Fiat da dizel otomobil üretimine son veriyor

Fiat'ın sahibi otomobil markası FCA, 2020'ye kadar dizel otomobil üretimine son verecek.

İtalyan-ABD ortaklığındaki otomotiv markası Fiat'ın, 1 Haziran'da açıklanacak 4 yıllık plan kapsamında, dizel otomobil üretimine son vereceğini açıkladı. Financial Times'ın haberine göre, Fiat'ın yanı sıra Ram, Dodge, Chrysler, Maserati ve Alfa Romeo markalarının sahibi olan FCA, dizel arabalara veda edecek son marka oldu. Daha önce de Toyota dizel otomobil üretimine son vereceğini açıklamış, Porsche da geçen hafta dizel teknolojisini yakın dönemde kullanmayacağını duyurmuştu. Volkswagen'ın emisyon skandalı sonrası Avrupa'da dizel otomobilin sektördeki payı giderek düşüyor. Geçen yıl dizelin payı yüzde 8 azalarak yüzde 44'e geriledi. FCA'nın sattığı araçların yüzde 40'ı dizelle çalışıyor.

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