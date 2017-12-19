11 ARALIK 2017 PAZARTESİ

* “Yahudi toplumunun tarih boyunca sergilediği haris tutum yine kendilerine hasarete dönüşecek gibi; çünkü ‘Kim hırsla isterse kaybeder.’ bir kaidedir…” (Sebahattin Yaşar)

12 ARALIK 2017 SALI

* “Faize ‘haram’ diyenler, karşı çıkanlar, devr-i iktidarlarında bile 20-30 seneleri kapsayan kredileri faizle kullandırıyorlar.” (Atilla Yılmaz)

* “(…)Hamasetli çıkışların ve konuşmaların diplomasi sahasında ve devletler arası münasebetlerde bize hiçbir faydası yoktur, olması da mümkün görünmüyor. Tıpkı ‘Eyy Putin! Eyy Trump! Eyy Merkel! Eyy Esed!..’ deyip durmanın şimdiye kadar hiçbir hükmü ve kıymet-i harbiyesi görülmediği gibi...” (M. Lâtif Salihoğlu)

13 ARALIK 2017 ÇARŞAMBA

* “Günümüz İslam âlemi ve özellikle Türkiye’nin üniversiteleri ‘ideoloji, korku, bağnazlık, taassup, hukuksuzluk ve sessizlik’ üretiyor. (…) Üniversitelerimizi korku ve bağnazlık cenderesine hapseden ve seslerini kısan iktidar! Kulakların çınlasın!..” (Ali Ferşadoğlu)

* “Düşülen vartada başta cumhurbaşkanı ve iktidar adına konuşanlar, bir yandan ‘İsrail terör devletidir.’ diyorlar, diğer yandan bu ‘terör devleti’yle her türlü anlaşma ve işbirlikleri ilerletiliyor!” (Cevher İlhan)

14 ARALIK 2017 PERŞEMBE

* “(…)‘OHAL’in olağanlaştırılması’ aslında bir krizin süreklileştirilmesidir. Kim ne derse desin...” (Ahmet Battal)

15 ARALIK 2017 CUMA

* “28 Şubat darbecilerin[in] oyunlarıyla siyasetin dışına yitilen Demokratlar yerine iktidara getirilen dindar kimlikli siyasî güçler eliyle din ve maneviyata büyük bir darbe vuruldu. Siyasîlerin fahiş hata ve kusurları İslâm’a fatura edilerek, ehl-i tahkik olmayan toplumun önemli bir kesimi dinden soğutuldu. Bunun sonucu olarak toplumda müthiş bir ahlâkî dejenerasyon yaşanmaya başlandı…” (İbrahim Ersoylu)

16 ARALIK 2017 CUMARTESİ

* “Biz AB’ye girmezsek ‘milliyetçilik’ adı altında ırkçıların, ‘dindarlık’ adı altında dini baskı unsuru olarak kullanan siyasal İslâmcıların, cumhuriyet ve hürriyeti baskı unsuru olarak kullanan solcuların baskılarından ve zulümlerinden kurtulmamız kesinlikle mümkün olmaz.” (M. Ali Kaya)

* “(…)Mâsum insanların darbe bahanesiyle tutuklanıp içeri tıkılması, 15 Temmuz hain darbe girişiminin gerçek suçlularının üstünü örtmekten başka bir işe yaramıyor. Eğer yöneticilerimiz millete kulak vermezse sandıktan gerekli cevabı alacaklardır!” (Osman Yetim)

17 ARALIK 2017 PAZAR

* “Diyelim ki bir kısım ‘siyasalcılar’ rakip gördüğü bir anlayıştan, insaf düsturlarını rafa kaldırarak topyekûn intikam alıyor olabilirler. Peki, biz ‘siyasetin değişken, cemaatlerin de bâkî’ olduğunu bilmemize rağmen, bu fitne arenasının bir parçası olabilecek kin ve nefret tohumlarını yeşerten düşmanca tavır ve ifadeleri satın almaya mecbur muyuz? ‘O dedi, bu dedi’ dedilerle hüküm verebiliyorsak, Mahkeme-i Kübra’da—‘boynuzsuz keçinin boynuzludan hakkını alması’ gibi—milyonların yakamıza yapışmasına da hazır olalım!” (Ömer Faruk Özaydın)

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Not: Yukarıdaki tespitler, gazetemizin (yılın 50. haftasına tekabül eden) 11-17 Aralık 2017 tarihli nüshalarından derlenmiştir.