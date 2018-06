Kalıcı olur

Opel Grandland X, SUV dizel otomatik kombinasyonu ile sürüşü rahat, geniş, iç mekanda rahatlığın hakim olduğu, kalite algısı yüksek bir SUV. Kullandıkça keyif veren bir SUV olarak karşınızda duruyor.

Kompakt SUV segmentinde hiç durmayan bir gelişim var. Hemen her marka rakiplerinden bir adım öne çıkmak için farklı modeller piyasaya sürüyor. Opel’i düşündüğümüzde ise, son zamanlar kadar akılda kalacak bir kompakt SUV ile ön plana çıkamamıştı. Mokka ile bu handikapını aşan Opel, PSA ile birleşmesinin ardından Crosslannd X ve 3008 platformunu kullanan Grandland X’i piyasaya sürdü. Böylece bir anlamda aileyi tamamladı. Kısacası bu haftaki test misafirimiz Opel Grandland X 1.6 lt Turbo Dizel 120 HP AT6 oldu.

DIŞTAN BAKINCA

Opel Grandland X güçlü duruşu, üzerinde çalışılmış ayrıntılara sahip gösterişli ve zarif tasarımıyla kendini gösteriyor. Modern ve yeni nesil tasarımıyla fark ediliyor. Yeni tasarım diline uygun dinamik ve şık tasarıma sahip full adaptif LED destekli far ve gündüz lambaları, ön ızgarası ile güçlü bir görünüm sunuyor. Kaslı motor kaputundaki ince ayrıntılar, öndeki logosu, yeni nesil ön far tasarımı, dörtgen formlu sis farları ve güçlü tampon tasarımı gözden kaçmıyor.

Yan kısımda ise yine dinamizmini sergiliyen hatlar mevcut. Ön tekerleklerin bitiminden arka bölümdeki stoplara kadar uzanan derin hatlar omuz çizgisi şıklığına katkıda bulunuyor. Arkadaki LED aydınlatmalı stop lambaları ise bagaj kapağının yan kısımlarından başlayıp orta bölümündeki marka logosuna kadar erişiyor ve dikkat çekiyor. Ki, aracın alamet-i farikasını ortaya koyuyor. Siyah renkli tavan ve yan aynalar farklılık kazandırıyor. Krom detaylar, siyah cam tavan ve akıcı çizgiler gibi detaylar çekiciliğini ve kalite algısını arttırıyor. Kısacası Yeni Opel Grandland X’i ilk kez görenler için bu özellikler kalite algısını yukarıda tutuyor.

İÇTEN BAKINCA

Grandland X’in iç mekanına adım atınca dış tasarımdaki kalite algısını buradada yaşıyorsunuz. Sade ve yolculuk yapanları ferah hissettirecek şekilde tasarlanmış kokpitin gösterge paneli ve dokunmatik ekranlı orta konsolu yatay olarak ve sürücüye doğru konumlanmış. Orta konsol üç ana yatay bölüme ayrılmış: Bilgi-eğlence sistemi, klima kontrolleri ve şasi özelliklerine kolay erişim. Bu arada, ufak tefek renk dokunuşları ile konsol daha etkileyici olabilir. Yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekranın kullanımı çok rahat ve basit. Şık malzeme ve kaplamalarla kalite algısı yükseltilen otomobilde iç tasarım sürücüyü yormuyor. Ön panelde araçla alakalı tüm gösterge panelleri rahatlıkla görülüyor. Ön bölüm temiz bir görüş sunarken yan sütunlar görüş açısını etkilemiyor. Araçta bulunan büyük cam tavan elektrikli perde ile açılıyor ve aracın ferah yaşam alanına büyük katkı sağlıyor. İç mekandaki malzeme kalitesi sayesinde yolcular kendilerini iyi hissediyorlar. Ancak lastik sesinin içeriye biraz fazla yansıması rahatsız ediyor.

MOTOR&PERFORMANS

Opel Grandland X’in kaputunun altında 1.6 lt’lik turbo dizel motor kullanılmış, 4 silindir teknolojisine sahip motor 120 HP güç üretirken, 1750 d/d’de 300 Nm tork sunuyor. PSA’nın EAT6 adını verdiği tork konvertörlü otomatik şanzıman Grandland X’te de kullanılıyor ve 6 ileri şanzımanın başarısı gayet iyi. Şanzıman tepkileri akıcı ve geçişleri hissettirmiyor. Her vites atışında, motor devrini torkun yüksek olduğu bir bantta tutuyor. Haliyle otomobil her an “ben hazırım” modunda duruyor. Diğer bir ifadeyle, 6 ileri otomatik şanzımanın, anlık tepki ve sürücü geri bildirimi için motoru en etkili devir aralığında daha uzun süre tutuyor.

Fabrika verilerinde ortalama yakın tüketimi ise 4.6 lt/100 km olan Grandland X’te testimiz süresince elde ettiğimiz değer ise 6.0 lt/100 km oldu.

Direksiyon tepkileri üst hızlarda da otomobili yönlendirme anlamında başarılı. Yol tutuş, frenler, hissiyat konusunda da istenileni veriyor.

Netice olarak, Opel Grandland X SUV dizel otomatik kombinasyonu ile sürüşü rahat, geniş, iç mekanda rahatlığın hakim olduğu, kalite algısı yüksek bir SUV. Kullandıkça kullanmak isteyeceğiniz bir otomobil olarak karşınızda duruyor. Dolayısıyla segmentinde önemli bir rakip olarak yer alacaktır.

TEST SÜRÜŞÜ: RECEP BOZDAĞ

