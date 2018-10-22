Dıştan küçük görünebilir...

Honda Jazz sahip olduğu geniş iç hacmiyle segmentinde bir adım öne çıkarken, yakıt ekonomisi ile de dikkat çekiyor.

Küçük segment otomobillerde rekabetin yoğun olması bilinen bir konudur. Öyle ki B-SUV modellerin piyasaya çıkıyor olması bunun bir göstergesidir. İşte burada fonksiyonellik önemli bir avantaj sağlar. Bu bağlamda makyajlı tasarımı ve yeni motoruyla Jazz karşımıza çıkar. Kısacası bu haftaki test misafirimiz Honda Jazz 1.5 i-VTEC dynamic donanıma sahip otomatik vitesli versiyonu oldu.

DIŞTAN BAKINCA

Honda’ya dıştan bakınca gözünüze küçük görünebilir. Gerçi iç mekâna geçince bunun sadece görüntüden ibaret olduğunu anlıyorsunuz. Neyse... Makyajlanan Jazz’da yeni farlar ve tamponlar her an gitmeye hazır, canlı, atik bir görünüm vermiş. Yani modern çizgiler, kompakt tasarımla birlikte sportiflik ön plana çıkıyor.

Dynamic donanım paketine sahip olan test misafirimizde sportif tipte ön ve arka tamponlar, yanda marşpiyeler ve bagaj kapağı üstü spoyler ile Jazz’da sportiflik etkisini ön plana çıkaran ögeler olarak göze çarpıyor. Profilde yer alan gövde çizgisi de akıcı tasarıma katkı sağlıyor. Arka tasarım da parlak siyah detaylarla güncellenen yeni Jazz’ın mavi rengi de dikkat çekiyor. Mamafih makyajlı Jazz sportif çizgilerde kendini biraz daha geliştirmiş.

İÇTEN BAKINCA

Jazz’ın iç mekânına adım atınca “başlıktaki” ifadenin algıdan ziyade hakikat olduğunu fark etmemeniz zor. Test araçlarına dair eleştiri ve beğenilerini aktaran eşim de iç mekân genişliğine özellikle vurgu yaptığının altını çizmek isterim.

İçeride ilk dikkat çeken dijital ekran ve altındaki klima kumandaları oluyor. 7” dokunmatik renkli ekrana sahip bilgi ve eğlence sistemi Honda CONNECT (sadece Elegance ve Dynamic donanım seviyelerinde sunuluyor) sayesinde yeni Jazz’da şarkılara ve arkadaşlarınıza tek dokunuşla bağlanabiliyorsunuz. Aha™ uygulaması internet radyosu, Facebook ve Twitter erişimine izin veriyor. En sevdiğiniz fotoğrafı duvar kâğıdı olarak yükleyip Honda CONNECT’i kişiselleştirme imkânı da mevcut. Çeşitli eşya bölmeleri, 354 litrelik geniş bagajıyla yeni Jazz’da, arka koltuklarının da katlanmasıyla 1314 lt’lik geniş bir eşya alanına sahip olabiliyorsunuz. Özetle, Jazz geniş yaşama alanı, katlanabilir arka koltukları ve aydınlık kabiniyle avantajlı yönlerini korumaya devam ediyor.

DONANIM

Yenİ Honda Jazz’da hız sabitleyici, ısıtmalı ön koltuklar, far sensörü ve şehir içi aktif fren sistemi standart olarak sunuluyor. Yeni Jazz’ın üst donanım paketlerinde 7 inçlik Honda Connect bilgi ve eğlence sistemi, geniş açılı geri görüş kamerası, anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, çarpışma uyarı sistemi, şerit takip uyarı sistemi ve trafik işareti tanıma sistemi gibi kapsamlı güvenlik teknoloji paketleri ile birlikte sunuluyor. Özetle, geniş iç hacmi, ekonomikliği ve sürüş keyfi ile makyajlı Jazz segmentinde sanki biraz öne çıkıyor.

MOTOR VE PERFORMANS

Yeni Honda Jazz’da sunulan 1.5 litrelik 130 HP benzinli atmosferik i-VTEC motor seçeneği yüksek güç üretimini düşük yakıt tüketimi ve düşük emisyon salınımı ile bir arada sunuyor. Euro 6 normunu karşılayan motor seçeneği, CVT otomatik şanzımanla birlikte fabrika verilerinde 100 km’de ortalama 5.4 litre yakıt tüketimi mevcut. Testimiz süresince elde ettiğimiz ortalama değer ise 5.3 lt/100 km oldu. Bu değer Jazz’ın aynı zamanda ekonomik yönüne vurgu yapıyor. Sabit hızlarda, ani hız değişimleri olmadığı sürüşlerde CVT şanzıman beklentileri karşılıyor. Jazz 0-100 km/s hızlanmasını 10 saniyede tamamlarken, maksimum hızı 190 km/s olarak verilmiş. Sürüş dinamizmiyle de keyif uyandıran Jazz’ın süspansiyon sistemi keyfinizden çalmıyor. Kolay yönlendirilebilen, yeterince net çalışan direksiyon sistemi de sürüş kalitesine katkı sağlıyor.

TEST SÜRÜŞÜ: RECEP BOZDAĞ

otohavadis@gmail.com.