Dikkat, Insignia sağda!

Opel Insignia Grand Sport, daha heybetli bir hale gelmesiyle dikkat çekme konusunda herhangi bir eksikliğe sahip değil. Ekonomik dizel motoru ve konforlu otomatik şanzımanıyla da albenisi arttırarak gözleri kendisine döndürüyor.

Opel D segmentinde iddiasını sürdürüyor. Vectra’dan sonra, 2009 yılından beri Opel’i segmentinde temsil eden Insignia, yenilenmeyle birlikte Insignia Grand Sport adını aldı. 2009’dan beri markayı her zaman ileriye taşıdı. Türk tüketicisi tarafından da beğenilen araç, yeni Opel modelleri için hem bir referans noktası hem de tasarım örneği oldu. Kısacası bu haftaki test misafirimiz, 1.6 litrelik güçlü dizel motor ve otomatik şanzımanla donatılmış yeni Insignia Grand Sport ki, etkileyici tasarımı, zengin donanım listesi ve sürüş keyfiyle premium modelleri gözüne kestirmiş.

DIŞTAN BAKINCA

Vectra sonrası Insignia, ilk neslinden itibaren dinamik bir tasarımla karşımıza çıktı. Yeni İnsignia modelinde de durum farklı değil. Insignia, Opel’in en iddialı çizgilere sahip otomobili olarak karşımızda. 2017 model Insignia tasarımında Monza Concept’ten ilham almış. Önceki neslinde de beğenilen Insignia’nın tasarımı artık çok daha keskin ve çok daha zarif, estetik bir hale geldiğini fark etmemek mümkün değil. Yani ilk neslinden itibaren dinamizm taşıyan tasarımla karşımıza çıkan Insignia, bu özelliğini yeni Insignia’da da başarıyla sürdürüyor. Hatta bu başarısını yeni tasarımıyla daha da ivmelendirmiş bence.

Kısacası, önden arkaya bakıldığında oldukça iri bir otomobilim diyen Insignia, büyük farları, büyük ızgarası ve geniş çamurlukları ile dikkat çekiyor. Aracın arka tasarımında ise farlarla uyumlu büyük stopları görüyoruz. Insignia, artık sedan yerine liftback adı verilen gövde tipiyle üretiliyor. Diğer bir ifadeyle, yeni nesilde sedan model olmayacak, liftback ve station wagon gövde seçenekleri tüketiciye ulaştırılacak. Dinamik görüntüyü 18 inçlik çift renkli alaşım jantlar da destekliyor. Yeni tasarım, hem görsel hem de foksiyonel olarak kullanılmış. 490 litrelik bagaj hacmi, sınıf ortalamalarının gerisinde kalsa da, camla birlikte açılan bagaj kapağı sayesinde yükleme hacmi artabiliyor.

İÇTEN BAKINCA

Opel Insignia’nın iç mekânına adım atınca bir değişim yaşandığını görmemeniz mümkün değil. Grand Sport’la birlikte Astra’dan aşina olduğumuz çizgilere sahip yeni konsola geçiş yapan otomobil, tam orta kısma yerleştirilen bilgi-eğlence sistemi ekranıyla ve yüksek donanımlarda sunulan sürücü gösterge paneliyle çok daha teknolojik ve bunun yanında sade bir görünüme kavuşmuş.

Otomobilin orta konsolunda ana hatlar korunurken düğme sayısı azalmış. Ortada konumlandırılan dokunmatik ekrandan araçla ilgili hemen her bilgiye ulaşabilirsiniz. Ekranın dokunmatik hassasiyeti ise gayet başarılı. Malzeme kalitesiyle birlikte işçiliğin de arttığını fark ediyorsunuz. Opsiyonel olarak alınabilen masaj fonksiyonlu ön koltuklar trafikte iyi konfor sunabilir. Genişlik hissini arttıran iç tasarımıyla birlikte, ergonomik olarak onaylı koltuklar, sportif sürüş pozisyonu ve sessiz iç mekân, lüks modelleri aratmıyor desek yanlış olmaz. Yani ilk neslinde büyük boyutlarına rağmen sunduğu iç hacim dolayısıyla eleştirilen Insignia, artık hem önde hem de arkadaki yolcular için ferah ve geniş bir ortama sahip. Hatta makam otomobili olarak bile kullanılabilecek bir konfora sahip. Daha büyük ve donanımlı bilgi-eğlence sistemi ekranı, masaj fonksiyonlu AGR koltuklar ve IntelliLux LED farlar gibi önemli donanımlar üst donanım paketlerinde sunuluyor.

Motor ve Performans

Opel Insignia Grand Sport kaputunun altında sahip olduğu 1.6 litrelik dizel motorla 3500 devirde 136 HP güç, 2000 devirde ise 320 Nm tork üretiyor. Performans olarak gayet tatmin edici dizel motoru, 0-100 km/s hızlanmasını 10.9 saniyede tamamlıyor. İlk jenerasyona kıyasla 175 kg daha hafif olan yeni Insignia Grand Sport, gaz tepkimeleri ve ara hızlanmalarda başarılı. Fabrika verilerine göre ortalama 5.1 lt/100 km ortalama tüketim değerine sahip Insignia ile test süresi boyunca ortalama 7.8 lt/100 km’lik bir değer kaydettim. Böyle heybetli bir otomobil için makul bir değer olduğunu söyleyebiliriz.

Insignia, daha çok dizel motorla satın alınacak gibi duruyor. Türk tüketicilerin daha çok tercih ettiği dizel-otomatik kombinasyonlu versiyonu olan Insignia’nın bu motoru daha önce de kullanılıyordu. Alt devirlerde hızlanma isteği konusunda biraz ağır olan motor, turbonun devreye girmesiyle gereken gücünü rahatlıkla ortaya çıkarıyor. Vites geçişlerinde motorla şanzımanın uyumunun yüksek olması sayesinde de kullanım esnasında sürücünün konforunu da arttıyor. İlk çalıştırmalarda biraz sarsıntılı ve gürültülü olan motor ısınmasıyla birlikte bu durumdan kurtuluyor. Farklı sürüş modlarıyla donatılan otomobil kullanıcısına farklı kimlikler sunabiliyor. Direksiyon sistemi sayesinde Insignia sürücüden gelen istekleri anında yola aktarabiliyor.

Opel Insignia segmentinde çok fazla öne çıkamamıştı. Ancak yeni nesliyle birlikte dinamik sürüş karakterini de yanına alarak rakiplerinin pek çoğundan daha fazla sürüş keyfi sunan bir otomobil haline geldiğinin altını çizelim. Ekonomik dizel motoru ve konforlu otomatik şanzımanıyla da albenisi arttıran Insignia Grand Sport, sedan karoserli olmamasının eksikliğini de hissettirmiyor.

TEST SÜRÜŞÜ: RECEP BOZDAĞ

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