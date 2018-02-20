"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

“Kritik konular erbabınca tartışılamıyor”

20 Şubat 2018, Salı

12 ŞUBAT 2018 PAZARTESİ

* “İktidarla Kemalizmi ihya ettiler, beslediler, şimdi milletin gözünü onunla boyuyorlar! Öyle değil mi? (…) İktidar ne için yola çıktı, şimdi nerede ve nereye gidiyor?..” (Ali Ferşadoğlu)

* “Her gün ‘Faiz lobisi var.’ denilip bunlara karşı tedbir alınmasa faizler düşer mi? (…) 17 yılda verilen 708 milyar lira faizin sorumlusunun kim olduğunu sorup cevabını almadan faiz lobisini çökertmek mümkün değil. Ne kendimizi ne de milleti kandırmaya gerek yok(…)!” (Faruk Çakır)

13 ŞUBAT 2018 SALI

* “(…)AKPsever dostlar, geliniz (…) yanlış[lar]a ‘dur’ deyiniz ve dedirtiniz. Demokrasiye dönünüz… Yoksa yıkılırsınız ve altında ülke kalır!” (Ahmet Battal)

* “Herkesin susturulup sindirildiği OHAL ortamında (…) kritik konular (…) erbabınca gerektiği gibi konuşulup tartışılamıyor. Bindik bir alâmete, gidiyoruz kıyamete!” (Kâzım Güleçyüz)

14 ŞUBAT 2018 ÇARŞAMBA

* “Günümüzde yaşanan cidalin Uhud Savaşından bir farkı yoktur, ‘îman’ mevziindeki okçuların görevi sona ermemiştir. Görünüşte istibdadın bazı kaleleri düşmüş olabilir, ama bu durum rehavete kapılmayı gerektirmez. (…) Bizim vazifemiz ganimet toplamak değil, yerimizde sabit kalarak mevziimizi muhafaza etmek olmalıdır.” (Muhammed Yusuf Akbaş)

15 ŞUBAT 2018 PERŞEMBE

* “Afrin’in görünen yüzünde bize ‘aferin’ dedirtecek fenomenler de olabilir. Ama görünmeyen yüzündeki ‘gizli hesapları, karanlık noktaları ve tehlikeleri’ bile bile bulaşanlar, savaş ve terör ortamının oluşmasında ve ateşin tutuşturulmasında payı olanlar er veya geç tarihle yüzleşeceklerdir!” (Mikail Yaprak)

16 ŞUBAT 2018 CUMA

* “Türkiye’nin demokratikleşerek normale dönmesi, Nur Talebelerinin çoğunun Risale-i Nur’un îmanî mes’elelerinde olduğu gibi, siyasî ve sosyal mes’elelerinde de ‘Yeni Asya’ ekolüyle birlikte ittifak ederek ortak hareket etmelerine, ‘gerçek Demokrat’ güçleri ayağa kaldırıp iktidara taşımalarına bağlıdır.” (İbrahim Ersoylu)

* “(…)‘Yeni Asya’nın yaptığı yegâne şey, menfî ve müstebit bir siyasete sadece ‘muhalefet etmek’ten ibaret değildir. Yani sırf bir ‘karşıtlık siyaseti’ gütmüyor. Belki hepsinden önemlisi, gerçekte bir ‘idare san’atı’ olan demokratik siyasetin ‘doğru, istikrarlı, istikametli ve liyakatli’ bir şekilde nasıl yapıldığına yahut nasıl yapılması gerektiğine sürekli şekilde tahşidat yapıyor ve yönetici kadrolara bu mey[anda] ışık tutmaya çalışıyor…” (M. Lâtif Salihoğlu)

17 ŞUBAT 2018 CUMARTESİ

* “Ankara, ABD ile iş birliği yerine, önce ABD’nin İncirlik üzerinden PYD/YPG’ye sürdürdüğü silâh sevkıyatını durdursun!” (Cevher İlhan)

* “Adaletin çarpıtıldığı yerlerde ‘açık sözlü, yürekli, içten eleştiri yapabilen’ insanları özler olduk!” (Yasemin Yaşar)

18 ŞUBAT 2018 PAZAR

* “‘Yeni Asya’ baba ocağıdır, herkes bir gün yuvaya dönecek. Bakmayın siz uzakta oluşlarına, ‘Yeni Asya ne diyor?’ diye bir yanları burada. Her ne kadar ocağına vurmuş, siyaset rüzgârlarında savrulmuş olsalar da bir adım ötedeler…” (Ömer Faruk Özaydın)

***

Not: Yukarıdaki tespitler, gazetemizin (yılın 07. haftasına tekabül eden) 12-18 Şubat 2018 tarihli nüshalarından derlenmiştir.

Okunma Sayısı: 913
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Afrin'den acı haber: 8 askerimiz şehit oldu; 13 askerimiz yaralandı

    Demirel'e verilen brifing

    Post 28 Şubat’ı yaşıyoruz

    Darbeler Türkiye'yi dünyadan kopardı

    Arakan’da yapılan soykırımdır

    Şimdi de 'nükleer füze' gerilimi

    Sadece 2 kişi ayrılabildi...

    Dört gol, üç kırmızı kart: Gergin kupa derbisinde beraberlik

    Güleçyüz: Aşağılık sözlerini aynen kendisine ve gazetesine iade ediyoruz

    39 asker tutuklandı

    Durum daha da kötüleşti: "Doğu Guta'ya tek bir konvoy dahi gönderemedik"

    'AB üyeliğine hazır değiller'

    Deniz Kuvvetleri Komutanının koruması tutuklandı

    Zeytin Dalı Harekatı'nda son durum?

    Tüm uğraşlara rağmen yıkılamadı

    Abbas'tan "iki devletli çözüm'' açıklaması

    Türkiye ile imzalanan protokolleri feshetti

    Forbes "En Zengin 100 Türk" listesini açıkladı

    HSK bir yargı organı mı?

    Rusya Suriye'de 200 yeni silah denemiş

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Çamur atanlar
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    28 Şubat yapamadı, AKP’ye yaptırılıyor
    Genel

    Afrin'den acı haber: 8 askerimiz şehit oldu; 13 askerimiz yaralandı
    Genel

    Demirel'e verilen brifing
    Genel

    Post 28 Şubat’ı yaşıyoruz
    Armağan Bahtiyar

    İnsanlık ağır yaralı... (Bir şeyler yapmalıyız.)
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Samsun’dan Nur’a plâket
    Ülker Yılmaz CABA

    Ders aldık mı?
    Genel

    Darbeler Türkiye'yi dünyadan kopardı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.