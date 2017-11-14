“Siyasal İslâm iflâs etmiş, gemi karaya oturmuştur artık!”

06 KASIM 2017 PAZARTESİ

* “Gerçekten birileri çıkıp asıl Cumhurbaşkanında ‘metal yorgunluk’ olduğunu, hep aynı şeyleri tekrarladığını, ‘parti başkanı’ olarak ‘hamaset, husûmet ve hakaret söylemleri’yle, sürekli toplumu tahrikle / ötekileştirmeyle kamplaştırdığını; büyük manevî-maddî kayıplara uğratan dış politikadan, kavgayla kutuplaştıran iç politikadan, terörün tırmanmasından en baştakilerin doğrudan sorumlu olduğunu söylemeyecek mi?..” Cevher İlhan

* “Kur’ân hakikatlerini—adı ne olursa olsun—‘Kemalizm’e, ‘siyasal İslâm’a, dinsizlik cereyanlarına boğdurmamak uğruna (…) adı ‘çile’ olan bu yolda yürümeye devam edeceğiz, verdiğimiz sözden dönmeyeceğiz!” Ömer Yavuzyiğitoğlu

07 KASIM 2017 SALI

* “(…)‘Yeni Asya’dan başka mazlumların yanında olan bir gazete kalmadı; onun için ‘Son kale Yeni Asya.’ diyoruz…” Abdil Yıldırım

* “(…)OHAL’in sürekli uzatılarak ucu açık bir hâl alması sıkıntıları çözmekten ziyade daha da artmasına neden olmuştur.” Emin Fırat

* “Tokat Kitap Fuarı[nda] (…) Üstad ve Risale plâtformunu âdeta bir ‘gece yarısı darbesi’ tarzında tahrip edenlerin yüreksizliğine bakın görün ki bu kabalığı şimdiye kadar kimse üzerine alınmadı. Tıpkı 2001’de Çam Dağı’ndaki o gazi (Çam-Katran) ağaçları motorlu testereyle gizlice kesip kaçan ödlek haydutlar gibi!..” M. Latif Salihoğlu

08 KASIM 2017 ÇARŞAMBA

* “OHAL’le de bir anlamda hukuka darbe yapıldı, hattâ o kadar ki OHAL hukukunda dahi yeri olmayan bazı hoyratlıklar yaşandı.” Osman Yetim

09 KASIM 2017 PERŞEMBE

* “Müstebid ‘siyasal dinciler, siyasal dindarlar’ iktidarında ülkenin her tarafından zulümler fışkırıyor, vaveylâlar, feryad u figanlar yükseliyor! Haksızlığın, zulmün, sadistliğin bini bir para! Ve maatteessüf âlimler, ilâhiyatçılar, hukukçular seyrediyor! (…) Allah’tan korkmuyorlar, iktidardan korkuyorlar!..” Ali Ferşadoğlu

* “(…)1987’de siyasî yasakların kaldırılması referandumunda ‘evet’ şıkkındaki kıl payı fark, ‘Yeni Asya’nın dağıttığı 150 bin kadar broşürle sağlanmıştır.” Mikail Yaprak

10 KASIM 2017 CUMA

* “Bu süreçte yapılan [zalimâne uygulama]ların tek bir tanesi CHP iktidarında yaşanmış olsaydı âdeta kıyamet kopar ve yer yerinden oynardı. Ama iktidarda AKP’nin ‘dindar’ kadroları olunca durum değişti, bu yapılanlara ‘ustaca’ kılıflar uyduruldu!” Kâzım Güleçyüz

* “Özellikle ‘din adına siyaset’ yapanlar her def’asında ‘Yeni Asya’ya düşman olmuşlardır.” Raşit Yücel

* “Eğer gerçekçi bir vicdan muhasebesi yaparsak, ben ‘Yeni Asya Cemaati’nden başka şu anda ‘adalet-i mahza’yı savunan kimseleri göremiyorum…” Şemsettin Çakır

* “Kemalist askerlerin bin sene devam etme niyetiyle başlattıkları 28 Şubat sürecinin neticesi olan AKP’nin misyonu, 12 Eylül’ün ANAP’ıyla aynı (…).” Şükrü Bulut

11 KASIM 2017 CUMARTESİ

* “AKP’ye ilişkin ‘demokrasi, hak, hukuk ve adalet’ beklentisinin içi çoktan boşaldı, kabuğu da kurudu; zira AKP bir çelik çekirdekti ve Demokratlar onun kabuğuydu…” Ahmet Battal

* “Dindar ve sâlih bir insanı sırf siyaseten farklı düşündüğü için yerin dibine batırırken, fâsık ve münafık da olsa siyasetdaşını göklere çıkarma hatasına düşüyoruz…” M. Yusuf Akbaş

12 KASIM 2017 PAZAR

* “(…) Siyasal İslâm iflâs etmiş (…), deniz bit[miş], gemi karaya oturmuştur artık! Geminin direkleri çürümüş, güverte su almıştır. Tayfalar gemiyi terk etmekte; kaptan ise son gayretiyle dümeni bırakmasa da, kirli iplerle tutulanlardan başka kimse kalmamıştır etrafında… Siyasetle din/iman hizmeti bekleyenlerin başı sağ olsun!” Ömer Faruk Özaydın

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Not: Yukarıdaki tesbitler, gazetemizin (yılın 45. haftasına tekabül eden) 06-12 Kasım 2017 tarihli nüshalarından derlenmiştir.