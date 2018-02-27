19 ŞUBAT 2018 PAZARTESİ

“Ekonomik büyümeyi tetikleyecek üretimi yapan, istihdam üreten te’sislerin açıldığını pek duymuyoruz; (…) varsa yoksa ‘hizmet binaları, dev alış veriş merkezleri ve rezidanslar’ gibi betona yapılan yatırımlar!” (Adnan Nacir)

“(…) Dinimizin toplumun huzur ve sükûnunu, birlik ve beraberliğini sağlayacak olan bazı prensip ve tavsiyelerini milletin ‘dindar’ olarak bildiği bu iktidar bugüne kadar dikkate alıp o çerçevede bir gayretin içine girip doğru uygulamalarda bulunsaydı (…) Türkiye kazançlı çıkardı, (…) dinî değerler bu derece zedelenmezdi…” (Hüseyin Gültekin)

20 ŞUBAT 2018 SALI

“‘Milletin, devletin bekası’ kişiye endeksleniyor, demokratik prensipler tahrip ediliyor, (…) siyaset zorlamalarla ‘muhafazakâr-milliyetçi’ ve ‘liberal-lâik’ bloklara ayrıştırılıp kutuplaştırılmaya sürükleniyor!” (Cevher İlhan)

“İnsanlar suçlu-suçsuz içeriye tıkılmış ve çoğuna—hâlâ—hiçbir işlem yapılmamıştır. Bu adalet değil, zulümdür. Bu hak iadesi değil, hak ihlâlidir. OHAL’le bu ihlâle meşruiyet kazandıramazsınız. Binlerce ma’sum üretirsiniz, binlerce insanı mağdur edersiniz ve bu ma’sumların hukukunu çiğnersiniz—bu günahtır!.. Yeni Asya’nın söylediği budur. Bu, ‘suçlulara arka çıkmak’ değildir; bu, ‘adaletin ve hukukun bir an önce tahakkukunu istemek ve savunmak’tır…” (Süleyman Kösmene)

21 ŞUBAT 2018 ÇARŞAMBA

“Dinini dünyaya satan adamların elinde ve dilinde Kur’ânî, îmanî, İslâmî hakikatler değersizdir ve uygulanmak, hayatta yaşamak için değil, ancak herhangi bir dünyevî menfaate âlet etmek, basamak yapmak için vardır ve göstermelik olarak kabullenebilinir.” (Rifat Okyay)

22 ŞUBAT 2018 PERŞEMBE

“AKP’nin kuruluşunda yazılı belgelere geçirilmiş olan parti politikaları ile MHP’nin eskiden beri ve bugün geçerli temel politikalarını mukayese ettiğimizde çok net biçimde görürüz ki bugün MHP politikaları iktidardadır!” (Ahmet Battal)

23 ŞUBAT 2018 CUMA

“Son yıllarda radikal akımların meydan-ı zuhura çıktığı İslâm coğrafyasında, özellikle ‘dindar’ kimlikli siyasetin iktidar olduğu Türkiye’de ‘mütedeyyin’ olarak tanınan kişi ve çevrelerin dine mugayir olarak ortaya çıkan söz ve icraatlarının faturası, dini pek bilmeyen geniş bir kesim tarafından İslâm’a çıkarılmaktadır!” (İbrahim Ersoylu)

24 ŞUBAT 2018 CUMARTESİ

“(…)İktidar, işi getirdiği noktada yargıyı da kendisini de derin bir çıkmaza sürüklemiş durumda!” (Kâzım Güleçyüz)

“(…)Bir insanlık ayıbı olan ırkçılık illeti, bu kez ‘din ve dindarlık perdesi’ altında yürütülmeye çalışılıyor; ambalajı ise ‘yerlilik/millîlik’ yutturmacası!” (M. Lâtif Salihoğlu)

“Ülkeyi idare edenler, ‘mes’ele’yi bölgesel işbirlikleri ve anlaşmalarla masrafsız ve kansız halletmek yerine, hem bölgede hem dünyada bir gerilim iklimi oluşturarak siyasî kariyerini devam ettirme sevdasında görünüyorlar; yoksa ABD’yle bir mücadele mevzubahis değil!” (Şükrü Bulut)

25 ŞUBAT 2018 PAZAR

“Büyük bir fitne olan ‘Islâm’ın siyasallaşması’ nihayet buluyor… ‘Din/îman hizmetinin siyaset yoluyla olmayacağı’ görülmüştür!” (Ömer Faruk Özaydın)

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Not: Yukarıdaki tespitler, gazetemizin (yılın 08. haftasına tekabül eden) 19-25 Şubat 2018 tarihli nüshalarından derlenmiştir.