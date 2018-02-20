“Kritik konular erbabınca tartışılamıyor”

12 ŞUBAT 2018 PAZARTESİ

* “İktidarla Kemalizmi ihya ettiler, beslediler, şimdi milletin gözünü onunla boyuyorlar! Öyle değil mi? (…) İktidar ne için yola çıktı, şimdi nerede ve nereye gidiyor?..” (Ali Ferşadoğlu)

* “Her gün ‘Faiz lobisi var.’ denilip bunlara karşı tedbir alınmasa faizler düşer mi? (…) 17 yılda verilen 708 milyar lira faizin sorumlusunun kim olduğunu sorup cevabını almadan faiz lobisini çökertmek mümkün değil. Ne kendimizi ne de milleti kandırmaya gerek yok(…)!” (Faruk Çakır)

13 ŞUBAT 2018 SALI

* “(…)AKPsever dostlar, geliniz (…) yanlış[lar]a ‘dur’ deyiniz ve dedirtiniz. Demokrasiye dönünüz… Yoksa yıkılırsınız ve altında ülke kalır!” (Ahmet Battal)

* “Herkesin susturulup sindirildiği OHAL ortamında (…) kritik konular (…) erbabınca gerektiği gibi konuşulup tartışılamıyor. Bindik bir alâmete, gidiyoruz kıyamete!” (Kâzım Güleçyüz)

14 ŞUBAT 2018 ÇARŞAMBA

* “Günümüzde yaşanan cidalin Uhud Savaşından bir farkı yoktur, ‘îman’ mevziindeki okçuların görevi sona ermemiştir. Görünüşte istibdadın bazı kaleleri düşmüş olabilir, ama bu durum rehavete kapılmayı gerektirmez. (…) Bizim vazifemiz ganimet toplamak değil, yerimizde sabit kalarak mevziimizi muhafaza etmek olmalıdır.” (Muhammed Yusuf Akbaş)

15 ŞUBAT 2018 PERŞEMBE

* “Afrin’in görünen yüzünde bize ‘aferin’ dedirtecek fenomenler de olabilir. Ama görünmeyen yüzündeki ‘gizli hesapları, karanlık noktaları ve tehlikeleri’ bile bile bulaşanlar, savaş ve terör ortamının oluşmasında ve ateşin tutuşturulmasında payı olanlar er veya geç tarihle yüzleşeceklerdir!” (Mikail Yaprak)

16 ŞUBAT 2018 CUMA

* “Türkiye’nin demokratikleşerek normale dönmesi, Nur Talebelerinin çoğunun Risale-i Nur’un îmanî mes’elelerinde olduğu gibi, siyasî ve sosyal mes’elelerinde de ‘Yeni Asya’ ekolüyle birlikte ittifak ederek ortak hareket etmelerine, ‘gerçek Demokrat’ güçleri ayağa kaldırıp iktidara taşımalarına bağlıdır.” (İbrahim Ersoylu)

* “(…)‘Yeni Asya’nın yaptığı yegâne şey, menfî ve müstebit bir siyasete sadece ‘muhalefet etmek’ten ibaret değildir. Yani sırf bir ‘karşıtlık siyaseti’ gütmüyor. Belki hepsinden önemlisi, gerçekte bir ‘idare san’atı’ olan demokratik siyasetin ‘doğru, istikrarlı, istikametli ve liyakatli’ bir şekilde nasıl yapıldığına yahut nasıl yapılması gerektiğine sürekli şekilde tahşidat yapıyor ve yönetici kadrolara bu mey[anda] ışık tutmaya çalışıyor…” (M. Lâtif Salihoğlu)

17 ŞUBAT 2018 CUMARTESİ

* “Ankara, ABD ile iş birliği yerine, önce ABD’nin İncirlik üzerinden PYD/YPG’ye sürdürdüğü silâh sevkıyatını durdursun!” (Cevher İlhan)

* “Adaletin çarpıtıldığı yerlerde ‘açık sözlü, yürekli, içten eleştiri yapabilen’ insanları özler olduk!” (Yasemin Yaşar)

18 ŞUBAT 2018 PAZAR

* “‘Yeni Asya’ baba ocağıdır, herkes bir gün yuvaya dönecek. Bakmayın siz uzakta oluşlarına, ‘Yeni Asya ne diyor?’ diye bir yanları burada. Her ne kadar ocağına vurmuş, siyaset rüzgârlarında savrulmuş olsalar da bir adım ötedeler…” (Ömer Faruk Özaydın)

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Not: Yukarıdaki tespitler, gazetemizin (yılın 07. haftasına tekabül eden) 12-18 Şubat 2018 tarihli nüshalarından derlenmiştir.