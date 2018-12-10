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10 ARALIK 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Ağırkanlı dursa da...

10 Aralık 2018, Pazartesi 01:33
Toyota RAV4’un görünüşü ağırkanlı gibi hissettirse de yola çıktığınızda sahip olduğu gücünü ortaya çıkartıyor.

Toyota RAV4, 90’lı yılların ortasında markanın kompakt SUV’si olarak pazara çıkıyor. Model zaman içinde yol ala ala bugün 4. nesli ve makyajlı ve hibrid versiyonu haliyle test misafirimiz oldu. Günümüzün SUV pazarındaki güçlü oyuncusu RAV4 200 HP’lik hibrid, 2.5 litrelik benzinli motor sebebiyle yüksek vergi diliminden kurtulamasa da, teşvik sayesinde daha ulaşılabilir bir fiyatla tüketiciye sunuluyor. Hibrid otomobil pazarının öncü markası Toyota, bütün modellerinde hibrid seçeneği sunarak ürün gamı açısından da zirveye oynadığını söylemeye bile gerek yok.

DIŞTAN BAKINCA

Toyota RAV4 standart bir modelden farklı görünmüyor ve şık ve sportif hatlara sahip. Yerden yüksekliği, kaslı hatları ve yuvarlatılmış çizgileri araca iri bir görünüm veriyor. Makyaj öncesi daha yatay olan farlar ve burun biraz kütleşmiş. Ayrıca farlar LED gündüz aydınlatmaları ile desteklenmiş. Tek parça ve geniş ızgara yapısıysa inceltilerek, krom bir çizgi ile ikiye ayrılmış. Yandan bakınca klâsik bir SUV havasına sahip. Arazi koşullarında gövdenin zarar görmesini minimuma indirmek için çamurlukların ve kapıların alt kısımları siyah plastikle kaplanmış. Arka kısma bakınca küt yapısıyla göze çarpıyor. Büyük bagaj kapağının tamponun yarısına kadar uzanması yükleme açısından kolaylık sağlıyor. Bagaj kapağı üzerindeki Hybrid logosu ise diğer arkadaşlarından farklı. LED teknolojili stoplar dikkat çekiyor. Bagaj kapağına sarkan arka far grubu, büyük arka cam ve üzerindeki spoyler, araca tam bir SUV havası veriyor. 4605 mm uzunluğa, 1845 mm genişliğe ve 1675 mm yüksekliğe sahip RAV4’ün bagaj hacmi ise 501 litre. 

İÇTEN BAKINCA

RAV4’ün içine adım atınca, tasarımın, Toyota’nın diğer modelleri ile aynı olduğu görülüyor. Fark ise malzeme kalitesinin biraz daha iyi olması. Dikişli deri ayrıntısı konsol kalite algısını arttırıyor. Ama böyle bir SUV’a böyle bir iç mekânın biraz basit kaçtığını da söylemek gerekli. Rahat koltuklar, 7 inçlik dokunmatik multimedya ekranı, bolca eşya gözü ve ergonomik yapı, araçla bütünleşme oluşturuyor. 4.2 inçlik diğer ekran ise göstergelerin tam ortasında konumlandırılmış. Bu ekrandan klâsik yol bilgisayarı bilgileri dışında hibrid modelde ‘enerji akışını’ da anlık takip etmek mümkün. Yaşama alanı oldukça ferah ve hem ön hem  de arkada rahat bir yolculuk yapabilirsiniz. 4 kameradan aldığı görüntüleri birleştirerek aracı saran 360 derecelik bir 3D görüntü Panoramik Görüntü Monitörü bir Toyota modelinde ilk kez kullanılmış.

 

MOTOR VE PERFORMANS

Aracın kaputunun altında görev yapan 2.5 litrelik benzinli ünite, 5700 d/d’de 155 Hp güç ve 4400 d/d’de 206 Nm tork üretiyor. Elektrikli motor ise 143 Hp güç ve 270 Nm torka sahip. Araçta yer alan 2 elektrikli motordan biri ön, ikincisi arka aksın üzerine yerleştirilmiş. Hibrid sistem ise toplamda 200 HP gibi ciddî bir güce sahip. 1.7 tonluk araç, buna rağmen 0-100 km/s hızlanmasını 8.3 saniyede tamamlıyor. Gücünü e-CVT şanzımanla 4 tekerleğe birden aktaran aracın maksimum sür’atiyse saatte 180 km/s ile sınırlandırılmış. Aracın ortalama tüketim değeri fabrika verilerine göre 5.6 lt/100 km. Testimim süresince elde ettiğimiz ortalama değer ise 8.5 lt/100 km oldu. Şehiriçinde elektrikli motor tüketim değerini düşürse de arazi ve uzun yol tüketimi arttırıyor. Yine de bu boyutta ve güçte bir otomobil için bu tüketim rakamını başarılı saymak lâzım. Hibrid bir araç olmasına rağmen arazide birçok kompakt SUV’den iddialı desek yanlış olmaz. Sürüş anlamında standart bir RAV4’ten farklı olduğunu hissettirmezken, yol tutuşu ile konfor dengesini iyi şekilde sağlıyor. Araçta bulunan Entegre Dinamik Sürüş Sistemi (IDSS) sürüşün zorlaştığı veya dönüş hızının arttığı durumlarda, daha keskin manevra imkânı yapmanıza yardımcı oluyor. 

Toyota RAV4’ün 2018 MY ÖTV Teşvikli Kampanya Fiyatları  244 bin 450 TL’den başlıyor. 

TEST SÜRÜŞÜ: RECEP BOZDAĞ

otohavadis@gmail.com.

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