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13 EYLÜL 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Dünyanın ünlü pilotları Türkiye’de

12 Eylül 2018, Çarşamba 17:50
Dünya Ralli Şampiyonası’nın bugün 10. ayağı başlıyor. Dünyaca ünlü pilotlar Marmaris’te start alacak.

Dünya Ralli Şampiyonası’nın (WRC) 10. ayağı bugün Marmaris’te başlayacak. Türkiye, 8 yıl aradan sonra yeniden Dünya Ralli Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak. Marmaris merkezli olarak Muğla ve çevresinde gerçekleştirilecek şampiyonada dünyaca ünlü pilotlar, yeşil ve mavinin buluştuğu bölgede otomobil tutkunlarına heyecanlı anlar yaşatacak.      

22 ülkeden 68 otomobil ve 136 sporcunun katılımına sahne olacak organizasyon, 16 Eylül Pazar günü sona erecek. İlçeye gelerek şampiyonanın hazırlıklarına başlayan pilotlar, bitiş çizgisini ilk sırada geçebilmek için kıyasıya bir mücadeleye girecek.      

WRC’nin Marmaris ayağı bugün saat 20.00’da Atatürk Meydanı’ndan seyirci özel etabıyla başlayacak. Yarın Çetibeli, Ula ve Çiçekli, 15 Eylül Cumartesi günü Yeşilbelde, Datça ve İçmeler, 16 Eylül Pazar günü de Marmaris, Ovacık, Gökçe etaplarında mücadele edecek ekipler, İçmeler Pazar yerinden başlayarak Asparan’da sona erecek avantaj etabıyla yarışı tamamlayacaklar. Rallinin bitiş ve ödül töreni de Asparan Servis Park’taki podyumda gerçekleştirilecek.      

DÜNYA BASINININ İLGİSİ BÜYÜK

Dünyanın önde gelen organizasyonları arasında yer alan şampiyona, yerli ve yabancı yaklaşık 350 medya mensubu tarafından takip edilecek. Organizasyon, 155 televizyon kanalından canlı yayınlanarak dünyaya aktarılacak. Rallinin bütün etapları ücretsiz izlenebilecek. Marmaris’te Türkiye Ralli Şampiyonası heyecanı da yaşanacak. Türkiye Ralli Şampiyonası’na da puan veren organizasyonda şampiyonluk belirlenebilecek. Şampiyonluğun en büyük favorisi olan Red Bull sporcusu Yağız Avcı, 69.5 puanla lider durumda yer alıyor. 

Pilotlar klasmanı          

Dünya Ralli Şampiyonası’nda Marmaris etabı öncesi pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:      

1. Thierry Neuville  (Belçika): 172 puan      

2. Sebastien Ogier (Fransa): 149      

3. Ott Tanak (Estonya):                              136      

4. Esapekka Lappi (Finlandiya):              88      

5. Andreas Mikkelsen (Norveç):               65  

Etiketler: marmaris, ralli
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