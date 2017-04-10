B Plus 301 yine iddialı

Yeni Peugeot 301 geçirdiği ağır makyajla sınıfında standart olmayan özellikleri standart hale getirerek C segmentine göz kırpan B Plus olarak kendini tanımlıyor. Yeni 301, 58 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla showromlarda...

Marka tarafından özellikle B sedan segmenti için geliştirilen Peugeot 301 uluslar arası pazarlarda statü sembolü kompakt bir sedan arayan müşterilere hitap ediyor. Peugeot 301 lanse edildiği 2012 yılından bu yana 360 bin adet sattı. Söz konusu satış başarısı sınıfının en iyi değerlerini sunan geniş ve ferah hayat alanı, geniş bagaj hacmi, Peugeot markasının uzmanlık alanlarından biri olan dinamik sürüş ve çekici tasarım gibi niteliklere dayanıyor. Sürücü ve beraberindeki yolcular geniş ve ferah bir hayat alanının keyfini sürerken 640 litre hacimli bagaj beş kişilik ailenin ihtiyacı olan yükleme alanını fazlasıyla sunuyor.

Yeni Peugeot 301 artık güncel Peugeot modelleriyle aynı tasarım dilini bünyesinde barındırıyor. Dik konumlu radyatör ızgarası, gövde ile aynı düzeyde bulunan farlar ve büyük bir titizlikle uygulanan değişikliklerle yeni Peugeot 301 dinamik ve çekici bir görünüm sunarken markanın imzası niteliğinde olan LED gündüz farları bünyesinde barındırdığı teknolojiyi gözler önüne seriyor.

İÇ MEKÂNA BAKALIM!

Teknolojik gelişim iç mekânda da devam ediyor. 7 inç büyüklüğündeki dokunmatik ekran söz konusu teknolojik değişimin en önemli yansımalarından biri. Kapasitif teknolojisi sayesinde hassas ve hızlı çalışan ünite geri görüş kamerasının görüntüsü kadar 3D TomTom navigasyon sisteminin haritasını da gösteriyor. Android Auto®, Apple CarplayTM destekli Mirror Screen özelliği sayesinde akıllı telefon uygulamalarını da kullanabilme imkânı sunan dokunmatik ekran bu sınıftaki nadir özelliklerden biri olarak öne çıkıyor.

MOTOR SEÇENEKLERİ

Yeni Peugeot 301’in dinamik şasisi ileri teknolojinin nimetlerinden yararlanan modern motorlarla destekleniyor. Yeni Peugeot 301’de, benzinli cephesinde, beş vitesli manuel şanzımanla kombine edilen 1.2L PureTech 82 HP motor yer alıyor. Dizel cephesinde ise, beş vitesli manuel şanzımanla kombine edilen 1.6L HDi 92 HP motor devreye giriyor.

Dayanıklılık ve çok yönlü performans

Gerek tasarımı gerekse de bünyesinde barındırdığı teknolojilerle modern teknolojinin bütün nimetlerinden yararlanan yeni Peugeot 301’de, benzinli cephesinde, beş vitesli manuel şanzımanla kombine edilen 1.2L PureTech 82 HP motor yer alıyor.. Dizel cephesinde ise, beş vitesli manuel şanzımanla kombine edilen 1.6L HDi 92 HP motor devreye giriyor. Peugeot 108 ile başlayarak Yeni SUV 3008 ve 5008 modelleri de dahil bütün ürün gamında kullanıma sunulan 3 silindirli PureTech benzinli motor, 1 milyonun üzerinde araçta kullanıma sunulurken aynı motorun turbo versiyonu 2015 ve 2016 yılları olmak üzere iki yıl üst üste Yılın Motoru seçildi. PSA Grubu tarafından tasarlanan 1.2L PureTech 82 HP, litre başına 68 HP güç üretimiyle sürüş keyfi ve yakıt ekonomisini aynı potada eritirken benzer güçteki dört silindirli bir motorla kıyaslandığında 21 kg daha hafif bir yapı sunuyor ve yüzde 25 yakıt ekonomisi sağlıyor. Yüksek teknolojinin bütün nimetlerinden yararlanan direkt enjeksiyonlu motor, Euro 6 emisyon standartlarını yerine getirirken 5.750 d/d’da 82 HP (60kW) güç ve henüz 2.750 d/d’da 118 Nm tork üretiyor. Ayrıca 1.2L PureTech 82 HP versiyonu, 110 gr/km CO2 emisyon değeriyle çevreci bir yapı sergiliyor.

Yeni Peugeot 301 özellikle Türkiye’deki müşterilerimizin beklentilerini en iyi şekilde yerine getirmek üzere tasarlandı. Yeni Peugeot 301 kötü yol şartlarında olduğu kadar sıcak, soğuk ve nemli iklimlerde de benzersiz bir sürüş deneyimi sunacak şekilde geliştirildi. Kötü yol şartlarında alt kaplamayla motor koruma altına alınırken çift fitilli yalıtım sayesinde yaşam alanı nem ve kötü kokulara karşı izole ediliyor. Farklı coğrafyalarda da en etkin performansı sunmak üzere tasarlanan üç kademeli klima sistemi yüksek verimlilik seviyesi sunarken kabin içi klima performansını arttırmak üzere arka koltuk bölgesinde havalandırma ızgaraları yer alıyor. Yeni Peugeot 301’de donanım seviyesine bağlı olarak manuel veya dijital klima alternatifleri sunuluyor.

İspanya’daki Vigo fabrikasında üretilen ve PSA Grubunun en gelişmiş üretim standartlarından yararlanan Yeni Peugeot 301, 58.900 TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de satışa sunuldu.

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