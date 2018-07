Geniş ailelerle keyifli yolculuk

Büyük aileler için ideal bir seçenek olan Mercedes-Benz Vito Tourer, 8+1 yolcu taşıma kapasitesi sayesinde yolculuğu kesinlikle bir keyfe dönüştürüyor.

Geniş ailelerin kullanımına fazlasıyla uygun olan Mercedes-Benz Vito Tourer, 8+1 yolcu taşıma kapasitesiyle ailenizle seyahatinizi bir keyfe dönüştürmenin bir numaralı araçlarından biri olarak karşınızda duruyor. Adını üretim yeri olan İspanya’nın Vitorio şehrinden alan Mercedes-Benz Vito, ilk olarak 1996 yılında üretilmeye başlandı. Özellikle VİP ve geniş aileler için ciddî bir alternatif. Zira ekonomikliği, çevre uyumu ve farklı kullanım tarzlarıyla sınıfını yeni bir boyuta taşıyor. Kısacası bu haftaki test konuğumuz, segmentindeki rakiplerinin göre, daha elit ve daha kullanışlı olan 2.2 lt’lik turbo beslemeli dizel motoruyla 190 HP güce sahip 7 ileri vitesli Mercedes Vito Tourer oldu.

DIŞTAN BAKINCA

Mercedes-Benz’in hafif ticarî sınıfında önem tartışılmaz Vito modeli, kendi sınıfı içinde farklı tasarım çizgilerine sahip. Yenilenen Vito’nun görüntüsü kesinlikle ve şık ve modern. Önden bakıldığında ilk dikkati çeken özellikler arasında markanın karakteristik ön panjuru, geniş hava girişli ön tamponu, geriye doğru uzanan farları ve otomobillere gönderme yapan dinamik ve sportif gövdesi oluyor. Aracın ruhsatı ‘otomobil’ olarak düzenlenmiş olması elinizi daha da güçlendiriyor. Yeni LED farlar, LED stop lambaları otomobilin dinamik yapısına katkı verirken, kendine özgü tavan barları ve jantlar ise aracı farklı kılıyor. Otomatik yan sürgülü kapı konsolda ve kapı direğinde bulunan butonlar sayesinde açılıp kapanma noktasında hiçbir sıkıntı yaşatmıyor. Üçüncü bir seçenek ise kapı koluno tutup bırakmanız ile de kapı rahatlıkla kapanıyor. Yandan bakıldında sade, ama şık bir tasarım mevcut. Arka kısımda yine sadelikten nasibini almış. Ancak küçültülen ve daha modern olmuş stop grubu gözden kaçmıyor. Arka cam görüşü kolaylaştırmak için büyükçe tasarlanmış. Bu noktada kesinlikle sıkıntı yaşatmıyor. Vito Tourer 5140 mm uzunluğa, 1928 mm genişliği ve 1950 mm yüksekliği mevcut.

İÇTEN BAKINCA

Vito Tourer’in içine adım atınca, dışı gibi sade, ama şık bir tasarıma sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Konforlu koltuklar, geniş iç hacim ve sürücü mahallinin ergonomikliği sürüş esnasında bir ferahlık veriyor. Resmen otomobil olsada araca binerken hareketleriniz minibüse binme hareketleri oluyor. A sütununda herhangi bir tutamağı olmayışı, kısa boylu sürücüler için bir dezavantaj. İç mekânda dikkat çeken bir nokta ise, kullanılan plastiğin kalitesi Mercedes kalitesini aratıyor! Keza kumaş koltukları için de daha zevkli döşemeler bekleniyor.

Vito Tourer’da, saklama gözü sıkıntısı yok. Raylı sisteme sahip yolcu koltukları büyük kolaylık. Yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon simidi ve ayar mekanizması iyi olan koltuk sayesinde ideal sürüş pozisyonunu bulmakta sıkıntı çekilmiyor. Bu özellikler sürüş konforunu arttırıyor. Zira, orta konsola yerleştirilen 5.8 inçlik TFT ekranlı sistem ile krom kaplamalı gösterge tablosu, kapı kolları ve kontrol düğmeleri, ısıtmalı sürücü koltuğu, dinamik geri görüş kamerası diğer özellikleri arasında sayılabilir. Bu özellikler otomobilin kalite algısını bir derece arttırıyor. Araçlarda özellikle aradığım kolçağın olması bir avantaj. Arka bölümde yaşama alanı olabildiğince geniş ve ferah. Çok uzun boylu değillerse de rahat hareket edilebiliyor.

MOTOR VE PERFORMANS

Vito Tourer Select’in kaputunun altında 2.2 litrelik çift turbo beslemeli 190 HP gücündeki 4 silindirli dizel motor, 1400-2400 d/d aralığında 440 Nm’lik maksimum tork sunuyor. 0-100 km hızlanmasını ise 9.2 saniyede tamamlıyor. 7 ileri 7G-Tronic Plus otomatik şanzımana sahip olan aracın fabrika değerlerindeki ortalama yakıt tüketimi 5.8 lt/100 km olarak verilmiş. Test süresi boyunca elde ettiğimiz değer ise 8.0 lt/100 km oldu. Şehir içinde geçirilen her fazla dakika sizi fabrika değerlerinden uzaklaştırıyor. Aracın son hızı 206 km/saat ile sınırlı. 440 Nm’lik yüksek tork ve bu torkun alt devirlerden itibaren kullanıma sunuluyor olması araçta yüksek bir çekiş gücü meydana getiriyor. Vito Tourer, vites geçişleri milisaniyeler içerisinde gerçekleşiyor olması sürüş konforunu maksimuma çıkartıyor. Uzun yolda, standart olan ESP sayesinde ulaşılan her hızda maksimum güvenlikli sürüş imkânı veriyor. Sonuçta, Yeni Vito’da bulunan yeni nesil 2.2 lt’lik Common Rail turbo dizel motor, 7 ileri 7G-Tronic otomatik şanzımanla iyi bir şekilde uyum sağlamış, araç gaz pedalının hareketlerine hızlıca tepki verirken bütün devirlerde yüksek hassasiyet ortaya koyuyor. Çabuk hızlanma, hassas ve yumuşak vites değişimi ile sürüş kalitesini arttırmakla kalmayıp, yeni 7 ileri vitesli otomatik şanzıman aynı zamanda daha az yakıt tüketimi ve emisyon değerleri üretebiliyor.

Vito’nun iç mekândaki izolasyon seviyesi başarılı iken süspansiyon konforu, binek otomobillere kıyaslabiraz geride kalıyor. Ancak ön bölümdeki konfor seviyesinin otomobilleri aratmadığını söylemek ise şart! Limitleri aşıldığında önce arkadan, sonraysa dört tekerlek üzerinde kayma eğilimi olan Vito Tourer’daki güvenlik sistemleri güvenliğine katkıda bulunmak için hazırlar! ABS, ASR, 9. nesil yüke duyarlı ESP, Fren Destek Sistemi, Rüzgâr Savrulma Asistanı gibi donanımlar standart olarak bulunuyor.

TEST SÜRÜŞÜ: RECEP BOZDAĞ

