İlk yüzde 100 yerli elektrikli otobüs Ankara'da üretiliyor

Türkiye’nin ilk yüzde 100 yerli elektrik otobüsü olan e-Karat’ı üretim tesislerinde inceleme ve deneme imkanı bulan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, “100 Türk üretimi olan, yerli ve milli olan ‘E-Karat’ isimli otobüs adını Orta Asya’da yetişen bir attan alıyor. Bu ismi taşıması mutluluk verici. Burada yapılanları takdirde karşılıyor ve tüm arkadaşlarımıza Türk milleti adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Üç kıtada raylı sistem ve toplu taşıma araçları tasarım ve üretimi yapan Türk firması Bozankaya’yı ziyaret eden Yalçın Topçu fabrika üretim alanlarını gezerek yetkililerden bilgi aldı. Üretim sahasını gezen ve üretim bandında çalışanlarla sohbet etme imkanı bulan Yalçın Topçu, tesiste yaklaşık 1.500 kişiye istihdam sağlandığının memnuniyet verici olduğunu söyledi. Topçu, “Burada üretilen otobüsü deneme imkanı bulduk. Gerçekten çok rahat ve güzel araçlar. Burada üretilen araçların hem ülke içerisinde hem de Avrupa’nın birçok önemli şehirlerinde kullanılıyor olması bizleri çok mutlu etti” diye konuştu.

GÜNDE BİR METRO ÜRETİYORUZ

Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay ise yaptığı konuşmada, raylı sistemler ve toplu taşımacılık alanında Ankara’da üretimlerine devam eden, Türkiye’nin ilk yerli trambüs, yerli tramvay ve yerli elektrikli otobüs üretici olduklarını belirterek, “Şimdiye kadar Türkiye’de 4 tesiste toplamda 150 milyon TL yatırım yaptık. 2017 yılında 200 milyon TL ilave yatırım ile Ankara Sincan Organize Sanayi Bölgesi’nde 100 dönüm alan üzerine Raylı sistemler ve elektrikli otobüs montaj fabrikamıza ek olarak 6000 m2 büyüklüğü ile Türkiye’nin en büyük raylı sistem boyahanesini ekledik. Tesisimiz şu anda günlük 1 metro/hızlı tren aracı üretim kapasitesine ulaştı” dedi.

TAYLAND’A METRO YAPIYORUZ

Bu yıl içinde Ankara’daki tesislerinde üretimine başlanacak olan 88 adet metro aracını 2018 yılından itibaren Tayland’a sevk edeceklerini belirten Günay, “88 adet metro aracının teslim edilmesiyle birlikte ülkemizin raylı sistem alanındaki ilk ihracatını da gerçekleştirmiş olacağız. Son 1 yıl içinde 4 tane patent başvurusu, 2 tane de tasarım tescilinde bulunduk. 75 teknik personelimizle 2016 yılında AR-GE çalışmalarına 15 milyon TL bütçe ayırdık. Türkiye’nin saygın üniversiteleri ile yoğun işbirliklerimiz sürüyor. 2 yılda 8’i kamu destekli, toplam 14 tane AR-GE projesine imza attık” diye konuştu.

Fatih Karagöz / Ankara