"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 ARALIK 2017 SALI - YIL: 48

Otomobil üretimi 1 milyonu aştı

18 Aralık 2017, Pazartesi 10:19
Kasım sonunda 26 milyar dolarlık ihracata ulaşarak tüm zamanların rekorunu kıran otomotiv sektörü, üretimde de tarih yazdı. Otomobil üretimi ise ilk kez 1 milyon barajını aştı.

Otomotiv sektörü rekora doymuyor. İhracatta kasım sonu itibariyle 2008 yılındaki 24.7 milyar dolarlık rekoru kıran otomotivciler, üretimde de tarih yazdı. Toplam üretim 11 ayda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 1 milyon 544 bin adete yükseldi. Otomobil üretimi ise tarihinde ilk kez 11 ayda 1 milyon barajını aştı.

Dünya'dan Aysel Yücel'in haberine göre üretiminin yüzde 79’unu ihraç eden Türk Otomotiv Sanayi, aralık ayına ihracat ve üretimde tarihi rekorlar kırarak girdi. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 2017 yılı Ocak-Kasım dönemi verilerine göre, otomobil üretimi tarihinde ilk kez 1 milyon barajını aşarken, toplam otomotiv üretimi ise 11 ayda geçen yılın toplam üretimini geride bıraktı ve tüm zamanların rekorunu kırdı. 2017 yılı Ocak-Kasım döneminde toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 1 milyon 544 bin adete yükselirken, otomobil üretimi ise yüzde 24 gibi ciddi bir artışla 1 milyon 48 bin adete ulaştı. 2016 yılında toplam üretim 1 milyon 486 bin adet, otomobil üretimi ise 951 bin adet düzeyinde gerçekleşmişti. 2017 yılı Ocak-Kasım döneminde traktör üretimi yüzde 4 oranında artarak 49 bin 196 adet oldu. Traktör üretimi 2007-2017 yılları arası verileri karşılaştırıldığında en yüksek seviyeye ulaşmış oldu. 2017 Ocak-Kasım döneminde traktör üretimi ile birlikte toplam üretim 1 milyon 592 bin 783 adet olarak gerçekleşti.

İç pazar daraldı, ihracat arttı

Aynı dönemde ticari araç grubunda üretim yüzde 2, hafif ticari araç grubu yüzde 1, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 18 oranında artış yaşandı. Baz etkisi dikkate alınarak yapılan değerlendirmede, ağır ticari araç grubunda son 2 yılda pazarda yaşanan yüzde 45 seviyesindeki daralma sonucunda, 2015 yılı Ocak-Kasım dönemine göre üretimde yüzde 31 azalma gerçekleşti.

OSD’nin açıkladığı 2017 yılı Ocak-Kasım dönemi verilerine göre, toplam otomotiv pazarı yüzde 3 oranında daralarak 840 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı ise yüzde 4 oranında daraldı ve 623 bin adete geriledi. Aynı dönemde, toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 21, euro bazında ise yüzde 20 oranında artış gösterdi.

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde toplam otomotiv ihracatı 26.5 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 49 artarak 10.8 milyar dolar seviyesine ulaştı. Euro bazına bakıldığında ise otomobil ihracatı yüzde 48 artarak 9.6 milyar euro seviyesine yükseldi.

Okunma Sayısı: 300
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    294. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Asgari ücret 2000 TL’den az olmamalı

    IKBY'de gerilim tırmanıyor: 5 ölü, 93 yaralı!

    ''Şimdi tasarıyı BM Genel Kurulu'na götüreceğiz''

    'Battal İlgezdi' hakkında İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

    Mutlu ve Çapkın'ın da yargılandığı davada tahliye kararı!

    Suçluyu cezasız bırakmak mı masumu cezalandırmak mı...

    Sadece "Gerçekten şok oldum" ve "Yorum yapamam" diyebildiler...

    ''14'e 1 sayısı çok kıymetli bir şey''

    2017’de asgari ücretlinin reel kaybı yaklaşık 500 lira

    Riyad'da patlama sesi!

    İmamlar kayıt dışıyla mücadele edecek

    ABD'den şaka gibi 'vize' açıklaması

    Göçmen sayısı 258 milyona yükseldi

    Hak ihlallerinde birinciyiz: Türkiye AİHM'de sicili en kötü ülke

    Gazeteciler için dünyanın en büyük hapishanesi: Türkiye

    Hamsinin kilosu 25 lirayı buldu

    Tribünde büyük ayıp: Yobazlar camiye gidin namaz kılın

    Üniversitede tesettür düşmanlığı hortladı!

    Esad YPG'ye hain dedi

    93 kayyım incelemeye alındı

    En Çok Okunanlar

    Hüsnü ŞAHİT

    OHAL Komisyonu hâlâ neden bekliyor?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Çok gecikmiş bir hukuk şamarı
    Ahmet BATTAL

    Suçluyu cezasız bırakmak mı masumu cezalandırmak mı...
    Genel

    Eski Dışişleri Bakanı'ndan uyarı: Afrin’e operasyonda zayiat yüksek olur
    Genel

    Üniversitede tesettür düşmanlığı hortladı!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kemalist patentli Menemen Kumpası
    Ahmet DEMİRDÖĞMEZ

    Üstad Bediüzzaman’ın istikbâle dilekçesi
    Genel

    AKP'den İYİ Parti değerlendirmesi: 'Oyları bölebilir'
    Genel

    Cam filmi tartışmasında son nokta koyuldu
    Genel

    Tribünde büyük ayıp: Yobazlar camiye gidin namaz kılın

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.