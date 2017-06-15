Hyundai yeni SUV'u Kona'yı tanıttı

Hyundai'nin uzun süredir merakla beklenen modeli Kona, ilk kez gün yüzüne çıktı. Hyundai'nin Avrupa'daki pazar payını artırmak için ürettiği aracın yılın son çeyreğinde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Kona'nın bir dönem Türkiye'de de üretileceği gündeme gelmiş ancak şirket şimdilik böyle bir karar alınmadığını duyurmuştu.

2001'de Avrupa’da piyasaya sunduğu Santa Fe modeliyle ilk kez SUV pazarına giriş yapan ve bugüne kadar bu segmentte 1.4 milyon adet araç satan Hyundai, bu kez de Kona ile B-SUV segmentine giriyor.

Şimdiye kadar Kona ile ilgili çok kısıtlı paylaşımlar yapan şirket, ilk kez aracın tüm fotoğraflarını yayınladı.

Tamamen Avrupalı kullanıcıların beklentilerine göre geliştirilerek üretilen Hyundai KONA, 2021 yılına kadar piyasaya sunulacak 30 yeni modelden biri.

Hyundai KONA, 4.165 mm uzunluğa, 1.800 mm genişliğe ve 1.565 mm yüksekliğe (tavan rafıyla) sahip. Kaslı görüntüsünü 18 inçlik jantlarla destekleyen KONA'nın iki renkli tavanı ve 10 farklı dış renk seçeneği bulunuyor.

İki farklı turbo şarjlı ve düşük hacimli benzinli motor, manuel ve çift kavramalı (DCT) şanzımanlarla kombine ediliyor. Hyundai, 6 ileri manuel şanzımanı 120 beygir gücündeki 1.0 litrelik T-GDI seçenekte kullanırken, 177 beygirlik 1.6 litre T-GDI motor da 7 ileri DCT şanzımanla sunuluyor.

TÜRKİYE'DE Mİ ÜRETİLECEK?

Öte yandan Hyundai'nin Türkiye'de üretmeyi planladığı yeni model araç için Kona'nın da ismi gündeme gelmişti. Ancak Hyundai yetkilileri şimdilik hangi aracın üretileceğinin belli olmadığını söylemişlerdi.

Kona'nın yılın son çeyreğinde Türkiye'de satışa çıkması bekleniyor.