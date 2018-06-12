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12 HAZİRAN 2018 SALI - YIL: 49

Elektrikliler öne çıkıyor

12 Haziran 2018, Salı 01:41
Elektrikli araçlar Norveç ve Hollanda’da dizel ve benzinli araçlardan daha ucuza gelmeye başladı, İngiltere’de ise makas daralıyor.

LeasePlan’in her yıl yayınladığı Otomobil Maliyet Endeksi’nin sonuncusu, elektrikli araçların pazardaki rekabetçiliğini her geçen yıl artırdığını ortaya koydu. 21 Avrupa ülkesinin B ve C segmenti otomobillere toplam sahip olma maliyetlerini kapsayan rapora göre (yakıt, amortisman, vergiler, sigorta ve bakım gibi maliyet kalemleri de hesaba katılarak) elektrikli araçlar Norveç ve Hollanda’da dizel veya benzinli araçlardan daha ucuz hale geldi. Belçika ve İngiltere’de elektrikli araçların makası hızla daralttığı görülürken, İtalya’nın elektrikli araç kullanmak için en pahalı Avrupa ülkesi olması dikkatleri çekti. Avrupa’da bir otomobile sahip olma maliyetinin aylık ortalama 616 Euro olarak ortaya koyulduğu raporda, elektrikli araca sahip olmanın maliyeti ise 819 Euro oldu. LeasePlan raporunda ayrıca, Türkiye’de benzinli bir otomobile sahip olmanın aylık maliyetinin 492 Euro, dizel bir otomobile sahip olmanın aylık maliyetinin ise 519 Euro olması dikkatleri çekti.  

Vergi ve altyapı desteği çok önemli

Otomobil Maliyet Endeksi’nin ortaya koyduğu sonuçları değerlendiren LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, “İyi haber şu ki, elektrikli araçlar şu anda farklı Avrupa ülkelerinde sürücüler için uygun maliyetli seçenekler olarak öne çıkıyor. Elektrikli araçların daha ulaşılabilir ve etkin bir alternatif olabilmesi için kanun koyucuların vereceği vergi ve şarj alt yapısı destekleri çok önemli. Unutmamalıyız ki elektrikli araçlar iklim değişikliği ile mücadele etmek için en iyi yollardan biri ve bu çevre dostu araçlara herkes ulaşabilmeli” ifadelerini kullandı.

En uygun ülke Macaristan, en pahalı ülke İtalya!

LeasePlan Otomobil Maliyet Endeksi’ne göre, fosil yakıtlı bir araç kullanmak için en pahalı ülke konumunda Norveç bulunuyor. Norveç’te elektrikli bir otomobile sahip olmanın maliyeti aylık 670 Euro iken, dizel bir araca sahip olmanın aylık gideri 722 Euro, benzinli bir araca sahip olmanın maliyeti ise 731 Euro.  Hollanda’da ise elektrikli araçlar dizel araçlardan daha ucuz konumlanıyor. Ülkede, aylık kullanım maliyeti dizel için 861 Euro iken elektrik araçlar için ayda 829 Euro olarak dikkat çekiyor. Öte yandan Avrupa genelinde aylık maliyetleri 600 Euro ila 900 arasında değişiklik gösteren elektrikli otomobillerin en uygun olduğu ülkelerin başında 597 Euro ile Macaristan gelirken, İtalya 986 Euro ile elektrikli araç kullanmak için en pahalı ülke konumunda.

Elektrikli tasarruflu

Yakıt maliyetlerinin de yer aldığı raporda, Avrupalı sürücüler benzinli bir otomobil için ortalama 110 Euro, dizel için ise 78 Euro tutarında bir aylık harcama gerçekleştiriyorlar. Elektrikli araçlar ise ortalama 39 Euro elektrik harcayarak bir kez daha yakıttan büyük tasarruf sağladığını ortaya koyuyor. 

HABER: SEYHAN ŞENTÜRK

seyhan@ye­ni­as­ya.com.tr

Etiketler: otomobil sayfası, elektrikli araçlar
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