Çıtası yüksek

Fransız üretici Peugeot, trendi her geçen gün artan SUV segmentinde 3008’in sahip olduğu ile premium özellikler ile çıtayı yükseltiyor.

Otomobil üreticileri parklarında SUV modeli araçları her geçen gün arttırıyorlar. SUV modelleri trendinin her geçen gün artması otomotiv üreticileri bu konuda yeni modeller çıkarmaya itiyor. Ki, Fransız üretici Peugeot’un, yeni model geliştirme stratejisini temelde SUV üzerine kurguladığı biliniyor. PSA Grubu’nun EMP2 platformu üzerinde geliştirilen ve baştan ayağa yenilenen 3008, yepyeni bir tasarıma sahip olurken, Premium özellikleri artmış bir iç mekana ve modern bir kokpite kavuştu. Kısacası bu haftaki test misafirimiz Peugeot’nun yeni marka stratejisinde önemli bir yer tutan SUV modellerinden 3008, 1.2 PureTech EAT6 versiyonu oldu.

DIŞTAN BAKINCA

Yeni Peugeot 3008, ilk nesil 3008’in sahip olduğu şişkin ve yuvarlak hatları bir kenara bırakarak tamamen farklı, biraz köşeli, kaslı görünümlü, sportif ve modern bir SUV görünümüne kavuştu.

Araca önden baktığımızda, full LED farları, dik onumlandırılmış yeni ön ızgara, büyük marka logosu, LED gündüz farları, yükseğe konumlandırılmış motor kaputu ve köşelere yerleştirilmiş sis farlarının göze çarpmaması mümkün değil. Yan taraftan bakıldığında ise, aracın heybetini ve şaşaasını ön plana çıkartan yüksek omuz çizgisi, ön farlar ile A sütunu arasında yer alan krom çizgi, dış dikiz aynalarındaki sinyaller, krom tavan barı ve C sütunu ile stop far grubu arasında bulunan parlak siyah kaplama dikkat çekiyor. Arka camın hemen üst kısmındaki spoyler ve Peugeot’un nişanesi aslan pençesi görünümlü LED stop lambaları aracın hem sportifliğini arttırıyor hem de arazi kimliğine atıfta bulunuyor. Ayrıca arka camı olduğundan büyük gösteren alanın tam ortasında yine markanın büyük logosu göze çarpıyor. 4447 mm uzunluk, 1841 mm genişlik ve 1620 mm yükseklik değerlerine sahip yepyeni SUV 3008’in bagaj hacminin 520 litre olduğunu da belirtelim.

İçten bakınca

Peugeot 3008’in iç mekanına adım atınca kokpit kelmesinin neden premium özelliklerinin arttığını biraz daha iyi anlıyorsunuz. 3008’in dışıyla birlikte içi de yeniliklerden fazlasıyla nasibini almış.

Hatta iç mekanda bunu fazlasıyla farkediyorsunuz. Kısacası 3008’de yenilikçi, teknolojik ve etkileyici bir kokpite imza atılmış. Peugeot’un yeni nesil otomobillerinde kullanmaya başladığı ve i-Cockpit adını verdiği yeni sistemin şık ve eğlenceli olduğunu tekrar etmekte fayda var. Ki, 3008 her yönüyle sürücü odaklı bir kokpite sahip. Tüm versiyonlarda standart olan 12.3 inç’lik dijital ana gösterge paneli, ön konsolun üstüne yerleştirilen 8 inç’lik kapasitif renkli, dokunmatik ekran, 3D navigasyon sistemi, EAT6 şanzımanın yeni tasarımlı vites kolu, şalter tipi kumanda birimleri, kokpitte sizi bir eğlence merkezindeymiş gibi hissettiren Focal Hi-Fi ses sistemi, renkleri seçilebilen ambiyans aydınlatması, sevdiğiniz parfümü iç mekana yayan koku sistemi, akıllı cihazlar için kablosuz şarj, panoramik cam tavan ve hemen fark edilen malzeme kalitesi. Şu özellikler bile otomobilden inmemek için yeter sebepler!

İç mekandaki özellikler ve yenilikler bitmiyor. Multimedya ekranı üzerinden kumanda edilebilen sistemler, ekranın alt kısmındaki piyano tuşlarını andıran yan yana dizili butonlar yardımıyla da yapmak mümkün. Küçük çaplı, üstü kısmı da düz tasarlanmış direksiyonun üzerindeki çevirmeli düğmeler yardımıyla gösterge panelinde neleri görmek istediğinizi de belirlemeniz mümkün. Yani her bir özelliği neredeyse kişiselleştirebiliyorsunuz.

İşçilik kalitesinin üst düzeyde, her bir detayla inceden inceye ilgilenilmiş. Baş, omuz ve diz mesafesi konforlu yolculuklar için tasarlanmış. Ön yolcu koltuğunun öne katlanabilme özelliği de uzun yük taşıma imkanı sağladığını da ekleyelim.

MOTOR VE PERFORMANS

Test aracımızın kaputunun altında 1.2 litrelik Puretech benzinli motor mevcuttu. Turbo destekli motor, 5500 d/d’de 130 Hp güç ve 230 Nm tork değeri sunuyor. EAT6 tam otomatik şanzıman ile oldukça uyumlu çalışan ünite, 0-100 km/s hıza 10.5 saniyede ulaşırken, 188 km/s maksimum hız değerine sahip. Motor güç konusunda sorun yaşatmıyor. Adeta, “Bas gaz pedalına gidelim” diyor. Fabrika verilerine göre 100 km’de ortalama 5.2 litre yakıt tüketimine sahip 3008’de performanslı bir kullanım sonucunda ortalama 7.5 lt/100 km’lik bir değer yakaladığımın altını çizeyim. Yol tutuşu konusunda önceki neslinden daha iyi. Ses ve motor yalıtımı konusunda da kendini geliştirmiş. Sahip olduğu süspansiyona sistemi ile konfor ve sürüş zevkinden ödün vermemeye çalışmış.

Netice olarak, iç ve dış tasarımda kendini oldukça geliştiren, sürücünün rahatlığı için tüm detaylara el atan 3008, sahip olduğu turbo beslemeli benzinli motor ile de sürüş zevkini katlıyor. Hasılı kelam, Peugeot, 3008 ile üzerinden inmek istemeyeceğiniz bir SUV ortaya koymuş.



TEST SÜRÜŞÜ: RECEP BOZDAĞ

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