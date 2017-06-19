Dizel otomatik hali ile Opel Astra’yı beğenmemezlik etmek oldukça zor. Araç hem performanslı, hem ekonomik hem de, tasarımıyla kendini beğendiriyor.

OPel Astra 11. nesil kompakt hatchback gövde tipi, şık ve keskin çizgilere sahip dinamik ve sportif dış tasarımı, yenilenen iç mekânı, üst sınıf segment teknolojileri ile dikkat çekiyor. Yalnız beyaz rengi aracın dinamikliğini ve albenisini tam olarak ortaya koymasına set çekiyor. Koyu renklerle kesinlikle kendini daha iyi gösterecektir. 2016’da “Yılın Otomobili” olan Astra, ülkemizde de OGD’nin düzenlediği “Türkiye’de Yılın Otomobili” yarışmasında finale kalan 7 araç arasındaydı. Kısacası bu haftaki test misafirimiz Opel Astra HB 1.6 lt dizel otomatik 136 HP oldu.

DIŞTAN BAKINCA

İlk bakışta tasarımını Astra’da etkili ve küçük dokunuşlar göze çarpıyor. Bunlar Astra’ya daha modern, dinamik ve sportif bir görünüm sağlıyor. Ön kısımda, far kısmı arkaya doğru uzanan LED aydınlatmalı farlarla birlikte kromajlı ön panjur göze çarpıyor. Bunu yanında, yenilenerek daha görünür hale getirilen geniş radyatör ızgarası, tamponun alt kısmında yer alan inceltilmiş sis lambaları dinamikliğe katkı sağlıyor. Ayrıca kaputtaki akıcı çizgiler ile uzatılmış tavan arka spoylerle biraraya gelince adeta bir coupe havasında... Yandan bakınca, ön kapılardan başlayan arka kapıda daha bir görünür hale gelerek arka çamurlluklara kadar ulaşan gövde çizgisi dinamikliğini ortaya koyan etmenler arasında. Arka kısımda kullanılan LED’li stopların farlarla uyumlu olması genel anlamda tasarım çizgisini yansıtıyor.

İÇTEN BAKINCA

Astra’nın iç mekânına adım atınca yenilikleri fark ediyorsunuz. Bir kere iç mekân yerini daha az düğme ile daha teknolojik bir ortam meydana getirilmiş. Kalite algısı daha yüksek modern çizgiler hakim olmuş. Ki, düğme fazlalığının yerini orta konsolun en üstüne konumlandırılmış dokunmatik Intellinik Navi900 ekran yer almış. 8 inçlik bu ekranın kullanımı pratik ve dokunma hassasiyeti başarılı. Birçok kontrolü buradan yapabiliyorsunuz.

Bir önceki nesle göre daha fazla hayat alanı sunan iç mekân oluşturulmuş. Zira önceki nesilde, arka kısmının darlığı eleştiriliyordu. Yeni model önde yeterli alanı sunmanın yanı sıra arka koltuklardaki diz mesafesi ile de kullanıcısını tatmin ediyor.

İç mekânda malzeme ve işçilik kalitesi arttırılmış. Bu arada koltuk ve direksiyon ısıtma sisteminin olması da ayrı bir kalite hissi verdiğini söylemek gerek. 4370 mm uzunluk, 1809 mm genişlik ve 1485 mm yükseklik değerlerine sahip Astra’nın bagaj hacmi ise 360 litre.

MOTOR VE PERFORMANS

Test misafirimizin kaputunun altında 1.6 lt’lik yeni nesil dizel motoru parça tasarımıyla gürültü ve titreşim anlamında sınıfının en iyisi olarak nitelendiriliyor. 6 ileri otomatik şanzımanlı motor 3500-4000 d/d’de 136b-HP güç ve 2000 d/d’de 320 Nm tork değeri ortaya koyuyor. Tam otomatik bir vites kutusunun görev yapıyor. Şanzımanın tepkileri hızlı ve sarsıntısız. Konforunuzdan ve sürüş zevkinizden ödün vermiyor.

Fabrika verilerinde 0-100 km hızlanması 9.9 saniye olarak belirtilen Astra’nın, azamî hızı 200 km/solarak belirtilmiş. Fabrika verilerine göre 4.5 lt/100 km olan yakıt tüketimini test süremiz boyunca 6.0 lt/100 km’lik bir değer elde ettik.

Uygun süspansiyon sertliği sayesinde yol tutuşu ve konforu üst seviyede yer alıyor. Bozuk yollarda konforunuzu neredeyse etklemeyen süspansiyon sistemine sessizlik hakim! Öneki nesle göre 200 kg hafifleyen Astra haliyle dinamizmini arttırmış. Hassas direksiyon komutları anında yola aktarıyor. Zorlanmadıkça izinden de sapmıyor. Kısacası Astra sınıfında iddialılar arasında kendine yer açmış durumda.

Netice olarak, dizel otomatik hali ile Astra’yı beğenmemezlik etmek oldukça zor. Araç hem performanslı hem ekonomik hem de tasarımıyla kendini beğendiriyor.

TEST SÜRÜŞÜ: RECEP BOZDAĞ