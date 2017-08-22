14 AĞUSTOS 2017 PAZARTESİ

* “(…)İnsanlığın ortak ve umumî malı olan ‘medeniyet’in kaynağı semavî dinlerdir. Öyleyse ‘müsbet Avrupa’dan ürkmemek gerekiyor!” (Abdülbaki Çimiç)

* “(…)Üzerinde ‘I’am not hero’ (Ben kahraman değilim’ yazılı bile olsa bir tişört bugün gözaltı sebebi olabilir!” (Adnan Nacir)

* “Çok enteresandır: Geçmişte [CHP’nin] yaptığı hukuksuzlukların/ adaletsizliklerin aynısını veya benzerini maalesef şimdiki iktidar yapıyor! Yani roller yer değiştirmiş oldu…”

(Hüseyin Gültekin)

15 AĞUSTOS 2017 SALI

* “Bir insan, ‘düşüncesi, duruşu, konumu’ ile toplumun hafızasına nasıl yerleşmişse hep öyle kalır; toplum nezdinde bıraktığı intiba kolay kolay değişmez. Sonradan ‘Değiştim, dönüştüm, geliştim.’ diyerek redd-i mirasta bulunmak bile onu kurtaramaz! ‘Ben o gömleği çıkarttım, o fikirlerden vazgeçtim.’ demekle insanın geçmişi ortadan kalkmaz…” (Abdil Yıldırım)

* “Bir siyasî parti, aldığı Hazine yardımını görünüşte harcamış gibi yapıp kayıt dışına çıkarır ve liderinin şahsî serveti gibi görünecek bir hâle getirirse, lider öldüğünde evlâtları miras gibi görünen o malın miras kavgasını mı, yoksa parti siyasetine dair dâvânın kavgasını mı verecektir?.. (Yakın tarihimiz bunun hazin örnekleriyle doludur!)” (Ahmet Battal)

* “Aile fertleri ve akrabalarla birlikte milyonlara ulaşan bir kitleyi mağdur eden on binlerce gözaltı ve tutuklama ile yüz bini aşkın ihracın toplumsal faturası çok ağır!” (Kâzım Güleçyüz)

16 AĞUSTOS 2017 ÇARŞAMBA

* “[Bazı] siyasetçilerin kendi menfaatleri icabı yaptıkları konuşmalar ve sınıflandırmalar cemiyet bünyesinde derin yaralar açmaktadır, bu yanlış kanaatlerin cami cemaati içinde yaygınlık kazanması [ise] hayra alâmet değildir; [ki] bu tavrın yanlış olduğu er ya da geç anlaşılır, ama inşallah o zaman geç kalınmış olmaz!” (Faruk Çakır)

* “Zalimlerin yanında, hiç suçu olmayan mâsumlar, anneleriyle beraber çocuklar da hapishanelerde! Elbette İlâhî adalet yerini bulacak, hiçbir zalimin zulmü yanına kalmayacaktır… / Yaşanan zulüm ve haksızlıkları dile getirirken Bediüzzaman Hazretleri’nin gösterdiği bakış açısıyla ‘Acaba hangi hata ve günahlarımızdan dolayı bunlar başımıza geldi?’ deyip düşünmeli (…), ‘zulmet’in arkasındaki ‘nur’u görmeliyiz; hep beraber hatalarımızı telâfi edip, tahrip olan toplumdaki hayatımızın inşası için el ele vermeliyiz…”

(Mehtap Yıldırım Yükselten)

17 AĞUSTOS 2017 PERŞEMBE

* “‘Yeni Asya’nın her türlü iç barışı, huzuru bozucu her çeşit nifak hareketine en şiddetli karşı olduğunu bilmesine rağmen bu zulümleri yapanlardan adalet beklemek boşuna! Görüyoruz ki en yukarıdan en aşağıya bütün sorumlular, yapılan bu zulümleri görmezden geliyor (…), bu yaptıklarının neticesi ola[rak] memleketimizin yaşadığı belâları dâvet ediyorlar… Yaptıkları zulümleri devam ettirirlerse korkarız [ki] daha büyükleri gelir!..” (H. Muharrem Okur)

18 AĞUSTOS 2017 CUMA

* “Babalarımızın kazma kürek ile verimli bir anneye dönüştürdüğü toprağı tekrar dağa dönüştüren torunların ülkesi oldu Türkiye!” (Şükrü Bulut)

19 AĞUSTOS 2017 CUMARTESİ

* “Dünyevîleşmenin tavan yaptığı, sap ile samanın karıştığı, dinin dünyaya/makama/servete âlet edildiği, sapı bizden baltaların getirdiği farklı sıkıntıların yaşandığı dönemde yine çare, Mevlâmıza yönelerek medet istemektir!” (Mehmet Çetin)

20 AĞUSTOS 2017 PAZAR

* “Risale-i Nur’a muhalif cereyanların sadece dinsizlik tarafında bulunmadığı, eh-i din tarafında da Nurlar’a muhalif cereyanların her zaman bulunduğu görülüyor; ehl-i din tarafındaki bu muhalefetin [ise] özellikle ‘Risale-i Nur mesleğine muhalefet’ olarak gerçekleştiği anlaşılıyor…” (Hasan Koç)

* “Bugün Siyasal [İslâm]cıların yaptığı niyet okumalar[ın], dün Kemalistlerin yaptıklarından ne farkı var?”

(Ömer Faruk Özaydın)

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Not: Yukarıdaki tesbitler, gazetemizin (yılın 33. haftasına tekabül eden) 14-20 Ağustos 2017 tarihli nüshalarından derlenmiştir.