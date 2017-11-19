Honda 900 bin aracını geri çağırıyor

Honda, 900 bin minivan aracını geri çağıracağını duyurdu.

Japon otomobil devi Honda Motor, arka koltuklardaki emniyet kemelerinde ortaya çıkan bir hata nedeniyle 900 bin civarında minivan aracını geri çağırıyor. Firma tarafından yapılan açıklamada, çağrılacak araçların 2011-2017 arasında üretilmiş Honda Odyssey markası araçların olacağı ve bu üretim hatası nedeniyle ABD’de kendilerine, 46 hafif yaralanmalı vaka bildirildiği ifade edildi. Reuters'ta yer alan haberde çağrılacak araçların ABD'deki araçları kapsayacağı ve yaklaşık 2 bin adedinin de ABD dışında kullanılan araçlar olacağı belirtildi.

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