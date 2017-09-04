İnmeyi unutun

Karizmatik dış tasarımı, konfor odaklı iç mekanI, geniş hayat alanı, sertliği ayarlanmış süspansiyon sistemiyle birlikte başarılı ses yalıtımı sayesinde Yeni Ford Mondeo’dan inmek istemeyeceksiniz.

Ford Mondeo tasarımı, performansı ve konforu ile üzerinden inmek istemeyeceğiniz bir araç. Sürücü koltuğuna oturup yol almak keyfin başka bir adı desek abartmış olmayız. 2.0 litrelik dizel motorunun vergi dilimine takılması dert değilse Mondeo’dan ayrılmak istemeyeceksiniz. Diğer bir deyişle ÖTV oranları sebebiyle fiyat anlamında biraz dezavatajlı bir konumda kaldı. Kısacası bu haftaki test misafirimiz Ford’un D segmentindeki başarılı temsilcisi Mondeo 2.0 litrelik dizel motor ve PowerShift şanzımanlı 180 HP’lik versiyonu.

DIŞTAN BAKINCA

Mondeo bugüne gelene dek hep güçlü ve karizmatik tasarımı ile dikkat çekti. Yeni hali de böyle tabiîki. İlk görüşte yere sağlam basan, güçlü ve oturaklı olduğunu fark ediyorsunuz. Aracın ön kısmında devasa havalandırma ızgarası gözden kaçmıyor. Önde ince ve geriye doğru uzayan far bloğu, geniş trapezoid ön ızgara ve keskin formlara sahip sis farlarının yuvası araca dinamik bir yüze sahip olmasını sağlıyor. Yanan baktığımızda büyük çamurluklardan başlayıp arka kısma değin uzanan kat izi ile birlikte ön kısma uyum sağlayan şişkin arka çamurlukları görüyoruz. Arka kısımda Büyük yapılı stop grubunu ihtiva eden daha sade çizgiler mevcut. Kendinden spoylere sahipmiş gibi duran bagaj kapağı dışında dikkat çeken bir öge görmek zor. Böyle olmasına rağmen Mondeo’nun tasarımında abartıya kaçılmadan güç, prestij ve oturaklılık başarılı şekilde ortaya konulmuş. 4871 mm uzunluk, 1852 mm genişlik ve 1482 mm yükseklik değerlerine sahip Mondeo’nun bagaj hacmi ise 429 litre.

MOTOR VE PERFORMANS

Test aracımızın kaputunun altında görev yapan 1997 cc hacmindeki turbo beslemeli dizel motor, 3500 d/d’de 180 HP güç ve 2000-2500 d/d aralığında 400 Nm tork değeri taşıyor. 6 ileri kademeli PowerShift şanzımanın oldukça seri olduğunu ve sürüş keyfini yükselttiğinin altını çizelim. 0-100 km/s hızlanmasını 8.6 saniyede gerçekleştiren aracın son hızı ise 223 km/s. Fabrika verilerine göre ortalama yakıt tüketimi ise 4.8 litre/100 km olarak belirtilmiş. Şehir dışı ağırlık testimizde elde ettiğimiz değer ise 5.9 lt/100 km oldu. Alt devirlerde dahi güç üretme konusunda sıkıntı vermeyen motorla 1.6 tonluk Mondeo hızlanma konusunda eksiklik yaşatmıyor. Mondeo, oranları dengeli ayarlanmış Powershift vites kutusu sayesinde hem şehir içi hem de şehir dışında sürüş keyfinizden çalmıyor aksine bu keyfi arttırıyor. Eğer test aracımızdaki motor seçeneğinde emisyona göre vergilendirme sistemi kullanılıyor olsa çok daha makul fiyatla sahip olunabilecek durumda. Güç ve tork verileri ile göz dolduran ünite maalesef hacme göre vergilendirmenin kurbanlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Süspansiyon sistemi konfor ayarlı olan Mondeo, yola sağlam basarken, virajlarda izini kaybetmiyor. Karizmatik dış tasarımı, konfor odaklı iç mekân, geniş yaşam alanı, sertliği ayarlanmış süspansiyon sistemiyle birlikte başarılı ses yalıtımı sayesinde Yeni Ford Mondeo’dan inmek istemeyeceksiniz.

İÇTEN BAKINCA

Mondeo’nun içine adım atınca, dış tasarımı ile büyük ve güçlü oluşunu içeriye de yansıtıyor. Sürücüyü merkeze alan bir hayat alanı mevcut. Malzeme ve işçilik kalitesinin bir hayli yukarılarda olması prestij duygusunu arttıran bir durum. Arabadan inmek istemeyeceksiniz dememizin bir sebebi de işte bu prestij. Orta konsolda merkezde konumlandırılan dokunmatik ekran ve onun altındaki düğmelerle sürücü her türlü kumandayı rahatlıkla kontrol edebiliyor. Aracın gerek ön gerekse arkadaki hayat alanı premium sınıflarla yarışıyor desek yanlış olmaz. Öndeki ve arkadaki baş ve diz mesafesi başarılı. Sınıfına yeni özellikler de kazandıran Mondeo, Hava Yastıklı Arka Emniyet Kemerleri’ni sunarak bir ilki gerçekleştirirken, Dinamik LED Ön Far Teknolojisi, Active Motion çok noktalı masaj fonksiyonu ile donatılmış deri koltuklar ve SYNC 2 sesli kontrol sistemi ile entegre yüksek çözünürlüklü 8 inç dokunmatik ekran gibi teknolojik özellikleri ile niteliğini yukarılara taşıyor. Unutmadan Yeni Mondeo’da sunulan bir diğer yeni teknoloji de gelişmiş Otomatik Park Sistemi.

TEST SÜRÜŞÜ: RECEP BOZDAĞ