Yeni Asya yazarlarından altı çizili satırlar - 5

“AB karşıtlığının gerisinde yatan, demokrasi karşıtlığı”

30 OCAK 2017 PAZARTESİ

* “‘Siyaset âleminde’de vazifeli olan Bediüzzaman Hazretleri, bu vazifeyi Eski Said döneminde ve 1949’dan sonraki hayatı olan Üçüncü Said döneminde tekmil ederek deruhte etmiştir. Böylece ‘siyaseti dine alet, dost ve vesile yapma’ şeklinde sürdürülen bu destek, Ahrar ve Demokratların iktidar yerinde muhafaza edilmesi ve onlara her zaman, zemin ve şartta nokta-i istinat olunmasıyla devam etmiştir.” (Abdülbaki Çimiç)

* “İbadetlerin hayatımıza yerleşmesiyle simalara akseden nur-u Muhammedî (asm), nuranî bir gençlik imajı yansıtır.” (Feyzullah Ergün)

* “Cemiyete her yönüyle örnek olması ve rehberlik yapması gereken Nur’un şakirtleri, inanıyoruz ki, ‘dehşetli propagandalar’ın tesirinden kurtulacak ve Risale-i Nur’da vaz’edilen ulvi düsturları esas alarak zamanla ‘vahid-i sahih’ teşkil edecek ve nihayet ‘meşveret ve şûrâ’ ile kutsi hizmetlerine ‘bilaşek, bilaşüphe ve bilatereddüt’ inşallah devam edeceklerdir.” (M. Latif Salihoğlu)

* “AKP her ne kadar ‘Milli Görüş’ gömleğini çıkartsa da şu anda AKP’nin üst organları ağırlıklı olarak bu düşünceden geliyor.” (Mehmet Kara)

* “Şundan emin olun ki dünyada iyiler, kötülerden daha çoktur. Nicelik olarak bile olsa, bu, galip bir düşüncedir. Bir iyi bin kötüden daha iyidir, dünya onun için ayakta duruyor; yoksa kıyamet kopar!..” (Sebahattin Yaşar)

31 OCAK 2017 SALI

* “Türkiye’de iki önemli kitlenin ‘demokrasi’yle başı pek hoş olmadı[:] Dine hizmet dava eden ve dindarlığıyla gurur duyan siyasetçiler [siyasal İslamcılar ile] Milliyetçiler…” (Ahmet Battal)

* “Aslında bütün mesele ‘başkanlık sistemi’ni getirmektir; hem de ‘Türk tipi başkanlık…’” (Ahmet Hamdi Aydın)

* “‘Yeni Asya’ ve ‘Yeni Asya camiası,’ gerçekten de çok ulu ve büyük bir çınar olma vasfını hiçbir zaman kaybetmedi.” (Atilla Yılmaz)

* “Şunu kabul etmek gerek: İkinci Viyana Bozgunuyla İslam’ın maddi kılıcı kınına girmiştir. (…) Sonraki dönem zaferleriyse savunma savaşlarıdır…” (Caner Kutlu)

* “AKP iktidarında, sanki 15 yıldır büyük bir çoğunlukla iktidarda değillermiş gibi her türlü olumsuzluk çarpıtılarak istismar ediliyor.” (Cevher İlhan)

* “‘Evet’ ya da ‘hayır’ demek kişilerin tercihine bağlı olduğu hâlde mesele ‘tercih’ olmaktan çıkarılıp ‘var olma, yok olma’ ya da ‘inançlı olma, inançsız olma’ gibi sunuluyor. Bu kadar gerginliği Türkiye’nin bünyesi kaldırabilir mi?..” (Faruk Çakır)

* “Zahirde ‘İngiliz düşmanı’ymış gibi görünen ‘paşalar, siyasetçiler, diplomatlar ve idareciler,’ onların ahlaksız medeniyetini bilerek veya bilmeyerek bu millete aşılamışlardır. İngilizlerin dessaslığına Bediüzzaman Hazretlerinin fevkalade dikkat çekmesinin altında onların bu tahribatı yatar…” (Mehmet Çetin)

01 ŞUBAT 2017 ÇARŞAMBA

* “Asıl mesele, ‘AB karşıtlığı’nın gerisinde yatan ‘demokrasi karşıtlığı.’ Bunu açıktan söyleyemiyor, birtakım ‘milli meseleler’in arkasına sığınarak Türkiye’nin demokratikleşmesini engellemeye çalışıyorlar…” (Kâzım Güleçyüz)

* “(…)İnsan sormadan edemiyor: [AKP] iktidar[ın]daki bu Trump sevgisi[nin] ve müsamahasının sebebi nedir? Acaba Müslümanlara uygulanan (…) yasağın ardından dünya çalkalanırken (…) bizimkiler neden sessizliği tercih ediyor?.. ” (Mücahit Çakır)

