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14 ARALIK 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

Nissan 320 bin aracı geri çağırıyor

14 Aralık 2017, Perşembe 12:12
Nissan Motor, elektronik güç bölümündeki hata nedeniyle Japonya'da 320 bin aracı geri çağıracağını açıkladı.

Nissan Motor, Japonya'da 320 bin aracı geri çağıracağını açıkladı. Kararın araçların elektronik güç bölümünde görülen hata nedeniyle alındığı belirtildi. Hatanın araçlarda kısa devre yaşanmasına ve yangına yol açabileceği kaydedildi.

Daha önce 8 araçta hata nedeniyle yangın çıktığı rapor edilmişti.

Geri çekme, Suzuki ve Mitsubishi için 2010-2014 arasında üretilen araçlar dahil 6 modeli kapsıyor.

Nissan sözcüsü, geri çekmenin Japonya dışındaki ülkeleri etkilemeyeceğini açıkladı.

Etiketler: nissan
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  • cemal.ozkaya

    14.12.2017 13:28:51

    adamların müslüman demek için bir kelimei şehadetleri yok. o fabrika benim olsa bu kadar arabayı geri çağırırdım demeye dilim varmıyor.

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