Bir fuarın ardından

Fuarlar sadece teşhir yeri değildir.

Hele de Yeni Asya’nın katıldığı fuarlar. Dosta güven, şevk, cesaret ve moral verir. Husûmet ehlini insafa getirir. Mütehayyirleri ikna eder. Ahirzamanın fırtınalı denizinde boğulmak üzere olanlara bir sahil-i selâmettir.

Bizler için ise hem teşhir, hem cesaret ve şevk vermek, hem ehl-i imanın kuvve-i maneviyesini takviye etmek, kitaplar vesilesiyle insanlarla irtibat kurmak, Kur’ân hakikatlerini her vesileyle neşretmek..

Bizler sadece kitap teşhir etmiyoruz. Bir standda kitaptan fazlası var: Kâinat Mescid-i Kebirinde kâinatı okuyan Kur’ân-ı Azimüşşan ile Kur’ân-ı Kebiri birlikte okuyan Risale-i Nur Derslerine dâvet her daim dilimizin ucunda; lâyıklı kulakları ve bakışları hissedince, dil kalbe tercüman oluyor.

Komşular edindik fuarda. Asgarî müştereklerde buluştuğumuz komşular. Güne merhabalarla başlayıp, günün ilerleyen saatlerinde karşılıklı ikramlaştığımız komşularımız vardı. Kıymetli ablalarımızın hazırladığı birbirinden leziz mugaddi hülâsaları komşularımızla paylaştık. Onlar da bizlerle, gerek kahvelerini (ki hani şu kırk yıl hatırı olanlardan) paylaştılar. Bir kısmı kendi yörelerinden getirdiği mahalli lezzetleri komşu stantlara ikram ettiler. Komşuluk hukuku vesilesiyle meydana gelen samimî ortamda merak ettiklerini sual etme fırsatı buldular, bizler de izah etme fırsatını değerlendirdik.

Bir komşumuzla konuşurken “Siz şimdi diyorsunuzdur; şu karşıdaki sarıklı (sakalsız) fotoğrafın etrafındaki insanların fikri, içtimaî duruşları şöyledir, böyledir..” diye. “Evet” dediler. Biz de “Biz içtimaî olarak Osmanlının ahrarları ve cumhuriyetin demokratlarıyla dostuz ve onlara nokta-i istinadız” diye mukabele ettik.

Fuarda Risale-i Nur’un teşhir edildiği tek ve biricik standdı Yeni Asya. Son zamanlarda kâğıda gelen zamlardan bizler de etkilendik. Bu kitapların okurlarının malî durumu ekseriyetle ortalama gelir düzeyinin altında, üstelik öğrenciyse bir kitap zor alabilir durumda.

- “Ooo çok pahalıymış” diyenlere “Beyefendi/hanımefendi, bunlar Kur’ân’ın elmas hakikatleri. Parlak cam parçalarıyla karıştırmayın” diye lâtifeli ve hakikatli ifadelerle mukabelede bulunuyorduk.

- Bizi görür görmez heyecanlananlar vardı: “Aaa” diye bir çığlıkla dikkatimizi kendine celbettikten sonra “Ayy, şu an çok heyecanlıyım. Eskişehir’de sizi aradım, bulamamıştım. Ben hayli zamandır Risale-i Nurlar’ı arıyorum” diye kendini enteresan şekilde ifade eden insanlarla tanıştık.

- Uzaktan Üstadımızın ve Risale-i Nurlar’ın resmini gören ve Hz. Üstada ev sahipliği yapan aileden (o günlerde küçük yaşlarda olan) bir hanımefendi “Ben Üstadı biliyorum” dedi. “Biz hep o hatıralarla büyüdük” dedi devamında.

- 4-5 yaşlarında bir küçük çocuk Üstadımızın resmini görür görmez “Dedeee” diye resme sarıldığı an, çok duygulandık ve ebeveynine Can Kardeş dergisini hediye edip, manevî ehl-i beytten olması için duâ ettik. Teşekkür ettiler.

- Uzun süre standın önünde kitaplara bakan, fırtınalı denizde can simidi bekleyen biri gibi yardım bekleyen ve güvenli bir liman bulmuş ümidiyle bizlere bakıp standın etrafında dönüp duranlar vardı.