* “(…)Mana-yı ismi ile sevgi ne Hz. İsa’yı (as) ne Hz. Ali’yi (ra) yoldan çıkarmamışsa da, sevenlerini yoldan çıkarmıştır…” (Süleyman Kösmene)

02 ŞUBAT 2017 PERŞEMBE

* “(…) Risale-i Nur, ‘Allah’ demenin yasaklandığı dehşetli bir zamanda te’lif edilmiştir.” (Hayreddin Ekmen)

* “Meclisi dışlayan, sınırsız yetkilere sahip ama sorumlu olmayan ve denetlenemeyen bir başkanlık için Anayasa değişikliği halkın önüne konacak.” (İbrahim Ersoylu)

* “Günümüzde kemiyet (sayı) devri kapanmış, keyfiyet (kalite) devri başlamıştır. Bu sebeple, eğitilmiş/kaliteli insanlar yetiştirmek için bütün dünya [var]gücüyle ve imkânlarıyla çalışmakta, âdeta bu konuda birbiriyle yarışmaktadır.” (M. Fahri Utkan)

* “Yöneticilerin ve insanımızın Said Nursî ve eserlerinden istifade etmesi gerekmektedir; zira o iyi bir eğitimcidir, [onun] eserleri de okullarda okutulması gereken ders kitapları mahiyetindedir.” (Mustafa Öztürkçü)

* “İrşat, fertlerin duygu ve düşüncelerini, bakış açı[ları]nı, dolayısıyla bütün değer yargılarını eğitim yoluyla müspet manada olgunlaştırmaktır. Ülkemizde asırlar boyu tatbik edilen en tesirli ve gerçek manada eğitim (terbiye) şekli [de] ‘irşat’ metoduna dayanır…” (Naci Tepir)

03 ŞUBAT 2017 CUMA

* “Meşrutiyet ilan edildiği zaman dinde hassas bazı insanlar şeriat adına endişe edip meşrutiyete karşı çıkarken, Bediüzzaman Hazretleri meşrutiyeti şeriat adına kabul ediyor ve destekliyordu.” (Abdil Yıldırım)

* “Bugün Müslüman’ın Müslüman’a yaptığını, Peygamber Efendimiz (asm), her türlü fitneyi yapan, her türlü dalavereyi çeviren münafıklar için bile yapmadı; münafık olduklarını bildiği hâlde Müslüman muamelesi yaptı, hainliği tespit edilen münafığa dokunmadı…” (Zekeriyya Koca)

04 ŞUBAT 2017 CUMARTESİ

* “Bu vatanın birlik ve beraberliğine, mü’minlerin kardeşliğine en fazla önem veren Bediüzzaman Said Nursî[’dir.] (…) Vatanın selameti ve düşman istilasından kurtulması için en fazla çalışan, canını dişine takan ve hayatını ortaya koyan [da] yine Bediüzzaman’dır.” (M. Ali Kaya)

05 ŞUBAT 2017 PAZAR

* “(…)‘Yeni Asya’ gazetesi, Risale-i Nur’daki hakikatleri neşretme ve öğretme noktasında öncüdür. (…) Risale-i Nur’daki ilkeleri kendisine bayrak edinen ve bu bayrağı dünyanın dört bir köşesinde dalgalandıran gazetemiz ‘Yeni Asya,’ bu vazifesiyle Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin ve Risale-i Nur’un en sadık talebesi ve hadimi unvanını almayı hak etmiştir.” (Adil Söylemez)

* “Zihin nasıl eğitilirse, hayat öyle yönetilir. ” (Havva Yaşar)

* “Buralar hep benim, deyip de dursan,/ Kendini hep kassan, kendini kursan,/ Emirler yağdırıp kelleler vursan,/ Vuracağın orda hepsi bir müddet…” (Nadir Nazik)

* “Matematikte bir kural vardır: ‘Sabiteler mütehavvillere (değişkenler) bağlanamaz, bilakis değişkenler sabitelere bağlanırlar.’ Sabiteler ‘din, iman, ezan, bayrak, vatan’ gibi… Siyaset ise değişken. Sabiteler siyasete bağlanır mı? Hayır. Belki siyaset bu mefhumlara bağlanır…” (Ömer Faruk Özaydın)

* “İnsan sınırsız güç sahibi değil, sınırsız acz ve fakr sahibidir. (…) Kendinde sınırsız güç vehmeden insan (…) nefisperest olarak, Allah tarafından sevilen değil nefret edilen biri durumuna düş[e]r. Kısacası, ‘kendini beğenen belayı bulur, zahmete düşer; kendini beğenmeyen safayı bulur, rahmete gider.’” (Şeyma Türkan)

***

Not: Yukarıdaki tespitler, gazetemizin (yılın 5. haftasına tekabül eden) 30 Ocak-5 Şubat 2017 tarihli nüshalarından derlenmiştir.