Düşük hacim, yüksek performans

Türkiye’de hacim değerleri üzerinden ödenen vergiler göz önüne alındığında, düşük hacimli yüksek performansa sahip motorlar, Nissan Qashqai’de olduğu gibi, otomobillere ulaşılabilirliği arttırıyor.

Pazar girdiği ilk günden itibaren müşterilerinden büyük ilgi gören, satış rakamlarıyla Avrupa’da ilk sırada yer alan bir SUV olan Nissan Qashqai her yeni versiyonunda güçlenerek yolunda ilerliyor. Son Cenevre Fuarı‘nda tasarımının yanında yeni teknolojilerle de dikkat çeken Qashqai, Nissan’ın yarı otonom sürüş teknolojisi öğeleriyle karşımıza çıktı. Qashqai hiç olmadığı kadar premium bir yapıya sahip ve Nissan’ın da özellikle altını çizdiği ‘Lider’ kimliğini sürdürme hali ise ‘lider’ olmaktan daha zor. Hal böyle olunca, Qashqai, kullanıcıların her geçen gün farklılaşan isteklerine cevap vermek için çalışıyor. Kısacası bu haftaki test misafirimiz Nissan Qashqai 1.2 lt. 115 HP Platinium Premium Pack donanımlı versiyon...

DIŞTAN BAKINCA

İlk anda, ön kısımda, yeni tasarım dilinin öğelerinden olan ön paneldeki ızgara çizgisinin çok daha öne çıkarıldığını görüyoruz. Nissan’ın V-Motion adlı tasarım dili çerçevesinde ön ızgarasındaki V formu büyüyen ve öne çıkarılan Qashqai’nin ışıklandırmaları da makyaj programından nasibi almış. LED teknolojisine sahip gündüz farları tamamen yenilenirken, tasarımı boomerang formunda ve far grubunun gece sürüşündeki performansı da arttrılmış. Qashqai’nin öndeki gündüz farları gibi LED arka stopları da boomerang formuna kavuşmuş ve yine dikkat çekiyor. Ön ve arka tamponlara yapılan küçük dokunuşlar da tasarımın modernliğini ve sportifliğini az da olsa arttırmış. elde etmeyi başarmış.

İÇTEN BAKINCA

Qashqai’nin içine adım atınca teknolojik bir mekan göze çarpıyor. Test aracımız olan Platinium Premium Pack donanıma sahip ve markanın “en dolu” hali. Ki, bu versiyon Qashqai’nin gücünü ortaya koyan bir durum. İlk olarak Nappa deri koltuklara oturduğunuzda şöyle bir sarıveriyor. Multimedya ekranda değişim niteliğinde bir güncelleme yapmayan Nissan’ın Apple CarPlay ve Android Auto desteğini getirmemesi eksi puan olarak hanesine geçiyor. Bunun yanında direksiyonun arkasında yer alan sürücü ekranında da bir değişiklik gözükmüyor. ProPilot kapsamında gelen park asistan desteği Qashqai’nin üzerinde durulması gereken en önemli parçası belki de. Nissan’ın yurt dışında ciddi seviyelere getirdiği sistem şimdilik Türkiye’de “aracı şuraya park et” noktasında destek sağlıyor. Otonom sürüşün kendini artık somut olarak da hissettirdiği bu özelliği kullanmak için biraz antrenman yapmak gerekiyor.

MOTOR VE PERFORMANS

Nissan Qashqai kaputunun altında 1.2 litrelik 115 HP güç ve 165 Nm tork üreten bir motora sahip. Araç 0’dan 100 km/s’e 10,6 saniyede çıkıyor. Maksimum hızı ise 185 km/s. Fabrika verilerine göre ortalama tüketim değeri 5.6 lt/100 km olarak verilmiş. Testimiz süresince elde ettiğimiz değer ise 6.1 lt/100 km oldu. Bunu agresif olmayan bir kullanımla elde etiiğimizin altını çizelim. Biraz performans istiyorum dediğinizde veya şehiriçinde değerler 10’a doğru çıkıyor. 1.350 kilogramlık bir SUV olan Qashqai’nin 1.2 lt’lik bir ünite ile ne derece başarılı olacağı ilk akla gelen sorulardan olsa gerek. Test sırasında bu sorunun cevabını bulmak kolay. Özellikle ara hızlanmada performansı dikkat çekici. Motora eşlik eden yedi ileri X-Tronic şanzıman ile motorun uyumu başarılı. Bu arada aracı manuel modda kullanmanın özellikle şehiriçinde daha verimli ve ekonomik olduğunu belirtmek gerekli. Netice olarak motor-ünite kombinasyonu muvacehesinde Nissan Qashqai’nin hadd-i zatında uzun yol aracı olduğunu özellikle söylememiz gerekli.

DONANIM VE GÜVENLİK

Bu noktada Qashqai biraz daha öne çıkarıyor. Kameralar ve sensörler yardımıyla çalışan 8 farklı güvenlik sisteminden otomatik çarpışma önleyici sistem ve hareketli nesne ve kör nokta algılama sistemine kadar kendine has birçok güvenlik kalkanı hizmetine sahip. Bunun yanında virajlarda savrulmayı engelleyen aktif yol kontrol sistemi, sürüş kontrol sistemi sayesinde Aktif Yol Kontrolü, Aktif Motor Freni, Aktif Sürüş Kontrolü birlikte çalışarak sürüş konforunu arttırıyor. Yeni Nissan Qashqai’de ön, yan ve perde hava yastıklarının haricinde ABS, EBD, ESP (Elektronik Denge Kontrol Programı), Stop/Start Sistemi, sürücü-yolcu-yan ve perde hava yastıkları standart olarak sunulan diğer güvenlik özellikleri arasında.

TEST SÜRÜŞÜ: RECEP BOZDAĞ

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