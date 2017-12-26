“OHAL Komisyonu çıkmaz ayın son Çarşambasını mı bekliyor!”

18 ARALIK 2017 PAZARTESİ

* “(…)Okullarımızda okuttuğumuz ‘ilke ve inkılâplar’ ders(…)inden bugüne kadar bir sonuç alınamayacağı anlaşılmıştır; o hâlde, iflâs eden bu sistemin yerine, ‘vicdan hürriyeti, demokrasi ve çok çalışarak ilerlemiş ülkelere yetişmek, hattâ onları geçmek potansiyeline sahip olduğumuz’ fikri aşılanmalı.” (Çetin Acar)

* “Mağduriyetlerin(…) sona erdirilmesi için hepsinin tek tek manşete çıkarılması mı gerekiyor!” (Yeni Asya)

19 ARALIK 2017 SALI

* “Maalesef günümüz Türkiye’si olarak (…) ‘köhne engelleri, ilkel uygulamaları, keyfîlikleri, hukuksuzlukları ve baskıları’ henüz aşmış değiliz; ‘Yüz bin cihetle yaşasın Cehennem!’ dedirten hâllerle karşı karşıyayız…” (Ahmet Demirdöğmez)

* “Acaba [OHAL] Komisyon[u] çıkmaz ayın son çarşambasını bekliyor olabilir mi!” (Hüsnü Şahit)

20 ARALIK 2017 ÇARŞAMBA

* “(…)Türkiye bilhassa DP ve AP iktidarlarında İsrail’e birçok (…) siyasî yaptırım(…)da bulunmuş, etkili diplomatik tavır sergilemiş…” (Cevher İlhan)

* “Farklı siyasî görüşlere mensup olanlar bir yana, artık aynı ailede kardeşler arasında kapanması zor ihtilâflar başladı. Özünde ‘siyaset’ olan bu ayrışma, bu itilâf, bu kopukluk maalesef çok büyük zararlara sebep oluyor ve olacak…” (Faruk Çakır)

21 ARALIK 2017 PERŞEMBE

* “Eyyyy ‘Türk’ün Türk’ten başka dostu yoktur’u dinî kisve altında ve danışman ağzıyla tekrar eden ‘hamaset manyakları!’ Eyyyy e-medyanın meydanında ‘Haçlı saldırıları başlayacak, silâhlanın arkadaşlar!’ naraları atan ‘halal’ damgalı Osmanlı tuğrası bezirgânları! (…) Fikir akledici aklınız yok, ama hamaset hazmedici mideniz var. / İşte bu yüzden biz sizinkinden başka bir demokrasi yemeği istiyoruz. ‘Avrupa Birliği patenti’ne sahip olsun yeter! Zira o damga varsa o yemek zaten ‘helâl’ olur…” (Ahmet Battal)

22 ARALIK 2017 CUMA

* “Gerçek şu ki ‘Sadece terör örgütleri için geçerli, halk için değil.’ denilse de, OHAL gerek toplumu gerekse devletin işleyişini olumsuz etkilemeye devam ediyor…” (Kâzım Güleçyüz)

* “Mason komitelerinin kışkırtmasıyla Hareket Ordusu 1909’da halifeye karşı isyan ederek onu devirdi; aynı hareketin elebaşı zabitleri [ise] 1924’te hilâfeti lağvetti!” (M. Lâtif Salihoğlu)

23 ARALIK 2017 CUMARTESİ

* “Üçer aylık dönemlerle sürekli uzatılan OHAL, olağan bir dönem gibi yaşanmaya başlanmıştır!” (Emin Fırat)

* “Şimdi yapılan anketlere göre dindarlık azalıyor, çünkü tebliğ yöntemi yanlıştır! Bu şartlarda siyasetle dine hizmet etmeye çalışmak, dindar sayısını değil, münafık görünüşlü dindar insan sayısını arttırır.” (Osman Koyuncu)

24 ARALIK 2017 PAZAR

* “(…)Memleketi karpuz gibi ortadan yarmak, bu millete yapılan en büyük kötülüktür.” (Ömer Faruk Özaydın)

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Not: Yukarıdaki tespitler, gazetemizin (yılın 51. haftasına tekabül eden) 18-24 Aralık 2017 tarihli nüshalarından derlenmiştir.