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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 HAZİRAN 2017 SALI - YIL: 48

“Zulüm topluma yapılırsa Allah’ın hükmü de toplu olacak!”

20 Haziran 2017, Salı

12 HAZİRAN 2017 PAZARTESİ

* “Artarak devam etmekte olan haksızlıklara, hukuksuzluklara, zulüm derecesine varan uygulamalara karşı seyirci veya suskun kalmanın ötesinde olup bitenleri alkışlayanlar var... Bu durumun devam etmesi hâlinde, Allah (cc) korusun, bu milletin başına daha büyük arzî veya semavî bela ve felaketlerin geleceğinden korkulur!” (Hüseyin Gültekin)

13 HAZİRAN 2017 SALI

* “Son 40-50 yıldır devam eden gerilimde ve Sünni eksendeki zayıflamada ‘medreselerin eksikliği’nin payı büyüktür. ‘Eski hâl muhâl’ elbette, medreseleri yeniden kurmak mümkün değil; [fakat] ‘Sünni, Şii, Haricî, imamet, hilafet ve siyaset’ mes’elelerini zamanın ihtiyaçlarına göre ‘iman hakikatleri’ ekseninde yeniden ele alan Risale-i Nur Külliyatı bu hususta önemli hizmetlere vesile olacaktır…” 

(Hasan Güneş)

14 HAZİRAN 2017 ÇARŞAMBA

* “(…)[‘15 Temmuz’] gece[si]nin hâla aydınlanmayı bekleyen çok sayıda karanlık noktası var. Yargı davalarındaki ifade ve savunmalar istifhamları daha da arttırdı…” (Kâzım Güleçyüz)

* “(…)Din ve ahlak zaafının zirvede olduğu bu zamanda ‘din adına siyaset yapma’nın yolunu ‘asrın sahibi’ sıfatıyla Bediüzzaman kapamıştır.” 

(Süleyman Kösmene)

15 HAZİRAN 2017 PERŞEMBE

* “(…)Unutulan soru şudur: [‘]Bu yapılanların sorumlusu kimdir?[’] Hukuksuz işlerin olmasına itiraz etmeyen iradeyi tespit edip itiraz etmeden ‘diz dövme’nin bir faydası olur mu?..” (Faruk Çakır)

* “Ey bu memleketin yetkilileri! (…) Büyük bir tehlike bizi bekliyor. Eğer bu adaletsizlikler devam ederse Nurçe’lerin sayısı artarak devam edecektir; adaleti hızlandırmazsanız, Allah korusun, sık sık bu günlerde hissettiğimiz deprem gibi bir felaket başımıza gelebilir!” (H. Muharrem Okur)

16 HAZİRAN 2017 CUMA

* “(…)Zulüm topluma yapılırsa Allah’ın hükmü de toplu olacaktır!” (Sertaç Lüser)

17 HAZİRAN 2017 CUMARTESİ

* “Unutmayalım: Dün Üstadımıza ve talebelerine karşı kara propagandaları yapanlar, hile ve tuzakları kuranlar, bugün de cemaatimize, şahs-ı manevimize, meşveretimize, müesseselerimize karşı aynı oyunları sergilemeye devam ediyor.” 

(Ali Ferşadoğlu)

* “Bir siyasetçi olarak elbette bazı hata ve kusurları da olan Süleyman Demirel’in, Üstad Bediüzzaman ve Risale-i Nur aleyhinde menfi hiçbir tavrına, beyanına rastlamadım—samimi müdafaalarını ise yakinen biliyorum…” (M. Latif Salihoğlu)

* “‘Yeni Asya’nın şu andaki tavrı, ‘darbecilerle mücadele edilirken, şüpheliler yargının önüne çıkarılırken ya da memurluktan ihraç edilirken yaşla kurunun ayrılmasını, hukuk kurallarını ve adaletli davranılmasını hatırlatmak’tır, ‘mağduriyetlerin yaşanmaması için gayret gösterilmesinin dile getirilmesi’dir.” (Mehmet Kara)

* “Mesela sırf ‘bir fikre inandı’ diye kimse terörist olmaz, mesela ‘bir cemaate mensup ya da bir siyasete yakın oldu’ diye kimse terörist olmaz... Mesela devletin ve başkalarının ‘Bu da teröristmiş!’ dediği birinin ‘terörist eylemlerle ilgisinin olmadığı’nı savunmak bir kanaattir, fikirdir; yoksa ‘teröristin teröristliğini savunmak’ değildir.” (Ahmet Battal)

18 HAZİRAN 2017 PAZAR

* “Toplumumuzda yaygın bir söz vardır, her yerde ‘Adalet, mülkün temelidir.’  denir. Bu söz gerçekte, İslam tarihinde adaletiyle ün salmış İkinci Halife Hz. Ömer’e aittir. Aslı ‘El-adlü esasü’l mülk’tür.’” 

(Halil Elitok)

* “Risale-i Nur’ların memlekette neşrolmasıyla bolluk bereket de gelmiş, yağmur ve toprak gülmeye başlamıştı bize…” (Ömer Faruk Özaydın)

***

Not: Yukarıdaki tespitler, gazetemizin (yılın 24. haftasına tekabül eden) 12-18 Haziran 2017 tarihli nüshalarından derlenmiştir.

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