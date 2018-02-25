"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Otomobil üretimi yüzde 9 geriledi

25 Şubat 2018, Pazar 17:28
Türkiye'de otomobil üretimi yüzde 9 düşüşle 85 bin 368'e gerilerken, otomobil ihracatı da yüzde 4 azaldı.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Ocak 2018 dönemine ait üretim sonuçlarını açıkladı.

Buna göre ocakta, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3 düşüş ile toplam 124 bin 347 adet taşıt aracı üretildi. 

2017 yılına göre, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar üretimi, 2018 yılı ocak ayında yüzde 13 arttı. Ürün grubu bazında büyük kamyonda yüzde 152, midibüste yüzde 47, küçük kamyonda yüzde 46, kamyonette yüzde 11 ve minibüste yüzde 3 artarken, otobüste yüzde 21 azalış görüldü.

2018 yılı ocak ayında otomobil üretimi, 2017 yılına göre yüzde 9 azalarak 85 bin 368 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu ayda traktör üretimi yüzde 26 artarak 4 bin 564 adet oldu. Traktör üretimi 2008-2018 yılları arası ocak ayı verileri karşılaştırıldığında en yüksek seviyeye ulaşmış oldu.

Ocak ayında toplam satışlar 2017 yılı aynı ayına göre aynı seviyesini koruyarak 36 bin 53 adet seviyesinde gerçekleşti. 2018 yılı ocak ayında otomobil satışları, 2017 yılı aynı ayına göre yüzde 4 arttı ve 26 bin 611 adet oldu.

2018 yılı ocak ayında 73 bin 408 adedi otomobil olmak üzere, toplam üretimin yüzde 76'sını oluşturan 94 bin 332 adet taşıt ihraç edildi. 2018 yılı ocak ayında gerçekleşen taşıt aracı ihracatı, 2017 yılı aynı ayına göre yüzde 9 azaldı.

Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4, ticari araç ihracatı yüzde 22 azaldı. Traktör ihracatı ise 2017 yılına göre yüzde 19 azalarak 802 adet olarak gerçekleşti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2018 yılı ocak ayında yüzde 18,7 pay ile ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu.

AA

Okunma Sayısı: 475
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Afrin'den acı haber: 8 askerimiz şehit oldu; 13 askerimiz yaralandı

    Demirel'e verilen brifing

    Post 28 Şubat’ı yaşıyoruz

    Darbeler Türkiye'yi dünyadan kopardı

    Arakan’da yapılan soykırımdır

    Şimdi de 'nükleer füze' gerilimi

    Sadece 2 kişi ayrılabildi...

    Dört gol, üç kırmızı kart: Gergin kupa derbisinde beraberlik

    Güleçyüz: Aşağılık sözlerini aynen kendisine ve gazetesine iade ediyoruz

    39 asker tutuklandı

    Durum daha da kötüleşti: "Doğu Guta'ya tek bir konvoy dahi gönderemedik"

    'AB üyeliğine hazır değiller'

    Deniz Kuvvetleri Komutanının koruması tutuklandı

    Zeytin Dalı Harekatı'nda son durum?

    Tüm uğraşlara rağmen yıkılamadı

    Abbas'tan "iki devletli çözüm'' açıklaması

    Türkiye ile imzalanan protokolleri feshetti

    Forbes "En Zengin 100 Türk" listesini açıkladı

    HSK bir yargı organı mı?

    Rusya Suriye'de 200 yeni silah denemiş

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Çamur atanlar
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    28 Şubat yapamadı, AKP’ye yaptırılıyor
    Genel

    Afrin'den acı haber: 8 askerimiz şehit oldu; 13 askerimiz yaralandı
    Genel

    Demirel'e verilen brifing
    Genel

    Post 28 Şubat’ı yaşıyoruz
    Armağan Bahtiyar

    İnsanlık ağır yaralı... (Bir şeyler yapmalıyız.)
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Samsun’dan Nur’a plâket
    Orhan GÜLER

    “Yeni nesil”i kıskandık; biz de “toplantı” isteriz!
    Genel

    Darbeler Türkiye'yi dünyadan kopardı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.