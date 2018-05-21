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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Dinamik ve ekonomik

21 Mayıs 2018, Pazartesi 00:50
Seat Ibiza tasarımı ve sürüş özellikleri ile dinamik bir yapı sergiliyor. Bunun yanında dikkatli bir kullanımla yakıt ekonomisinde dizelleri aratmıyor.

İspanya denilince ilk akla gelenlerden biri Seat otomobil markası olsa gerek. Marka olarak son bir kaç yıldır daha fazla dikkat çekmeye başlayan Seat’tan bu haftaki misafirimiz küçük bir Leon’nı hatırlatan Ibiza oldu. Kısacası Seat ‘ın 1.0 lt 95 HP’lik Style versiyonu olan düz vitesli Ibiza konuğumuzdu.

DIŞTAN BAKINCA

Yeni Ibiza’da tasarım olarak öyle çok radikal değişiklikler yok. Biraz daha dinamik ve sportif gözükürken ağabeyi Leon’a az çok benzetebiliyorsunuz. Ön panjur ve tampon değişmiş. Tam LED farları da ekleyince Leon’a aşinalık kazanıyorsunuz. 

Yan kısım sade bir tasarımla geçilirken, sportifliğine katkıda bulunan arka kısımda köşeli değişiklikler göze çarpıyor. Boyutlarına baktığımızda ise uzunluk sabit kalırken genişlik ve aks aralığı artmış.

İÇTEN BAKINCA

Ibiza’nın iç mekânına adım atınca sade ve dağınık olmayan bir tasarımla karşılaşıyoruz. Çözünürlüğü ve arayüzü oldukça iyi olan 8.0 inçlik dokunmatik multimedya ekranın göze çarpmaması mümkün değil. Malzeme kalitesi düşük olmasına rağmen işçilik açısından bir sıkıntı olmayan bir kabin mevcut.

Aks aralığının artması yaşama alanına büyük katkı sağlamış. 335 litreye ulaşan bagaj hacmi ile rakiplerini geçmiş. MQB A0 adı verilen aynı platformu taşıdığı Polo’dan bile biraz büyük hacme sahip olması bu konuda başarısını ortaya koyuyor. Diğer bir tabirle, arka kısımda fazlasıyla geniş bir diz mesafesi sunması iddiasını arttırıyor. Jantları, hız sabitleme sistemi, dokunmatik ekran ikincil çarpışma freni, LED gündüz farları, LED stoplar, otomatik klima sunulan özellikleri arasında. 8.0 inçlik ekran ise opsiyon listesinde bulunuyor.

Motor ve performans

Yeni Ibiza’nın kaputunun altında 95 HP’lik güce sahip 175 Nm tork üreten bir motor mevcut. Bu motor beş ileri manuel şanzıman ile gücü ön tekerleklere veriyor. Vites geçişleri kısa oranlara sahip ve dinamizm sağlıyor. Şanzıman ve motor uyumuna başarılı diyebiliriz. Üç silindire sahip motor atak bir yapıda ve gaza bastığınızda ağır kalmıyor. 0-100 km/s hızlanmasını 10.9 saniyede tamamlıyor ve 1.0 litrelik hacma sahip bir motor için iyi bir rakam. Ibiza benzinli olmasına rağmen yakıt konusunda dizelleri aratmayan bir değere sahip. Fabrika verilerine göre 100 km’de 4.7 litrelik ortalama değeri var. Testimiz boyunca elde ettiğimiz değer ise 7.1 lt/100 km oldu. Ancak dinamik Ibiza’yı oldukça performaslı olarak kullandığımızı belirteyim. Yoksa 5.5- 6.0 lt/100 km’lik değerler dikkatli bir kullanımla yakalanabilir.

Ibıza  her geçen gün zorluk derecesi arttırılan EuroNCAP testlerinden başarıyla geçerek tam not aldığını da es geçmeyelim. 

Pek sessiz olmayan Ibiza’da motorun titreşimini kabinde hissediyorsunuz. Yüksek hızda ise yol ve rüzgar sesi içeri geliyor. Süspansiyon sistemi ise konforu arttıran bir yapıya sahip. Yol tutuşu başarılı olan Ibiza’da direksiyon simidinin hissi ise sınıfının düzeyinde bulunuyor. 

TEST SÜRÜŞÜ: RECEP BOZDAĞ

otohavadis@gmail.com.

Etiketler: oto, tanıtım
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