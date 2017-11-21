13 KASIM 2017 PAZARTESİ

* “Atatürkçülükten geçinenlerin en büyük korkularının Demokratlar olduğunu arz etmiştim… Demokratların idamı, Orta Doğu’yu demokrasiye taşıyacak CENTO’nun tahribi, bütün askerî ihtilâller ve ‘demokrat’ kimliğiyle siyaset meydanına çıkmaya teşebbüs edenlere verilen gözdağı buradan geliyor. / Onlar şeriatçı geçinenlerle birlikte olabilirler, ırkçılarla yapabilirler ve hattâ PKK gibi Marksist ayrılıkçılarla fazla dertleri olmaz… Fakat onlar hem demokrasiyle, hem Demokratlarla, hem AB ile ve hem de Demokratları fikren besleyen Said Nursî ile kanlı bıçaklıdırlar!” (Şükrü Bulut)

14 KASIM 2017 SALI

* “AKP adına son dönemde (…) daha sık ve daha güçlü vurgularla tekrarlanan ‘Atatürk’le sorunumuz yok.’ mesajı aslında yeni değil, bu parti başından beri zaten böyleydi! Hattâ bu konudaki yaklaşımlarının, partinin kurucu ve lider kadrolarının içinden çıktıkları ‘Millî Görüş’ çizgisinden itibaren hep aynı olduğunu dahi ifade etmek mümkün.” (Kâzım Güleçyüz)

15 KASIM 2017 ÇARŞAMBA

* “Korkunun dağa taşa sindiği, sindirilmek istendiği bir ülkede yaşıyoruz. Resmî dairelerde, kamu alanlarında neredeyse ‘biz’den başka konuşan yok! Millet korkunun ve sessizliğin mezarına gömülmek isteniyor…” (Ali Ferşadoğlu)

* “O dehşetli zâtı ilk teşhis eden Bediüzzaman Hazretleridir ve bu zâtın gerçek mahiyetini ciddi mânâda dile getiren yine odur.” (Raşit Yücel)

16 KASIM 2017 PERŞEMBE

* “[Aziz Nesin’in] dindar Müslümanlar ile Atatürkçülük arasındaki ‘zıtlığa parmak basan’ gayet açık ve net tespitleri var(…): “Atatürk, Müslümanlar açısından sevinilecek bir şey yapmadı; dolayısıyla Türkiye’de yaşayan ve Atatürk’ü sevdiğini söyleyen dindar Müslümanlar yalancıdır, omurgasızdır!’” (M. Lâtif Salihoğlu)

* “Risale-i Nur’a ait, Üstad’a ait bir cümlenin bile insanların diledikleri gibi, keyiflerine göre, menfaatli siyasetlerine göre kullanmalarına müsaade etmiyor ‘Yeni Asya!’ Hani bu ‘Yeni Asya’ da olmasa meydan tamamen kendilerine kalacak, ‘Kıratlar’ın da şahlanmadıkları siyaset meydanında diledikleri gibi at oynatacaklar!” (Mikail Yaprak)

17 KASIM 2017 CUMA

* “AKP’nin Anıtkabir açılımı beni şaşırtmadı! Her ne kadar ‘oy’ kaygısıyla izah edilmeye çalışılsa da bu durum derin bir kırılmanın tezahürüdür. Bu kırılma yine de bazı hayırlı sonuçlar doğurabilir! Şöyle ki: Bu açılımla Bediüzzaman’ın asla ve asla ‘İslâmcı’ olarak adlandırılamayacağı anlaşılmış oldu. (…) İkinci olarak, ‘İslâmcılık’ denilen yaklaşımın esasen ‘siyasal İslâm’ olduğu, bunun da ‘Atatürkçülük’ dâhil hedeflerine ulaşmak için her şeyi kullanabileceği, İslâm’ın mukadderatı için uzak durulması gereken bir ideoloji olduğu anlaşılmış oldu.” (Ahmet Dursun)

* “Bugün adalet-i mahzanın yegâne savunucusu olan ‘Yeni Asya,’ böylece Hz. Ali ve Âl-i Beyt’in, aynı zamanda Mehdî’nin şahs-ı manevîsinin temsilcisi olduğunu bütün âleme ilân etmıştir. Maşallah, barekallah!..” (Şemsettin Çakır)

18 KASIM 2017 CUMARTESİ

* “(…)Vaziyet, ‘Düşünsenize, karşımızda farklı kesimlerden insanlara karşı iktidar otoritesiyle gayet sert ve buyurgan tutumlar takınabilen, sudan sebeplerle binlerce/on binlerce mağdur üretmekten çekinmeyen, kendinde buna hak gören ve kimseye hesap verme ihtiyacı hissetmeyecek şekilde gayet müstağni tavırlar takınabilen bir yaklaşım tarzı mevcut! Ve bu yaklaşım sahipleri asıl egemen otorite olarak gördükleri resmî ideoloji putu karşısında yerlere kadar eğilmekten, boyun bükmekten, şekilde şekle girmekten kendilerini alamıyorlar! Bu, açık bir ilkesizlik ve acınılası bir hâl değil mi?’ sorusunu sorduruyor.” (Cevher İlhan)

19 KASIM 2017 PAZAR

* “Erdoğan, ‘Bizim Atatürk’le sorunumuz yoktur.’ diyor. Olsaydı şaşardık! Zira duayenleri M. Fevzi Çakmak, ‘Kemalizm’in bütün icraatlarını desteklemiştir. (…) Ancak bu milletin ‘Kemalizm’le ve bakış açısıyla sorunu/derdi var ve olması da gerektir! Neden mi? ‘Kemalizm’ anlayışı dinin yerine ikame ve lânse edilip bu asırda ‘komünizm,’ ‘faşizm,’ ‘emperyalizm’ gibi ‘izm’le beyan edilen cereyanların karmasıdır(…)[; dolayısıyla] onu dayatan ve ondan beslenen, dinsizliği siyasete âlet eden bir doktrinle bu milletin sorunu/derdi/problemi vardır.” (Ömer Faruk Özaydın)

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Not: Yukarıdaki tespitler, gazetemizin (yılın 46. haftasına tekabül eden) 13-19 Kasım 2017 tarihli nüshalarından derlenmiştir.