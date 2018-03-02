“Yeni nesil”i kıskandık; biz de “toplantı” isteriz!

Gazetemizin öncülü “İttihad”ın 50. kuruluş yıl dönümü “Gençlerle Buluşuyoruz” faaliyetini, o da “Yeni Asya”nın 49. kuruluş yıl dönümünde (1970-2018) “gençleşme”yi meyve verdi; böylece “Harekette bereket vardır.” sırrı bir def’a daha tescil edilmiş oldu…

Kısaca “Yeni Asya Medya” da diyebileceğimiz yayın grubumuzdaki yaş ortalamasını aşağılara çekmek gayesiyle gençlere geçen yılın sonlarında yapılan resmî çağrı umulmadık bir ma’kes buldu ve “dönüşüm”ün ilk adımları yavaş yavaş atılmaya başlandı. Bunun emareleri başta “amiral gemisi” mesabesindeki gazetemiz olmak üzere bütün neşriyatımızda görülüyor.

Bu arada, fark ettiniz mi bilmiyoruz, geçen yıl aynı zamanlarda gazetemizin boyutları yüzölçümü / alan olarak 16 sayfaya göre en az bir sayfa küçülmüştü. Fakat bu seneki 21 Şubat’ta gazetemiz 18, ertesi gün de 20 sayfaya çıkarıldı.

Şüphesiz, sayfa artışında genç- liğin getirdiği bir “bereket” de mevzuubahis ki şöyle:

Gençlerin dinamizmi, yetişkin kadronun tecrübesiyle birlikte “Yeni Asya Medya”da ümit dolu yeni bir hava meydana geldi. Gazetemize te’min edilen “taze kan”la birlikte yepyeni sayfalar (“Ahiret” ve “Gençlik”) ihdas edilirken neredeyse unutulmaya yüz tutmuş sayfalar (“Enstitü” ve “Pazarola”) yeniden arz edildi, ayrıca “Bulmaca” sayfası oluşturuldu...

Hakeza dergilerimizde de (“Bizim Aile,” “Can Kardeş” ve “Genç Yorum”) yeni ve genç isimlerin katkıları, dolayısıyla bir değişim müşahede ediliyor.

AKIL, AKILDAN ÜSTÜNDÜR!

İşbu yazının başlığında da ifade ettik: Evet, yeni nesil “Yeni Asyacılar”ı kıskandık, dolayısıyla “Yeni Asya” sevdalısı biz yetişkinler de toplantı istiyoruz!

Yanlış anlaşılmasın, kendimizi “bir şey” zannettiğimizden değil bu çağrı.

Dememiz o ki “Yeni Asya Medya yazı - çizi ailesi”nin mühim bir kısmını teşkil ettiğini bildiğimiz yetişkinlerin de yayın grubumuzun gerek işleyişi gerekse hedefleri bakımından bilgi ihtiyacı artı bunun üstüne söyleyecekleri olabilir. Akıl, akıldan üstündür!

“Meşveret” düsturunu şiar edinmiş “Yeni Asya camiası”nın her ünitesi fikir teatisinde bulunuyorken “yazıcı-çizici”lere de yılda en az bir def’a bu fırsatın tanınmasının bilhassa neşriyatımızın tekâmülü cihetinden müthiş bir sinerji meydana getirebileceğini belirtmek şahsımız bakımından “uçuk” görülmez her hâlde—mes’ele “Yeni Asya” ise gerisi teferruattır!

BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR

Evet, Ocak’18’deki yazımızda da ispat ettiğimiz üzere, 2017 yılında 300 civarında “yazar, şair, çizer ve bulmacacı” gazetemize katkıda bulundu! Tahmin edileceği gibi bu muhterem zevatın kısm-ı a’zamı okurlarımız.

Bu mânâda, okuyucularıyla bir aile gibi olan “Yeni Asya”mızın ciddî bir potansiyel arz eden değerli bir “fikir erbabı” mevcut. Bunların içinde henüz “ısınma turları” yapan yazar vs. adaylar olsa da “üst düzey” düşünce adamları fazlasıyla var. Ve illâ ki her birisinin “sistem ve ürünleri” hakkında temennisi, tavsiye ve teklifi, hattâ “yapıcı/müsbet” tenkidi olabilir! Ve elbette serdedilecek kimi orijinal mesajlar, gerek hazirûn gerekse idare tarafından “ufuk açıcı” bulunabilir… Birlikten kuvvet doğar.

“Gençlerle Buluşuyoruz” misali “Yazarlarımızla Buluşuyoruz” türü toplantılar “yazarların tanışmaları”nı da sağlayacaktır.

Her biri memleketin bir ucundaki müelliflerimizin birbirleriyle irtibatları var mıdır, varsa ne kadardır bilemeyiz; ama “hizmetin merkezi” olan İstanbul’daki buluşmalar hem “kalıcı dostluk” hem de “fikir alış verişi” gibi faydalı neticeler için harika bir zemin olur.

Hâsıl-ı kelâm, gençler ile onlara kol kanat geren “idareci” mevkiindeki ağabey-ablalara binler tebrikler! Ve her 21 Şubat’ta olduğu gibi bu yıl da yeni hamleleriyle biz okuyucuları mest eden “Yeni Asya”mızın 49. yılı hepimize hayırlı uğurlu olsun! Âmin…