“Zulümlere gaz verenleri Rabb’imizin adaletine havale ettik!”

27 KASIM 2017 PAZARTESİ

* “(…)1925-1926 yılları—bilindiği gibi—‘Şeyh Said Hadisesi’nin vuku bulduğu yıllar olup, doğuda Üstad [Bediüzzaman]’ın ifadesiyle ‘ihtilâl yüzünden kesilen 100 bin adamın’ (Emirdağ Lâhikası-I, s. 39.) hayatı gitmiştir!”

Abdülbaki Çimiç

* “Kanaatimizce, Türkiye renksiz öz Kemalistleri tanıdıkça hakikî Atatürkçülüğün mahiyetini de öğrenecek ve ‘Kemalizm’den geçinen patronların da resimlerini daha net görebilme imkânına kavuşaca[k].”

Şükrü Bulut

28 KASIM 2017 SALI

* “(…)Mâsumları ortada bırakıp ağlatırken hâlâ ‘mağduriyet edebiyatı’ndan dem vuranları, ‘Mağdur falan yok!’ diyenleri, ‘Acırsak acınacak hâle geliriz.’ deyip bu zulümlere gaz verenleri bir kez daha Rabb’imizin adaletine havale ettik!”



Kâzım Güleçyüz

* “Bugün İslâm ahlâkıyla ta’vizsiz, istikametli bir şekilde yoluna devam eden tek gazete ‘Yeni Asya’dır.” Mehtap Yıldırım Yükselten

29 KASIM 2017 ÇARŞAMBA

* “(…)On sene boyunca ‘aldatıldığını’ [söyleyen,] hemen her gün ‘Aldandım, aldatıldım, kandırıldım!’ diyen liderlere dikkat etmeli!”



Ali Ferşadoğlu

* “28 Şubat’ta tesettür mücadelesini kazandık, ama muhafazakâr yönetimin olduğu söylenen dönemde tesettürü kaybettik, içini boşalttık—tıpkı Kurtuluş Savaşı’nı kazanıp İslâm maneviyatını kaybettiğimiz gibi...” Mustafa Oral

* “(…)Risale-i Nur okumaları (…) arttığı, arttırıldığı ve bu devam ettirildiği zaman gazetemizin de tirajı otomatik olarak artacaktır. Ve Nur hizmetleri parlayacaktır…”



Rifat Okyay

30 KASIM 2017 PERŞEMBE

* “[Reza] Zarrab’ın (…) yeni pozisyonu, işi—hem de herkes için—iyice zorlaştırdı. Birileri elinden gelse ona da ‘…öcü’ diyecek!”



Ahmet Battal

* “İdeolojik saplantı Türkiye’ye çok pahalıya mâl oldu: Bir şahsın fikirleri ‘millî bir proje’ olarak lânse edildi, Anayasa’da bununla ilgili kanunla koruma gördü—‘Kemalizm’in ideolojisi kafalara zorla çakılmak istendi!..”



Hanefi Örnek

* “Tarikat/tasavvuf tarzında giden bir kısım Alevîlerin de dâhil olduğu ehl-i tarik kişi veya grupların, dergâhlarında kendi pirlerinin resminin yanına gerçekte tarikata düşmanlık eden başka şahısları da yakıştırıp asmaları, kelimenin tam anlamıyla, aldandıklarının veya aldatıldıklarının açık bir göstergesi mahiyetini taşıyor!”



M. Lâtif Salihoğlu

1 ARALIK 2017 CUMA

* “(…)Aslında Hz. İsa da Hz. Mehdî de gelmiş(…) ve vazife[ler]ini îfâ etmiştir. Şöyle ki: Muhiddin-i Arabî Hazretleri, ‘Hz. İsa’nın, Mehdî’nin doğumundan 30 sene sonra nüzul edeceği’ni söyler. Hz. Bediüzzaman[’ın], doğumundan 30 sene sonra, Hz. İsa’nın ineceği Suriye’nin Emevî Camii’nde hutbe okuması acaba ne mânâya geliyor?..”



Şemsettin Çakır

2 ARALIK 2017 CUMARTESİ

* “(…)‘Din siyasete âlet ve tâbi olamaz.’ diyen Bediüzzaman’ın anlayışı ile ‘Din de araçtır.’ diyen ‘siyasal İslâmcılar’ arasındaki anlayış farkı (…) kendisini göster[iyo]r. Dini ‘iktidarın aracı’ olarak görmek ‘dinin siyasete âlet edilmesi’ değil de nedir?..”



M. Ali Kaya

* “Fereci ‘siyasette aramak, siyasetle aramak, siyasetli aramak’ Nur Talebesinin Risale-i Nur’dan almayacağı bir tarzdır; zira böyle bir anlayış Nur Risalelerinde yoktur.”



Mehmet Çetin

3 ARALIK 2017 PAZAR

* “(…)Günümüzde bir kısım muhafazakâr yahut ‘muhafazakâr görünümlü’ kişiler marifetiyle en büyük hasım ‘dost’ kabul ettirilmeye çalışılıyor!”



Mustafa Usta

* “(…)Acısı yüreklere kazınmışken mazlûmların düçar olduğu zulümlere ‘Oh oldu!’ diyecek kadar siyasete yenik düşmüşlerin ateşe yakınlıkları o acıdan da beterdir…”



Ömer Faruk Özaydın

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Not: Yukarıdaki tesbitler, gazetemizin (yılın 48. haftasına tekabül eden) 27 Kasım- 3 Aralık 2017 tarihli nüshalarından derlenmiştir.