Aileler için SUV’a giden yol

Makyajıyla albenisini arttıran Peugeot 2008, sahip olduğu iç mekÂn rahatlığı sebebiyle özellikle ailelerin tercih edeceği araçlar arasına girmiş.

İlk kez 2013 yılında yollara çıkan, B-SUV’da segmentine dahil olan küçük crossover Peugeot 2008 makyajla kendini tazeledi. B-Suv segmentine iddialı giren ve dünyada 500 bini aşan satış yapan 2008 dikkat çekti. Tasarımı ve iç hacmiyle aileler için iyi bir alternatif olma özelliği taşıyor. Kısacası, motor seçenekleri ile birlikte güvenlik sistemlerindeki yenilikleriyle öne çıkan Peugeot 2008’in 1.2 PureTech Allure versiyonu test misafirimiz oldu.

DIŞTAN BAKIŞ

2008’in ön kısmına baktığımızda hava giriş ızgarasının daha dik konumu ve çamurluklar üzerine eklenen plastik parçalar sayesinde boyutlarında bir değişiklik olmadığını görüyoruz. Ancak selefinden daha güçlü, sportif ve maceracı olmayı başarmış. Grip Control ile birlikte 2008, SUV olabileceğini daha bir netleştirmiş. Yerden yüksekliğini ve sürüş esnasında verdiği havayı da buna eklemek gerek. Aslında segment tanımı bağlamında arada kalmış bir araç olduğunu da içimden geçirmedim değil! Yeni Peugeot 2008’de tampona entegre etrafı kromajla çevrili ve dik konumlandırılmış ızgarası ve farlara doğru giden kıvrak çizgilerinden sonra yandan hemen arka kısma geçiyorum. Burada, Aslan Pençesi farları ve bagaj kapağı üzerindeki yuvarlak ayrıntılar göze çarpıyor. Yeni Peugeot’un 4159 mm uzunluğa, 1829 mm genişliğe, 1556 mm yüksekliğe ve 350 lt bagaj hacmine sahip olduğunu söylemeden geçmeyelim.

İÇTEN BAKIŞ

2008’in içine adım atınca gözleri yormayan, yerli yerinde bir tasarım diikat çekiyor. Küçük direksiyon simidi ve dokunmatik ekranın büyüklüğü en göze çarpan iki öge. Aslına bakarsanız şu küçük direksiyon simidini beğeniyorum. Manevralarda pratiklik sağlıyor. Kullanım açısından da rahat ve aynı zamanda sevimli. Mavi ledli kadranlar, led ışıkla süslenmiş panoramik tavan 2008’i daha hoş ve şık bir havaya büründürüyor. Ortada konumlandırılmış SMEG ekranı ile bir çok kontrolü gerçekleştirebiliyorsunuz. Sadece klima kumandaları orta konsolda yer alıyor. Telefonunuzu ekrana bağlayarak kullanabiliyorsunuz. Güzel, faydalı ve olması gereken bir özellik. Saklama bölümleri yeterli düzeyde. Arka koltuklarda sunulan baş ve diz mesafesi ile birlikte yaşam alanı fazlasıyla yeterli. Bu arada, Allure donanım seviyesinde Safety Pack satın aldığınızda otomatik park ve şehiriçi otomatik fren sistemleri de donanıma dahil oluyor.

MOTOR VE PERFORMANS

2008’in kaputunun altında 1.2 litrelik 3 silindirli, 110 HP maksimum güç ve 205 Nm maksimum torka sahip 1199 cc hacimli motor yer alıyor. Alt devirlerde sıkıntı yaşatmayan motor, sahip olduğu tork kuvveti ile güçlü bir sürüş izlenimi bırakıyor. 6 ileri otomatik şanzımanı ile maksimum 188 km hız yapabilen araç, 0’dan 100 kilometre hıza 10.3 saniyede çıkıyor. Motoru ile uyumlu diyebileceğimiz tam otomatik şanzımanı, farklı hava ve yol şartlarında sürüş kabiliyetleri ile Yeni Pegueot 2008 konforlu bir yolculuk vaad ediyor. Bu bağlamda süspansiyon sistemi darbeleri fazlasıyla absorbe ediyor ve bunu mümkün olduğunca sessiz gerçekleştiriyor.

Fabrika verilerindeki 4.8 lt/100km’lik ortalama yakıt tüketimine karşılık, test süremiz boyunca Peugeot 2008 ile 5.9 lt/100 km tüketim değeri yakaladığımızı belirtelim. Ancak şehiriçi trafiğinde kalış süreniz arttıkça bu değerin yükseleceği de malûm!

SONUÇ

Makyajıyla albenisini arttıran, motor seçenekleri ile birlikte güvenlik sistemlerinde de yenilikleriyle dikkat çeken Peugeot 2008, sahip olduğu iç mekân rahatlığı sebebiyle özellikle ailelerin tercih edeceği araçlar arasına girmiş. Yıl sonu kampanyaların son günlerinde buyrun bir 2008 test etmeye!

TEST SÜRÜŞÜ: RECEP BOZDAĞ