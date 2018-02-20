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2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Elektrikli otoya fahiş ÖTV zammı!

20 Şubat 2018, Salı 08:37
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranları 10 katın üzerinde artırılıyor. Bu, dünya teşvik ederken Türkiye’de fiyatların yüzde 33 ila 60 arasında zamlanmasına yol açacak.

Otomotiv sektörünün geleceği olarak görülen elektrikli otomobiller tüm dünyada teşvik edilirken, Türkiye’de art arda vergi darbesi yiyor. 

Meclis’e sevk edilen torba tasarıya kadar elektrikli otomobillerden sadece yüzde 3 ila 15 arasında ÖTV alınırken, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ise alınmıyordu. 

Bu da bu araçlara yönelik bir teşvik olarak algılanıyordu. Ancak torba tasarıyla birlikte ilk önce elektrikli otomobillerden de artık MTV alınacağı ortaya çıktı.

Bu düzenlemede benzinli ve dizel otomobiller için ödenen MTV’nin yüzde 25’i kadar bir miktar belirlendi. 

Elektrikli otomobillere yönelik tek vergi düzenlemesinin MTV olduğu zannedilirken, Hürriyet'ten Emre Özpeynirci'nin haberine göre, muhalefet partilerinin bile fark etmediği fahiş bir zam yapıldığı ortaya çıktı. Tasarının içerisinde herhangi bir gerekçe ve açıklama belirtilmeden sadece ‘ÖTV Kanununun II sayılı listesi güncellenmiştir’ ifadesi yer aldı. Bu fark edilmeyen zamma göre elektrikli otomobillerin ÖTV oranları 10 katın üzerinde artarken, Meclis’ten geçmesi halinde mevcut elektrikli otomobillerin fiyatları yüzde 33 ile yüzde 60 arasında zamlanacak.

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  • demokrat

    20.2.2018 12:01:23

    onların mercedesleri var...ver mehteri.zam yaptıkça oy oranı artar derler...

Risale-i Nur Külliyatı

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