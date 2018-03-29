İki otomotiv devi birleşme kararı aldı

Renault-Nissan arasında 1999 yılından beri ortaklık bulunuyor

Otomotiv sektöründe 1999 yılından beri süren Renault-Nissan ortaklığında iki şirketin tek marka olarak devam etmek için görüşmelere başladığı bildirildi. Fransız otomobil şirketi Renault SA ile Japon Nissan Motor Co. bugüne dek üretim ve satış alanında yaptığı ortaklığı, şirketleri birleştirmeye doğru götürme kararı aldı. Renault mevcut durumda Nissan'ın yüzde 43'ünü elinde bulundururken, Japon otomobil üreticisi ise Fransız şirketinde yüzde 15 paya sahip durumda. İttifakla 10.6 milyon araç sattılar Renault, Nissan ve Mitsubishi Motors'un toplam satışları 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 6,5 artarak 10 milyon 608 bin 366 adede ulaştı. İttifakta şu modeller yer alıyor: Renault, Nissan, Mitsubishi, Dacia, Alpine, Lada, Infiniti, Venucia ve Datsun Renault-Nissan İttifakı Başkanı ve Üst Yöneticisi olan Carlos Ghosn, 1990'larda iflasın eşiğine gelen Nissan'ın etkili maliyet kesintileriyle düze çıkmasında rol almıştı.

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