İşler zor, ama çaremiz var

Hyundai Türkiye Başkanı ve CEO Ickkyun Oh, yaşanan kriz ortamında işlerin zor olmasına rağmen krize karşı çarelerinin olduğunu söyledi.

Hyundai’nin C-SUV segmentindeki popüler modeli Tucson, yeni 1.6 litre dizel motoru ve teknolojik donanımlara sahip yeni iç mekânıyla Türkiye’de satışa sunuldu. Tucson’un 1.6 litrelik dizel versiyonunda 4x4 seçeneği de bulunuyor. Yenilenmiş Tucson’un basın lansmanı için gittiğimiz Antalya’da, önemli açıklamalar yapan Hyundai Türkiye Başkanı ve CEO Ickkyun Oh, yaşanan kriz ortamında işlerin zor olmasına rağmen krize karşı çarelerinin olduğunu söyledi. Oh, yeni ihracat alanları bularak satışlarını yükselteceklerini belirterek, “Kriz zamanları daha çok yatırım, daha çok hazırlık demektir. Hazırlık zamanını iyi geçirerek krizden daha güçlü çıkmak için çok çalışacağız” dedi. Oh, ayrıca kapasite oranlarını düşürmeyeceklerini, yerlilik oranını da arttıracaklarının altını çizdi.

Başkan ve CEO Ickkyun Oh, yeni modelle ilgili olarak da “Tucson, hızla büyüyen SUV segmentine paralel olarak, Hyundai’nin Türkiye’de de en çok satan modellerinden biri. Ayrıca Hyundai olarak büyümeye ve gelişimimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Yeni Tucson’un bu konuda elimizi daha da güçlendireceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

ÇEKİŞ SİSTEMİNİN ÖZELLİĞİ

Tucson’un şehirli otomobil konseptinin haricinde off-road kullanımında da kabiliyeti son derece yüksek. Yerden yüksek yapısını her zaman bir avantaj olarak kullanan C Crossover araçlar, aynı zamanda 4x4 çekiş sistemiyle de kullanıcısına hem güven hem de sürüş keyfi yaşatıyor. Tucson bu zevki yeni nesil HTRAC çekiş sistemiyle sunuyor. Sistem, sol ve sağ tekerlekler arasındaki frenlemeyi kontrol etmek için araç hızını ve yol şartlarını izliyor ve virajlarda veya kaygan yollarda sürüş sırasında güvenliği sağlamak için ön-arka tekerlekler arasındaki denge gücünü sağlıyor. Ayrıca araç sağa veya sola dönerken, tekerleklerdeki fren kuvveti kontrolü ile bozuk yollarda bile maksimum güvenlik sağlanıyor. HTRAC, gaz pedalına uygulanan güç ile en uygun performansı, ön ve arka tekerleklere dağıtıyor. Fakat, Sport modda iken arka tekerleklerdeki güç aktarımını en üst düzeye çıkararak dinamik sürüş hissi sağlıyor. Eco modda ise sadece ön tekerleklerle hareket ederek yakıt ekonomisi elde etmiş oluyor. Bu sistem, geleneksel 4x4 çekiş sistemleriyle büyük benzerlik gösteriyor. Fakat, HTRAC çekiş sisteminin fonksiyonları ve çalışma prensibi, sürüş moduyla seçilerek dinamizmi değiştirebiliyor. Gösterge tablosundan da ön veya arka lastiklerin ne kadar çekiş yaptığını da takip etmek mümkün. Böylelikle hem sürüş keyfi arttırılıyor hem de yakıt ekonomisi ön planda tutulmuş oluyor.

Hyundai Assan Baskan&CEO'su Ickkyun Oh

HEDEF: 6 BİN

Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker ise, “Cesur tasarımı, yüksek güvenlik seviyesi ve yeni nesil 1.6 litrelik dizel motoruyla hem yeni hem de sadık tüketicilerimizi etkilemeyi arzuluyoruz. Tucson modelimizden bu yıl toplam olarak 6.000 adet satmayı hedefliyoruz. Şu ana kadar ise 3 bin 500 sattık. Bu modelimizin başarı hikâyesini sürdürmesini ise dört gözle bekliyoruz” dedi. Göker, otomotiv sektöründe krize karşı yapılabileceklerle ilgili olarak kur, ÖTV ve hurda teşviği konularına değindi. Önceliğin ÖTV’nin düşürülmesinde olduğunu vurgulayan Göker, “Kriz etkisi yıl sonuna kadar sürer. Yıl sonu toplam satışlar 600-650 bin bandında olur” dedi.

Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker

EN ÖNEMLİ YENİLİKLER

Satışa sunulduğu 2004 yılından bu yana bütün pazarlarda adından sıkça söz ettiren ve başarılı satış rakamlarına ulaşan Hyundai Tucson, merakla beklenen makyajlı versiyonuyla nihayet satışa sunuldu. Dış ve iç mekânındaki dokunuşlarla üçüncü nesil makyajlı Tucson, artık çok daha iddialı bir model haline gelirken genişletilmiş özellikleriyle de premium rakiplerine göz dağı vermiş oluyor. Tucson’un makyajla beraber gelen en önemli yeniliği şüphesiz 1.6 litrelik dizel motoru ve yeni nesil HTRAC elektronik dört tekerlekten çekiş sistemi. Ana rakiplerinin dizel otomatik satış oranı yüzde 70’den fazla olduğundan, Tucson da merakla beklenen yeni nesil Euro 6D normundaki 1.6 litre dizel motoruyla rekabete ortak olacak. 136 beygir gücündeki yeni motorun 320 Nm maksimum torku, aracı verimli bir şekilde ivmeletirken aynı zamanda 4.8 litrelik karma tüketimiyle de son derece ekonomik bir tablo çiziyor.

Yenilenmiş Tucson

• Yeni 1.6 lt 136 bg dizel motoru, DCT şanzımanı ve 4x4 seçeneği ile segmentinde tek

• Full LED farları ve basamaklı ızgarası da markanın karakteristik kimliğini vurguluyor

• Apple CarPlay ve Android Auto gibi premium bağlanabilirlik özellikleri ve kablosuz şarj

• Akıllı Hız Sabitleyici, Stop & Go ve yeni 360 derece park kamerası özelliği

• Yeni kapı kilit tasarımı ile yüzde 21 daha sessiz ve rahat açılan kapı kolları

• Şaft Tüneli, Çamurluk İçleri, Ön Torpido ve Taban bölgesinde artan ses yalıtımı

• Euro 6D seviyesinde daha çevreci motorlar.

Fiyatlar ve donanım seviyeleri

Tucson’da üç farklı donanım ve üç tip motor var. Giriş seviyesi Style paket ile başlarken serinin en dolu ve en konforlu versiyonu ise Elite Plus. Yeni Tucson, 167.100 TL’den başlayan fiyatlarla satılırken dizel otomatik versiyonun en yüksek donanım ise 259.700 TL fiyat etiketine sahip.

HABER: RECEP BOZDAĞ - ANTALYA

otohavadis@gmail.com.