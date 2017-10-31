“Sırlı 1441 hicrî yılı, çok düğümlerin çözüldüğü bir yıl olabilir!”

23 EKİM 2017 PAZARTESİ

* “(…)‘Bağdat Paktı’ mânâsının yeniden ihyası bir vecibedir; Türkiye’nin, bölgenin ve İslâm dünyasının çaresi budur…” (Cevher İlhan)

* “Adaleti emreden İslâm dinini, adaleti te’min için vesile ve vasıta olan demokrasiye karşıymış gibi gösteren ve milletin pek çok hakkını kaybetmesine yol açan, bilhassa ülkemizdeki safdiller acaba bir gram pişmanlık duyacaklar mı?..” (Faruk Çakır)

* “‘Dine hizmet’ niyetiyle yola çıkanların, Bediüzzaman’ın ‘muzır mâniler’ diye işaret ettiği uluslar arası derin mahfillerce kurulan kumpaslara kolayca yakalandıklarını gördük!” (Hüseyin Gültekin)

* “‘En büyük düşmanımız cehalettir.’ diyen bir allâmeye ehl-i havas sahip çıkamadığı için on yıllardır toplum terörle/anarşiyle cehaletin tokadını yiyor!” (Sebahattin Yaşar)

* “(…)AKP Hükûmetinin mevcut iç ve dış politik çizgileriyle Menderes’e ihanet ettiği gün gibi ortadadır; bundan böyle istismarını gören Demokratlar ‘yuh’ çekmelidirler!” (Şükrü Bulut)

24 EKİM 2017 SALI

* “Adaletsizliğin can yakan tarafını (…) 15 Temmuz’dan sonra somut delil olmadan, iftira ile, zan ile, niyet okuma ile, suçsuz/günahsız yere içeri tıkılanlar anladı; (…) rahat döşeklerinde yatanlar, parası pulu olanlar, makamı mevkii olanlar, yandaşlar, yalakalar hiç anlamadı!” (Hüsnü Şahit)

* “‘Yeni Asya’ ne kadar çok geniş çevrelere ulaşırsa, İslâm hakkında yaşanan zihin karışıkları daha çabuk giderilmiş, ‘doğru İslâm ve İslam’a layık doğruluk’ daha iyi anlaşılmış olur.” (İbrahim Ersoylu)

25 EKİM 2017 ÇARŞAMBA

* “(…)Ankara’dakilerin hareketi Lozan’dakilerin tekliflerine uygun olduğundan cumhuriyet ‘isim ve resim’den ibaret kalmıştır…” (Raşit Yücel)

26 EKİM 2017 PERŞEMBE

* “(…)Zulümlü bir günaha karşı ortak ses çıkaran küçük bir ekip, ‘Maslahattır.’ diyerek sessiz kalan veya sadece içinden homurdanmakla yetinen kuru kalabalıkların fertlerinden daha fazla sevap kazanıyor ve kazandırıyorlar. / Buna birileri ‘tarihe not düşmek’ diyor, başka birileri ‘öncü kuvvet olmak’ ya da ‘dozer olup yol açmak’ diyor. Hepsi kabulümüzdür… Ama hepsi için bir ön şart var: İlkeli cesaret!” (Ahmet Battal)

* “İslâm’a itiraz edenler azalırken Müslüman’a itiraz edenler artıyor; [zira] insanların ekseriyeti fikirlere ve söze değil, uygulamaya bakıyor…” (Hasan Güneş)

* “Yargılamalar devam ediyorken savcı ve hâkim rolünün bu süreci yönlendiren birtakım güçlerin kontrolündeki medya tarafından üstlenildiği bir işleyişten adalet çıkmaz. Bu vahim gidişat daha fazla sürdürülmeden artık tersine çevrilmeli!” (Kâzım Güleçyüz)

27 EKİM 2017 CUMA

* “Başyazarı Bediüzzaman Said Nursî olan; siyasî, içtimaî ve sosyal hadiseler karşısında eğilmeden bükülmeden ‘Hakkın hatırı âlîdir, hiçbir hatıra feda edilmemek gerektir.’ mefkûresini kendisine ideal kabul etmiş, dünyada ve Türkiye’de ikinci bir ‘Yeni Asya’ yoktur.” (Ali Vapurlu)

28 EKİM 2017 CUMARTESİ

* “Şu an için içinde yaşadığımız zor şartlara bakarak karamsarlığa düşmek yerine, tünelin ucundaki ışığa nazar ederek ümitvar olmak gerekiyor. İnşaallah hicrî 1439 ve 1440 yılları güzel günlere gebe. Belki de sırlı 1441 hicrî yılı, çok düğümlerin çözüldüğü bir yıl olur…” (Halil Akgünler)

29 EKİM 2017 PAZAR

* “(…)Ekserin hatasından fereç gelmediği gibi, ‘dördüncü devre,’ dopingler ve Siyasal [İslâm]cıların zaaflarıyla uzadıkça uzuyor(…)!” (Ömer Faruk Özaydın)

* “‘Yeni Asya’nın manşetlerinden makalelerine kadar her yazdığı, doğru esaslara dayanır—her cümlesinin ma’kul ve mantıklı bir izahı vardır…” (Cemil Said Demirdöğmez)

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Not: Yukarıdaki tespitler, gazetemizin (yılın 43. haftasına tekabül eden) 23-29 Ekim 2017 tarihli nüshalarından derlenmiştir.