Standımıza gelenlerin bir kısmı ilk defa okuyacak olanlardı. İnternette izlediği derslerden etkilenip, Risale-i Nur okumaya karar veren üniversiteli müştak talebe kardeşler vardı. Bizler hem Risale-i Nur takdim ettik, hem okumalarının devam ettirilmesine hem de anlamalarına yardımcı olabilmek adına mahaldeki Nur Talebeleriyle tanıştırdık. Risale-i Nur Derslerine dâvet ettiğimiz herkesten müsbet karşılık aldık. Katılabilecekleri derslerin olmasından memnun oldular.

Üniversiteli kardeşlerden, müsait vakitlerinde gelip standda bizlere yardımcı olan kahraman talebe kardeşlerimiz vardı. Onlara tekrar teşekkür ediyoruz. Mesaiden çıkıp, koşarak standa gelip, omuz omuza hizmet eden Eskişehir kahramanlarını da tebrik ediyoruz. Tıpkı, Eskişehir’in kurtuluş savaşında taşına toprağına sinmiş olan kahramanlığın irsiyet alınıp, ahirzamanda Nur Talebelerince (Nurlar’a teveccüh eden insanların ebedî hayatlarının kurtulması için) cansiperane ihya ve idame ettirilmesini müşahede ettik.

Elhasıl: Bizlere maliyeti ne olursa olsun, bu tür faaliyetleri değerlendirmeli, kaçırmamalı ve zülcenaheyn şekilde istifade etmeli.

Fuarın maddî ve kitabî boyutuna da değinecek olursak bizlerden gelen talepler şu şekilde:

- Peygamber ahlâkını değişik yaş gruplarına anlatan kitaplar.

- Çocuklar için Elif-Ba, abdest ve namaz boyama kitapları.

- İmanî bir nazarla yazılmış bilimsel kitaplar.

- Peygamberler Tarihi.

- 5 halife ve sahabeler hakkında kitaplar

- Çocuk hikâye kitapları (‘Dünya Yolcusu Murat’ gibi).

- Değişik kâğıt ve cilt kalitesinde basılmış ekonomik olandan kaliteli baskıya kadar muhtelif kalitelerde Risale-i Nurlar (lügatli, lügatsız v.s.).

- Muhtelif özelliklerde cevşenler (meali, izahlı vs).

- Mealimizin ebatının büyütülüp, Risale-i Nur’dan izahların yapılması.

- Çocuklar için Küçük Sözler’deki çizgi hikâyeler.

Bunun yanında mutlaka karikatür köşesinin sonraki fuarlarda tanzim edilmesi gerekiyor. Umumî problemlere değinen; zebra karikatürü vs gibi.

Kitap ayraçlarının vecizeli olarak hazırlanması ve irtibat bilgileri..

Fuarlarda hafta içinde okulların organizasyonu var. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin akımına uğruyor.

Ortaokul ve lise öğrencileri ile diyalog kurup, onları standın etrafında izdiham-vari toplayıp sorduğu bilmeceleri çözenlere Genç Yorum ve Can Kardeş Dergileri’ni hediye eden İbrahim Abinin gayreti takdire şayan.

Standımıza uğrayanları mümkün mertebe boş göndermedik. Hediyelik için hazırladığımız; dergilerimiz, gazete eklerimiz, cep risalelerimizle uğurladık onları.

Son gün, kapanmaya yakın komşularımızla vedalaştık. Fuar boyunca teganni ihtiyacımızı karşılayan müzik standına teşekkür ziyaretinde bulunduk. Memnun kaldılar. “İnşallah rahatsızlık vermedik” dediler.

Son zamanlarda yaşanan olaylardan sonra dindar insanlar hakkında yapılan şayialara her gün bir yenisi eklenirken, böyle bir yerde dinî yayınlar olarak iki, Risale teşhir eden biricik yayınevi olarak bu fuarda yer almak çok mühim. Bir stand ki oraya gelen her insana ayrı bir mesaj veriyor. Bu müsbet ve ehemmiyetli mesaja hizmet etmek de mühim bir vazife.

Organizasyonda yer almak için gerekli girişim ve tedbirleri alan Satış ve Pazarlama Departmanımız ile Yeni Asya Eskişehir Temsilciliği başta olarak gönüllü hizmet erlerini de tekrar tebrik ediyorum. Nice fuarlarda, önümüzde Nurlar, arkamızda Üstadımız olarak arz-ı endam etmek üzere..