182’lik iddialı alternatif

Türkiye’de takıntılı bir şekilde sevilen Honda Civic, agresif görünümlü, virajlarda gayet iyi ilerleyen, sürüşü keyifli, kullanışlı ve konfor konusunda da pek çok sedandan daha iddialı.

Honda Civic, takıntılı bir şekilde, Türkiye’de en çok sevilen otomobillerin başında geliyor. 10. nesliyle yollarda olan Honda Civic için, üretilen en iyi Civic olduğu ifade edilmişti. Gerek görüntüsü gerekse iç mekanıyla kendini ileriye taşıdığı görülen Civic, ebatları itibariyle iri bir hatchback. Kısacası bu haftaki test misafirimiz Honda Civic Hatchback (HB) 1.5 lt. turbo motorlu ve otomatik şanzımana sahip.

DIŞTAN BAKINCA

Civic HB duruşu ve ayrıntılarıyla sportmenliğini vurguluyor. Ön kısmı sedan ile büyük benzerlik gösteriyor. Beyaz renk olan test otomobilimizde çeşitli bölgelerde kullanılan siyah detaylar, koyu renkli jantlar ve gövde eklentileri dikkat çekiyor. Beyazda tasarımda sahip olduğu keskin ve köşeli hatlar çok göze batıyor. Önden bakınca farların büyük etkisiyle Japon bakışına sahip olan araçta, sis lambalarına zemin olan ızgara benzeri tasarım öğesi ilginç dururken, sportifliğe ve güçlü duruşa katkıda bulunuyor. Yandan bakıldığında en dikkat çekici öğe ise siyah jantlar oluyor. Arka kısma geçtiğimizde agresif ve ruhuna oldukça uygun sportif bir görüntüye sahip. Araba oyunlarından çıkmış gibi duruyor. Fotoğrafına bakıncazaten ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız!..

İÇTEN BAKINCA

Ciciv HB’nin iç mekânına adım attığımızda tahmininizden daha geniş ve ferah bir ortam mevcut. 4,52 metrelik boyu ve 2,70 metrelik aks mesafesinin de bunda katkısı olduğunu belirtmek gerek. Böylece arka kısımda oturacak yolculara da daha konforlu bir oturma alanı sunuyor. Konsol kalite algısı yüksek malzemelerle ve şık tasarlanmış. Sürücü için alçak oturma pozisyonuna sahip. Bu sebepten sürücü odaklı bir kokpit tasarlanmış. Dış tasarıma göre daha sade olduğunu söylesek yanlış olmaz. Ön konsol önceki nesilden daha alçak ve daha dar tasarlanan A sütunları görüş açısını arttırmış. 7 inç büyüklüğündeki dokunmatik Honda Connect bilgi ve eğlence sisteminin kullanımı kolay. Android Auto ve Apple Car Play sistemlerini destekliyor. Dijital gösterge panelinde gerekli olan sürüş bilgileri gözünüzün önünde ve yeni tasarımıyla okuması kolay, renkli ve modern bir görüntüye sahip. Otomobillerde en sevdiğim öğe kolçaktır. Derin tasarlanmış kolçak eşyalarınızı saklamanız için çok faydalı olmuş. Kapı içi ve vites önündeki eşya gözleri de ihtiyacınızı fazlasıyla görüyor. Civic’in bagaj hacmi ise 420 litre ve bir hatchback otomobile göre oldukça iyi bir hacim.

MOTOR VE PERFORMANS

Civic HB’nin kaputunun altında 1.5 litre turbo beslemeli motor yer alıyor. 4 silindirli CVT şanzımanlı motor 182 HP güç ve 1700 d/d’de 220 Nm tork üretiyor. Bu sayede yüksek çekiş sunuyor. CVT şanzımanın motorla uyumu da başarılı.

Ağırlığına rağmen kolayca hızlanan Civic’in turbo boşluğu yok gibi. Kulakçıkları kullanarak sport modunda zevkli ve sarsıntısız bir sürüşe imza atabiliyorsunuz. Aynı durum normal mod için de geçerli. Sonuçta 182 beygir ve turboya sahip böyle bir araçta düşük hızlarda yol almak sürüş zevkini azaltacaktır. Hele şehir içinde kullanmak istemezsiniz! Ekonomik kullanımlarda gaza basmaya teşvik eden şanzımanla ortalama yakıt tüketimi olarak 9.0 lt/100 km rakamlarını görmenize sebep olmaması işten değil. Ancak testimiz süresince -biraz ağır kanlı kullanınca- elde ettiğimiz değer ise 6.0 lt/100 km oldu.

Civic HB’nin konforu yüksek, hem gürültü izolasyonu hem de süspansiyon sisteminin darbe emiş kalitesi başarılı. Yol tutuş konusunda gayet iyi. Zorlandığında önden kayma eğilimi göstersede yumuşak bir müdahaleyle engellenebiliyor.

Civic HB, ülkemizde tek bir donanım-Sport-paketiyle satılıyor. Bu donanım paketinde; tamamen LED aydınlatmalar, 8 hoparlör, 17 inç jantlar, far yıkama sistemi, ön koltuk ısıtıcılar gibi bir çok donanım mevcut.

Netice olarak, agresif görünümlü, virajlarda gayet iyi ilerleyen, sürüşü keyifli, kullanışlı ve konfor konusunda da pek çok sedandan daha iddialı diyebiliriz.

TEST SÜRÜŞÜ: RECEP BOZDAĞ

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