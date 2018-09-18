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18 EYLÜL 2018 SALI - YIL: 49

“‘Siyasal İslâmcılık’ neticesi itibarıyla dine zarar verir!”

18 Eylül 2018, Salı
[Genç Yorum ve Bizim Aile yazarlarından seçmeler-08]

GENÇ YORUM

* “(…)Her sıkıntı mü’min için bir ders vaktidir.” (Âkif Arslan)

* “Tabiatı mağlûp edemezsiniz; siz mağlûp olacaksınız—depremle, selle, başka şeylerle!.. / Öcünü alıyor, aldığınız şeyler sizden; diyor ki: ‘Geri ver benden aldığın şeyleri!’” (Ali Hakkoymaz)

* “Gayr-i Müslimlerin dahi hayran kaldığı ve örnek aldığı (…) mübarek zâtın (asm) hayat tarzına  imtisal etmek tüm beşeriyetin kemalâtına vesile olacaktır.” 

(Ayşenur Akay)

* “(…) Biz Müslümanlar (…) enfüsî dairemizde küçük bir firavun olan nefsimiz ve enaniyetimize tebliğle vazifeliyiz. Bu tebliğ vazifesi için de Rabb’imize njyaz etmeli ve Ondan nefsimize ve enaniyetimize karşı bize yardımcı olmasını dilemeliyiz…” 

(Bilal Said Parlakoğlu)

* “Esas olan, şiirdeki anlam ve ses güzelliğidir. Bu sebepten ötürü şiir günlük dille yazılamaz. Eğer yazılsaydı o eser şiir değil, hikâye veya romandan farksız olurdu…” (Fatma Zehra Şimşek & Duygu Yüksel & Esra Yavuzyiğitoğlu)

* “Tamamen soyut kavramlar üzerinden gidilse hiçbir emir anlaşılmaz.” 

(Mustafa Eren Bozoklu)

* “İbn Tufeyl’in ‘Hayy bin Yaksan’ adlı eserinde anlatıldığı üzere, adada hayatını tek başına sürdüren birinin kemale varmasının söz konusu olmadığı, kemale varmak için ahlâka ve birtakım kurallara ihtiyaç olduğu görülmektedir.” (Nesibe Ersoylu)

* “‘Siyasal İslâmcılık’ denilen ve ‘öğretmen’le kapışan, onu alt etmeye çalışan İslâmcılık biçimi, ‘İslâm’a hizmet’ idealinden de beslense, toplumun yüzde 60-70’i tam dindar hâle gelmiş olmadığı sürece, Türk toplumunda neticesi itibarıyla dine zarar verir. Zira dini, siyasete, istemese de âlet etmiş olur! Bugün bu zarar, ‘imam’ın, din adına yendiği ‘öğretmen’in ve öğrencisinin moralini bozmak, siyaseten yendiği hasmının posasını çıkarmak, mücadeleyle yendiği düşmanı haşat etmek biçiminde bir toplumsal zarardır. Fakat asıl zarar, ‘Din bayrağı benim elimde, din benim tekelimde; bana vuran, dine vurmuş olur!’ inhisarcı anlayışının verdiği itikadî zarardır. Ve unutulmamalıdır ki ‘yenilen, itilen, horlanan’ kitle öyle azınlık ve marjinal bir grup değildir, neredeyse toplumun yarısıdır. Yani zarar büyüktür…” (Nuri Mannas)

* “‘Başkaldırmak’ fiili her ne kadar kulağa ‘anarşik’ gelse de, yerinde işlendiğinde bizi doğru insan yapan, işlenmediğindeyse bizi ‘dilsiz şeytan’ yapabilen bir fiil. Kendi keyfimiz veya isteklerimize aykırı olan şeylere başkaldırmak değil, ‘haksızlığa, zulme, kötülüğe’ başkaldırabilmek aslolan!”

(Sueda Çakır)

***

BİZİM AİLE

* “(…)Çocuklar sözlerden çok davranışlara bakarlar.” (Feyzanur Söğüt)

* “Aile eğitimi insanı, insan da dünyayı düzeltir.” (Hülya Çelik)

* “Helâl ve tayyip gıda arayışında (…) ‘emilgatör’ün [‘E’ kodlu maddeler] menşei sorgulanmalıdır.” 

(Nurcanan Akbaş Aydın)

* “(…) Üstad Bediüzzaman Hazretleri, sekiz tür mübarek hayvanın [erkek ve dişi olmak üzere koyun, keçi,sığır, deve] biz insanlık için sırf rahmet hazinesinden, yani Cennet’ten sırf ‘ni’met’ olarak indirildiğini ve gönderildiğini kaydeder. ” 

(Süleyman Kösmene)

***

Not: Yukarıdaki tespitler, dergilerin Ağustos 2018 tarihli sayılarından derlenmiştir.

Okunma Sayısı: 196
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