En büyük otomobil festivali

Hafta sonunda binlerce kişi, yollarda nadir görülebilen egzotik otomobillerden klasiklere, off-road araçlarından motosikletlere kadar pek çok motorlu aracı görmek ve eğlenceli bir festival yaşamak için V Weekend Motoring’e koştu.

Intercity İstanbul Park’a gelen ziyaretçiler, festivalde yer alan otomobil ve motosiklet şovları, drift gösterileri ve ödüllü yarışmalarla sıradışı saatler geçirdiler. İstanbul -Yeni Asya

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