Daha fazlasını hak ediyor

Pulsar, Nissan’ın SUV segmentinin gölgesinde kalıyor. Yeni bir model olmasına rağmen geri plana itilmiş gibi gözüküyor. Fakat bundan fazlasını hak ettiğiniİ söylememiz gerekiyor.

Nissan, Türkiye pazarında öncüsü olduğu SUV segmentine ağırlık vermesinden dolayı diğer segmentlerinde yer alan araçlarda istenilen satış rakamlarına ulaşamıyor, desek yanlış olmaz. Kompakt hatchback olan ama MPV sınıfını da üzerine alan Pulsar, başarılı bir otomobil olmasına rağmen Qashqai’nin gölgesinde kalmasıyla öne çıkıyor! Ancak bulunduğu konumdan daha fazlasını hak ettiği ise kesin... Kısacası bu haftaki test misafirimiz Nissan Pulsar 1.5 dCi Tekna.

DIŞTAN BAKINCA

Nissan, Pulsar’ın tasarımı Qashqai ve X-Trail modellerinin çizgisinde. Hatta Nissan yeni bir tasarım yerine bu beğenilen iki modelin karışımını otomobile yansıtmış. Ön tarafta V şeklindeki ızgara, krom detaylar artık markanın kimliği haline gelmiş. Ön panjurda bulunan logodan başlayarak motor kaputun üzerine kadar devam eden çizgiler otomobile dinamik bir yapı veriyor. V formlu motor kaputu da önden arkaya doğru sportif havaya katkı sağlıyor. Yan tarafta ise kaslı yapı ve krom kapı kolları göze çarpıyor. Bagaja doğru alçalan tavanı ise kompakt hatchback görünümünü ortaya çıkaran en önemli detay. Arka kısımda ise, stoplar Qashqai’yi hatırlatıyor. Özetle, abartının olmadığı çizgiler ve sportif detaylar iyi bir tasarım meydana getirmiş. Fakat beyaz renk sebebiyle hatların tam anlamıyla ortaya çıkmadığını söylemek gerekli. 4387 mm uzunluk, 1768 mm genişlik ve 1520 mm yükseklik değerlerine sahip Pulsar’ın bagaj hacmi ise 385 litre.



MOTOR & PERFORMANS

Test aracımızının kaputunun altında vazife gören 1.5 litrelik dizel motor, 4000 d/d’de 110 HP güç, 1750 d/d’de 260 Nm tork üretiyor. 6 ileri manuel şanzımanla kombine edilmiş motor, 0-100 km hızlanmasını 11.5 saniyede gerçekleştiren Pulsar’ın maksimum hızı ise 190 km/s. Motorun şanzımanla uyumu iyi bir düzeyde ve yakıt ekonomisi konusunda başarılı.

İlk hareket ânında biraz cansız olan motor, devir almaya başlayınca gücüyle kendini ortaya koyuyor. Şanzımanla uyumu yüksek olan motorun çok kemikli olmayan vitesi konfor odaklı.

Fabrika verilerine göre 100 km’de ortalama 3.7 litre yakıt tüketim değerine sahip otomobille testimizde ortalama 4.8 lt/100 km’lik bir değer yakaladık. Bu değeri, şehirdışı yoğunluklu kullanımda, zorlu Toros dağları yollarında elde ettiğimizi belirtmek gerek. Ayrıca bu değer, ekonomiklik söz konusu olduğunda Pulsar’ı çok iddialı bir otomobil haline getiriyor.

Pulsar’ın süspansiyon sistemi sınıf ortalamalarında ancak yalıtım konusunda kat etmesi gereken biraz daha yol var. Ayrıca motor sesini kabin içine fazlaca yansıtıyor ve sürüş zevkinden çalıyor. Başlangıç fiyatıyla kompakt hatchbackler arasında en caziplerden biri olan Pulsar’ın, 2014 yılında Euro NCAP tarafından çarpışma testinde 5 yıldız almaya hak kazandığını da söylemeden geçmeyelim.

İÇTEN BAKINCA

Pulsar’ın içine adım attığınızda, sade ama şık, ergonomik ve ferah bir ortam mevcut. Kullanılan malzeme kalitesi ve işçilik sınıfından aşağıda değil. Pulsar’da bulunan Nissan Connect multimedya sistemi yolculukların keyifli geçmesine yardımcı oluyor. Bu sistem, 7 inçlik yansıma yapmayan yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekranı, navigasyonu ve geri görüş kamerasını bir arada sunarak sürüş deneyimini zenginleştiriyor. Eşya gözü bakımından bir sıkıntı yaşatmıyor. Nissan da son zamanlarda kullanılan ortak parçalar sebebiyle orta konsollarda yabancılık çekmiyorsunuz.

2700 mm’lik dingil mesafesine sahip olan Pulsar’da 5 kişi için çok geniş bir alan mevcut. Arka koltuk yolcularının fazlasıyla rahat edeceği ise kesin! Bu özelliği ile sınıfında tercih sebebi olabiliyor. Buna, geniş yapısıyla yüklemeyi kolaylaştıran 385 litrelik bagaj alanı eklenince Pulsar tam bir aile otomobili olduğunu ortaya koyuyor. Hatta bagajın derinliğinin izniyle çocuk arabası dahi sorunsuz taşınabilir.

NETİCE

Kompakt hatchback olan, ama MPV sınıfını da üzerine alan Pulsar, başarılı bir otomobil olmasına rağmen, Nissan’ın SUV segmentinin gölgesinde kalmasıyla öne çıkıyor! Yeni bir model olmasına rağmen geri plana itilmiş gibi gözüküyor. Ancak bulunduğu konumdan daha fazlasını hak ettiği ise kesin...

TEST SÜRÜŞÜ: RECEP BOZDAĞ