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24 HAZİRAN 2018 PAZAR - YIL: 49

Yeni Asya Neşriyat’ın hanım yazarlara olan “âcil” ihtiyacı…

24 Haziran 2018, Pazar
Geçen yıl (2017) gazetemiz “Yeni Asya”ya “yazı, şiir, karikatür, derleme, bulmaca” alanlarında katkıda bulunan muhterem zevatı imzalarıyla (toplam 309 adet) listelediğimiz yazı—ki gazetemizin kâğıt versiyonunda kendisine yer bulamadı—“yeniasya.com.tr”de 26 Ocak 2018 Cuma günü neşredilmişti.

İşte oradan, bu yazı konumuza binaen “hanım” imzaları hatırlatmak istiyoruz:

* Âsuman Kocaman, Ayşe Betül Demir, Ayşenur Akay. * Büşranur Erciyes. * C. İlknur Çalık, Canan Koral. * D. Sare Nur, Deniz Dumlu. * Elifnur Vatansever, Emine Ç. Sultan, Eminenur Ünal, Esin Fişek. * Fadime Kaya, Fadime Şahin Yılmaz, Fatma Karabaş, Fatmanur Doğan, Fatmanur Yalpa, Fethiye Songül Akay. * Gülay Aydil, Günseli Zeynep Kalındamar. * H. Sevde Yeni, Halenur Kurun, Halime Edip, Hasret Aslan, Hatice Akgöl, Hatice Aydoğan Yılmaz, Hatice Deniz, Hatice Sevde Yeni, Havva Aslan, Havva Küçük Konur, Havva Yaşar, Hayrunnisa Açıkbaş, Hesnanur Erdoğdu, Hülya Çelik. * İnci Karaman. * Kübra Örnek, Kübra Ünüvar. * Lütfiye Kef. * Mehtap Yıldırım Yükselten, Melek Dokumacı, Meltem Kavak, Meral Demirdöğmez, Merve İriyarı, Merve Kalaycı, Meryem Uyaner, Mü’mine Güneş, Mürvet Muratoğlu. * Netice Kübra Görentaş, Nurefşan Akkaya, Nurefşan Baki, Nurefşan Taş, Nurseda Yaşar, Nursena Demir. * Rabia İlhan, Rukiye Şahin. * Saniye Sağlık, Saniye Topal, Seher Ceylân, Semanur Dilek (Divane), Sevde Yeni, Sibel Güzel. * Şeyda Sultan Zengin, Şeyma Türkân, Şeymanur Cihan, Şule Konca, Şüheda Kale, Şükran Cevherî. * Tuğba Aktaş. * Ülker Yılmaz Caba, Ülkü Doğan. * Yasemin Dikici, Yasemin Güleçyüz, Yasemin Yaşar. * Zeynep Çakır, Zeynep Kütük, Zeynep Öztenekeci, Zeynep Sare, Züleyha Aydın Kaba…

Toplam 78 imza!

(Ara not: Bu mânâda “Yeni Asya Dergi Grubu”nun da çetelesi tutulsa bir bu kadar daha imza çıkabilir belki…)

NE KADAR DESTEK, O KADAR KİTAP!

Bu hatırlatmanın bir gayesi var elbette; ki birazdan ona geleceğiz…

Yanlış anlaşılmasın, fakat Yeni Asya Neşriyat (YAN) için hazırladığımız “Kitaplık” ilâvesi sebebiyle iyice derk ettik ki kitapları neşredilen hanım yazar sayısı maalesef çok az… 

Gerçi her sene bu imzalardan kimileri değişir (bazıları listeden çıkar, bazıları da listeye girer); ama aşağı-yukarı bu sayıda imzanın gazetemize katkıda bulunmaya devam ettiğini varsayarsak yılda en az üç-dört imzanın münasip yazılarının kitaplaş(tırıl)abileceğini düşünmekteyiz. (Evet, bu hususta ciddiyiz. 

Fakat maa’tteessüf, onca mahrumiyet içerisinde bile nice başarıya imza atan “Yeni Asya Medya”nın umumî vaziyetinin buna pek müsait olmadığının farkındayız. Ve hemen hamiyetperverlere sesleniyoruz: Lütfen neşriyatımıza daha çok sahip çıkalım.) Zira hanım yazarların hemcinsleri için ehemmiyetini bilen bilir!

Bu arada, “gazetemiz” deyip duruyoruz; sebebi şu ki “Yeni Asya Medya”yı bir “filo”ya benzetirsek bu filonun amiral gemisi gazetemizdir. (Sonra ise ehem-mühim sıralamasına göre Yeni Asya Neşriyat, Yeni Asya Dergi Grubu ve Bizim Radyo gelir.) 

Yani YAN’ın en çok istifade ettiği ana kaynak, gazetemizdir—tabiî ki YAN için “bakir alan” mesabesindeki dergi grubumuzun fazla ihmal edilmemesi de elzemdir…

Görüleceği üzere, üstteki listede aralarında “usta” yazarlardan “çiçeği burnunda” yazarlara değin her seviyede yazar yer alıyor. 

Gönül ister ki özellikle Yasemin Güleçyüz, Yasemin Yaşar, Zeynep Çakır gibi usta yazarların yazıları peyderpey kitaplaşsın; hakeza bir müddettir ta’kip ettiğimiz kadarıyla dikkat çekici bir seyir grafiği çizen Havva Küçük Konur, Mehtap Yıldırım Yükselten ve Merve İriyarı’nın da…

Son verirken, fikir dünyamıza meltemvarî düşünceleriyle renk katan şefkat kahramanı bütünNur’lu kalemleri kutluyoruz vesselâm!

Etiketler: yeni asya neşriyat
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