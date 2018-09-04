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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Yeni “haftalık sayfalar” hakkında kısa kısa notlar

04 Eylül 2018, Salı
Ön not: İşbu yazıda ilgili sayfaların ilk altı aylık (Şubat-Ağustos) performansları değerlendirilecektir.

Bildiğiniz gibi gazetemiz “Yeni Asya,” kuruluş yıldönümlerinde (21 Şubat) muhteva veya tasarım ya da her ikisi birden olmak üzere biz okuyucularda heyecan meydana getiren yeniliklere imza atmakta. Bu sene de öyle oldu: İki yeni sayfa (“Ahiret” ve “Gençlik) ihdas edilirken iki eski sayfa da (“Enstitü” ve “Pazarola”) yeniden yayına sokuldu. 

Ve biz, Şubat-Ağustos 2018 devresinde—belki ileride müstakilen değerlendirmeye tâbi tutacağımız—mevzuubahis sayfalardan bilhassa üçünü başarılı bulduğumuzu belirtmek isteriz! “Niçin”i ve “nasıl”ı ise (sayfaların yayın günlerine göre) aşağıda... 

AHİRET 

Konusundan olacak, “en ağır sayfa.” Ölümle başlayan öbür âlemin (ahiret) safahatının işlendiği sayfaya katkıda bulunanlar bakımından hanımların üstünlüğü mevcut. Sürekli yazarların (Mehmet Örnek—ki bir hanım yazara ait(!) müstear isimdir—ve Mehtap Yıldırım Yükselten) yanında zaman zaman Şeyda Sultan Zengin ve Şüheda Kale’nin çalışmalarının yer aldığı sayfada ayrıca “tüm gençler” için “Altın Kalem” köşesi tahsis edilmiş. Sayfanın dikkat çekenleriyse değişik hanımların imza attığı “Bir Kavram” köşesi ile “Kim Ne Demiş?” isimli derleme. Tamamıyla hanımların çektiği fotoğraflarla değerlendirilen “Tefekkür Penceresi”nde ise Risale-i Nur’dan vecizelere yer verilmekte. Ahiretle ilgili haberlerin de yer bulduğu sayfada arada bir de röportajlar göze çarpıyor. 

ENSTİTÜ 

Risale-i Nur Enstitüsünün sorumluluğundaki sayfada Risale-i Nur’u da referans alan ilmî/akademik makalelere yer veriliyor. Yazılar başta “Köprü” olmak üzere dergilerimizin arşivlerinden iktibas edilmekte. Sayfada her hafta sadece bir yazıya yer veriliyor; dolayısıyla bahis mevzuu sayfaların en hareketsizi! Hâlbuki yazılar bölünerek birkaç haftada yayınlanabilir, “sayfaya hareket getirmek” adına da kimi “köşe”ler (duyuru/haber, röportaj, ansiklopedik bilgi vs.) ihdas edilebilir... 

GENÇLİK 

Sayfada tahmin edileceği üzere “gençliğin mes’eleleri” ele alınıyor. Sayfanın devamlı yazarı, Kübra Örnek; eli kalem tutan gençler içinse “Söz Gençliğin” isimli bir köşe ayrılmış. Malûmdur ki “Yeni Asya camiası”nın, an’anevî hâle gelen “Risale-i Nur Gençlik Kongresi” vesilesiyle “motive” edile(bile)cek, azınsanmayacak keyfiyette “eğitim/li gençliği” var; bu cihetten sayfa “hizmet içi eğitim” fonksiyonu görmekte. Sayfada “‘Risale-i Nur gençliği’ni (‘genç Said’ler-Saide’ler) alâkadar eden” haberler ile camiadan mühim zatlarla yapılmış “hatıravarî” röportajlar da yer alıyor. Sayfanın dikkat çekenleriyse “Dâvâ Adamının Notları,” “Film Yorum” ve “Kitap Yorum” köşeleri...

PAZAROLA 

Gazetemizin, ma’zisi 70’li yıllara kadar giden, fakat değişen ekipleri sebebiyle inkıtaa uğrayan klâsik sayfası, aynı zamanda en eğlenceli/hareketli bölümü! “Yeni ekip”se yazar Adnan Nacir ve çizer Muhammed Okur’dan meydana gelmekte. Bilmeyenlere kolay gibi görünse de, “haftalık” dahi olsa—hele hele “mizah” gibi fevkalâde ciddî bir “iş” söz konusu olduğunda—“konu odaklı” bir sayfayı kotarmak zor bir şey ve ilgili ekip bu ağır yükün altından başarıyla kalkıyor! Sayfanın en “Eyylence”li yeri, bir “reis”in değme komedyenlere taş çıkartan hayalî konuşma metinlerinin olduğu kısım. Yalnız, bu “kendisiyle barışık” sayfada belki muziplik derecesinde “ters” bir şey var ki o da “yayın tarihi ve sayfa no’su” kuşağının şaşırtıcı biçimde sayfanın altında “konuşlan[dırıl]ması...” Vesselâm! 

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  • Ahmet Dekiş

    4.9.2018 08:59:12

    Kaleminize sağlık güzel olmuş. Sayfalara emek verenlerden ve yeniasya camiasına gönül verenlerden katkıda bulunanlarda Allah ebeden razı olsun. Allah muvaffak etsin.

Risale-i Nur Külliyatı

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