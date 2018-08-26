"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Suyu ucuz içelim!

26 Ağustos 2018, Pazar
“Su şehri Bursa” dergisi’nden iktibas edilmiştir

Birçok şeyin zamlandığı günümüzde, elbette suyu ucuz kullanmayı-içmeyi, herkes arzu eder değil mi?

“Su şehr-i Bursa” dergimizin daha önceki sayılarında, su ile alâkalı yazdığımız bir makalede, hem Kur’an âyetlerinden, hem de onun tefsiri mahiyetindeki bazı güzel sözlerden istifade ile suyun yaratılmasının, tamamen bir mu’cize olduğunu ve Allah’ın kudretinden başka bir şey olmadığını ifade etmiştik. Ama her şeyi maddede arayan bazıları bunu kabul etmemiş. Eh, kabul etmeyebilirler. Kimsenin inancına karışmayız (onlar bize karışsa da), ama madem kudret-i İlâhiyeden geldiğine inanmıyorsunuz, o zaman dünyanın birçok yerinde susuzluktan kırılan birçok insan var. Sizler de, suyun formülünü biliyorsunuz, oralara da, en mahir kimyâgerlerinizi alıp gidin bakalım, bir damla su yapabilecek misiniz?

Neyse, gelelim konumuzun başlığı olan suyu ucuz kullanmaya, içmeye. Benim çocukluğum Ankara’sında, hazır su alanlar çok azdı. 

Cam damacana ve etrafında sarılı hasır muhafazası ile “Kavacık” ve daha sonraki senelerde de, “İnci” markalı suların ambalajları hâlâ gözümün önüne gelir. Bu dediğimiz tabiî, yarım asır öncesinin hatırası. Genellikle, birçok vilayette şebeke suları, içilebilir özellikteydi.

Daha sonraki senelerde, damacana suları, millette alışkanlık yaptı ve tüketim çoğaldı. Tabiî, arz-talep doğrultusunda da, birçok firma ortaya çıktı. Bunlardan çoğunluğu kaynak sularını kullanırken, bazıları da, kuyu sularını işleyerek, piyasaya sürdü. İnsanlar arasında, “çeşme suyu içilmez” diye bir hissiyat meydana getirdiler.

Su ve sağlık konularıyla uğraşan bir doktorun, “ölü su-canlı su- diye bir tabirini duydum. Sordum, ne demek olduğunu. “Çeşme suları canlı, damacana suları ölü su” dedi. Bu tabir bana değişik geldi. Gerçekten de, bizim çeşme suyu ve diğer damacana suları ile alâkalı tabloyu imcelediğinizde, mukayese farkını görürsünüz. Meselâ, sulardaki ph (power or potential of hydrogen “hidrojenin potansiyel gücü”) 1-7 arası, asitik, 7-14 arası alkaliktir. Bunun nötr olanı 7 olarak kabul edilir. Bizde, 6,5 /8,5 arası en ideal ölçü olarak kabul edilir. Çeşme suyunun ph ı: 8,2’dir. Diğerleri de tabloda görünmektedir. Çeşme sularının içilmesinden, bazı yerler çok memnunken, bazı yerlerden şikâyet gelmesi, genellikle ana hattan, site ve apartman içlerine bağlanan hatların eskimiş, paslanmış, delik v.s olmasından kaynaklanıyor. Bursa’da, hemen hemen bütün ana hat şebekelerini en son teknolojik boru hatlarıyla yenilemiş durumdayız. Apartman ve siteler de, zamanla bağlantı borularını yenilerse, sıkıntılar ortadan kalkar.

Bursa’da, su fiyatlarının yüksek olmasından şikâyet edenler var. Aslında, damacana suyunun 19 litresine, 10-15 TL: verenlerin, bir ton suya, 3,5 lira gibi bir miktara itiraz etmesi anlaşılmıyor. Yani, damacana suyunun fiyatıyla, çeşme suyu ile yaklaşık, 50 damacana doldurulur. Diğer bir ifade ile bizim suyumuzun tonu 3,5 TL. civarındayken, ortalama damacana sularının ton fiyatı 500 TL. civarındadır.

30 büyükşehir su fiyatlarıyla mukayeseli tablomuzda görüleceği gibi, Bursa çeşme suyu ilk sıralarda değil, tam 19. sırada yer almaktadır. Bursa, Türkiye’nin 4. Büyük şehri iken, üç büyük şehirden sonra geldiği gibi, birçok küçük şehirden de sonra gelen bir fiyat ucuzluğu vardır. Bunu da, inceleyerek ve mukayese ederek görebilirsiniz.

Son olarak, suyun ucuza mal edilmesinin bir yolu da, israf etmemek, har vurup, harman savurmamaktır. Kullanacağımız kadar ve çeşme ve bataryalar az açılarak su kullanılmalıdır. Bu konuda, Peygamberimiz (asm) şöyle buyurmaktadır. “biriniz, akan bir dereden abdest alırken bile israf etmeyiniz”. Özellikle, evlerinde genç çocukları olanların çoğundan bizlere gelen bir şikâyet de şudur. “çocuklar banyoya girince, duşu bir açıyorlar, banyo bitene kadar kapatmıyorlar.” İşte israfın en büyüğü de burada yapılmaktadır. Suyumuzu israf etmezsek, hem su fiyatlarımız azalır, hem de bizden sonra gelecek nesillerin de kullanacağı kaynakları, onlara miras olarak bırakmış oluruz.

Okunma Sayısı: 548
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Cihan candarlıoğlu

    26.8.2018 08:04:09

    Osman abi hoş geldiniz. İnşallah yazılara tekraren başladınız.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Kabil'de peş peşe intihar saldırıları: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Doğu Kudüs'te işgal sürüyor: İsrail, Yahudilere yeni konutlar inşa edecek

Çavuşoğlu: Her bakımdan felaket olur

AKP’de Yassıada rahatsızlığı

Güvensiz ürünlerin duyurulmasında GÜBİS dönemi

İdlib kan gölüne dönmesin

TL’de kayıp sürecek

İlâç piyasası ne durumda?

Raflarda yerli ürünler olsun

Sermaye girişleri sert düştü

'İstanbul Zirvesi'ne ilişkin Rusya'dan açıklama

'ABD'nin kararını derin bir esef ve hayal kırıklığıyla karşılıyor ve reddediyorum'

Alman Bakandan Türkiye'ye ilişkin önemli mesajlar

Gazi Fikret Çubukçuoğlu: Telefon kırıp dolar yırtmak yerine bunu yapsınlar

Aralarında İstanbul da var: Meteoroloji'den İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı!

Mesut Özil hakkında Löw'den açıklama

Türkiye'deki kayıtlı drone sayısı belli oldu

BM: Arakan için harekete geçmek insiyatifi BMGK'da

Rusya İdlib'de El Nusra'yı vurdu

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

Diyanet, cemaatler, şahısçılık, Said Nursî
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Genel

'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü'
Mustafa ORAL

Dünya balondur, gün gelir elinde patlar
Genel

Bir insani kriz daha kapıda
Raşit YÜCEL

Tokdemir Ağabey
Süleyman KÖSMENE

Cennette yasak meyve var mıdır?
Genel

Şarbon korkutmaya devam ediyor
Genel

Bu proje Türkiye’ye örnek olacak
Faruk ÇAKIR

Kriz böyle aşılır

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.