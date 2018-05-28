"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Millet iyice bunaldı

Osman YETİM
28 Mayıs 2018, Pazartesi
28 Şubat post modern darbesinin kasavetinden iyice bunalan halkımız 2002’de iktidarı seçtiğinde, onlardan ülkede hak hukuk ve adaleti temin etmesini, darbe anayasasını değiştirmesini, eğitim sistemini resmî ideolojinin cenderesinden kurtarmasını bekliyordu.

İktidar ilk dönemlerinde bir nebze de olsa halkın isteklerini yerine getirmesiyle milletin sempatisini kazandı. 

Ancak ne hikmettir ki iktidar kuvvet kazandıkça AB’ye girmek, darbe anayasasını değiştirmek gibi demokratikleşme yolunda önemli olan bazı meseleleri unuttu. Hatta “Darbe anayasasını biz getirmedik ki biz değiştirelim.” “AB kriterleri yerine Ankara kriterlerini kullanırız” mealinde görüşler ortaya koyarak bu konularda çark edildi. Buna rağmen ülkede ciddî bir muhalefetin olmayışı iktidarın ömrünü uzattı.

Ancak gelinen noktada artık mızrak çuvala sığmıyor. Her şey ayan beyan ortaya çıktı. Ülkedeki adalet sorunu, eğitim sisteminin yapboz tahtasına dönmesi, darbe anayasasının değiştirilmemiş olması, demokrasiden uzak rejim anlayışının hakim olduğu bir yönetimin olması ve özellikle de ekonominin iyice kırılganlaşması milleti iyice bunalttı. Bu durumun sandığa yansıması kuvvetle muhtemeldir.

Nitekim Cumhurbaşkanının “milletim tamam derse çekilirim” manasında sarfettiği sözlerine karşılık sosyal medyada “tamam” mesajları yer aldı.

Son birkaç yıldır ülkedeki bütün olumsuz durumları başkasına yıkarak ülkeyi muhalifler yönetiyormuş gibi işin içinden sıyrılarak üste çıkan iktidar, anlaşılan o ki bu kez bu yöntemle milleti manipüle edemeyecek. 

Ayrıca her şeyi güllük gülistanlık gösteren havuz medyasının propagandalarının halk nezdinde kabul görmemesi de yolun sonuna gelindiğinin bir işareti olsa gerek.

Okunma Sayısı: 4078
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • erol kilic

    28.5.2018 10:16:52

    Eskiden kör topal bir adalet ve hukuk vardi...ŞIMDI ise hiçbiri yok...

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Tarihi görüşmenin günü netleşti

Erdoğan'dan 'Uber' açıklaması

'Sandıklara hep beraber sahip çıkacağız'

Cezasızlık zalimlerin en büyük gücü

Sistem ve müfredat sürekli değişiyor: Eğitim dikiş tutmuyor

Ne kadar demokrasi, o kadar para

Suriye İnsan Hakları Ağı: 5 ayda 4166 sivil öldü!

Minaresi tahtadan...

Akşener: Çaycı, çorbacı hapiste

‘Adalet yoksa zulüm vardır’

Eifel’de alarm durumu: Hayvanat bahçesinden kaçtılar!

'Diğer adayları niye hiç göstermiyorlar?'

Dışişleri Bakanlığı: Bu alçak saldırıyı kınıyoruz

Giresun'daki operasyonun detayları ortaya çıktı

Şehit Eren Bülbül'ün acılı annesi Ayşe Bülbül'den açıklama

'10 bin mahalle bekçisi daha alınacak'

Cuma hutbesi için tercih edilen önemli konu

559. maçına çıkan Türkiye'nin rakibi Tunus

''Bence Trump, yanlış düşünüyor''

Aksa'ya giden zorlu 'namaz' yolculuğu...

En Çok Okunanlar

Mağdur Kürsüsü

Allah Adildir; kimsenin âhını, kimseye bırakmaz
Kâzım GÜLEÇYÜZ

2002’nin 2018 izdüşümü
M. Latif SALİHOĞLU

‘Siyaset aşkı’ neler yaptırıyor, neler...
Genel

Demirel: Temel hakları düzenleyen KHK olmaz
Genel

Öyleyse OHAL neden devam ediyor?
Serdar Ahlatcı

Ramazan’da iyilik meleği olmaya var mısınız?
Cevher İLHAN

“ABD ile işbirliği”yle oynanan oyun
Faruk ÇAKIR

Ekmek yok, silâh verelim!
Süleyman KÖSMENE

Bu ay Allah kelâmını nasıl dinleyelim?
İbrahim ERSOYLU

Diyanet, cemaat ve tarikatlar

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.