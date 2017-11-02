İşte yerli otomobili yapacak ortak girişim grubu

'Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobil için çalışmalar yapacak firmaları Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell ve Zorlu Holding olarak açıkladı.

Erdoğan, yaptığı konuşmanın başında Hakkari'de hayatını 8 güvenlik görevlisi için "Hakkari ve Tunceli'de teröristlerle çıkan çatışmalar neticesinde 8 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Teröristlerden ise 17'si Hakkari, 5'i Tunceli'de olmak üzere 22 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Şu anda da çatışmalar yine aynı şiddetle devam ediyor. Bunlarla sonuna kadar, bu teröristleri tüketinceye, bitirinceye kadar mücadelemizi devam ettireceğiz. Zira bu ülkede terörün egemen olmadığını, bu zihniyetlere göstereceğiz" diyerek başladı.

Erdoğan'ın konuşmasının devamında şunları söyledi:

Geçtiğimiz yıl itibarıyla yılda 757 bin otomobil satışına ulaşmış bir Türkiye'de bu konuda hala adım atılmıyor olması artık ülkemizin bir ayıbı haline gelmişti. Bugün, işte bu ayıptan kurtulma yolunda tarihi bir adım atıyoruz.

Türkiye'nin otomobili için elini taşın altına koyan babayiğitleri ilan edeceğimiz bu toplantı hayırlara vesile olsun.

Türkiye’nin otomobili konusunda yıllardır yaptığım çağrıların makes bulmuş olmasından dolayı büyük memnuniyet duyuyorum.

'EN KÜÇÜK BİR GECİKME İSTEMİYORUZ'

Biraz sonra isimlerini tek tek açıklayacağım ortak girişim grubumuzdan beklentimiz, hazırlık sürecini hızla tamamlayarak en geç 2019'da otomobilimizin prototipini tamamlaması, 2021'de ticari satışına başlamasıdır. Türkiye'nin 2023 hedefleri arasında özel bir yere sahip olduğuna inandığım bu projede en küçük bir gecikme istemiyoruz.

Piyasaya sürdüğünüz ilk otomobilin bedelini ödemek şartıyla taliplisi benim.