya ve bunu altı asır idame ettirmeye muvaffak olamazlardı—Allah muvaffak ettirmezdi!” (M. Lâtif Salihoğlu)

* “Bediüzzaman Said Nursî (…), talebelerini yetiştirirken mizaçlarına dikkat etmiş, ona göre eğitim ve vazifeler vermiştir.” (Mehtap Yıldırım Yükselten)

* “Erime noktası (…) yüksek olan ‘trans yağlar’—vücudumuz eritemediğinden—bel ve göbek çevresi genişlemesinin sebeplerindendir!” (Nurcanan Akbaş Aydın)

* “Hayır işlemede insanların en cömerdi olan Peygamberimiz (asm), kendisinden istenilen bir şeyi asla geri çevirmezdi; bir ihtiyaç sahibi ona derdinden bahsettiği zaman çok duygulanır, onu kendisine tercih eder, bazen yemeğini bazen de üzerindeki elbisesini verirdi!” (Şeyma Kösmene Özdemir)

* “‘İktisat Risalesi’ düsturları, anahtar kelimeleri ile, ‘iktisat’ kavramı üzerine bu zamana kadar yapılmış ve bundan sonra yapılacak olan istikametli tüm ‘arzî’ analiz-sentezleri ihtiva eden bir harita gibidir; bu haritanın pusulası da ‘Yiyiniz içiniz, israf etmeyiniz.’ âyetidir…” (Yasemin Güleçyüz)

* “Araştırmalar, meyve kabuklarının ‘obezite’ ve ‘kanser’ riskini azaltmakta çözüm olabileceğini gösteriyor!” (Yeşim Akkaya)

***

Not: Yukarıdaki tespitler, dergilerin Eylül 2018 tarihli sayılarından derlenmiştir. 

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