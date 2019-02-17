Avrupa’nın elektrikli minibüsü Karsan’dan

BMW i teknolojisiyle birlikte 210 km’ye kadar menzile ulaşabilen Karsan Jest Electric, başta Fransa ve Yunanistan olmak üzere Avrupa’nın farklı ülkelerinden 18 adet sipariş aldı.

Karsan Jest Electric, Avrupa’dan yoğun ilgi görüyor. BMW i teknolojisiyle birlikte 210 km’ye kadar menzile ulaşabilen Karsan Jest Electric, başta Fransa ve Yunanistan olmak üzere Avrupa’nın farklı ülkelerinden 18 adet sipariş aldı. Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, “Şu anda Fransa, Romanya, Portekiz, Slovakya ve Yunanistan gibi ülkelerden 18 adet sipariş aldık. İlk teslimatlarımızı ise Ocak sonunda yapmaya başladık. 2019 yılı boyunca Jest Electric’te önemli rakamlara ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

2019 ÖNEMLİ

Karsan’ın BMW ile elektrik motorlu araçlar için gerçekleştirdiği tedarik anlaşmasının ilk ürünü olan Karsan Jest Electric, Avrupa’dan yoğun ilgi görüyor. Jest Electric’te Kasım ayı itibariyle seri üretime geçtiklerini hatırlatan Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, “Avrupa ülkeleri, gerek özgün boyutları gerekse pil teknolojisiyle rakiplerinden ayrılan Jest Electric’i şehirlerinde görmek istiyor. Şu anda Fransa, Romanya, Portekiz, Slovakya ve Yunanistan gibi ülkelerden 18 adet sipariş aldık. İlk teslimatlarımızı Ocak sonunda gerçekleştirdik. 2019 yılı boyunca Jest Electric’te önemli rakamlara ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

1SAATTE ŞARJ OLABİLİYOR

Jest Electric’te BMW üretimi elektrikli motor, 170 HP güç ve 290 Nm tork üretirken, tek oranlı şanzımanla işbirliği yapıyor. BMW tarafından geliştirilen 44 ve 88 kW-saat’lik bataryalarla tercih edilebilen Jest Electric, 210 km’ye kadar menzil sunarken, geleneksel alternatif akımlı şarj üniteleriyle 8 saatte, hızlı şarj istasyonlarındaysa 1 saatte şarj olabiliyor. Üstelik enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren sistemi sayesinde bataryalar yüzde 25 oranında kendi kendini de şarj edebiliyor.