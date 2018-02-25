Otomobil üretimi yüzde 9 geriledi

Türkiye'de otomobil üretimi yüzde 9 düşüşle 85 bin 368'e gerilerken, otomobil ihracatı da yüzde 4 azaldı.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Ocak 2018 dönemine ait üretim sonuçlarını açıkladı.

Buna göre ocakta, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3 düşüş ile toplam 124 bin 347 adet taşıt aracı üretildi.

2017 yılına göre, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar üretimi, 2018 yılı ocak ayında yüzde 13 arttı. Ürün grubu bazında büyük kamyonda yüzde 152, midibüste yüzde 47, küçük kamyonda yüzde 46, kamyonette yüzde 11 ve minibüste yüzde 3 artarken, otobüste yüzde 21 azalış görüldü.

2018 yılı ocak ayında otomobil üretimi, 2017 yılına göre yüzde 9 azalarak 85 bin 368 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu ayda traktör üretimi yüzde 26 artarak 4 bin 564 adet oldu. Traktör üretimi 2008-2018 yılları arası ocak ayı verileri karşılaştırıldığında en yüksek seviyeye ulaşmış oldu.

Ocak ayında toplam satışlar 2017 yılı aynı ayına göre aynı seviyesini koruyarak 36 bin 53 adet seviyesinde gerçekleşti. 2018 yılı ocak ayında otomobil satışları, 2017 yılı aynı ayına göre yüzde 4 arttı ve 26 bin 611 adet oldu.

2018 yılı ocak ayında 73 bin 408 adedi otomobil olmak üzere, toplam üretimin yüzde 76'sını oluşturan 94 bin 332 adet taşıt ihraç edildi. 2018 yılı ocak ayında gerçekleşen taşıt aracı ihracatı, 2017 yılı aynı ayına göre yüzde 9 azaldı.

Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4, ticari araç ihracatı yüzde 22 azaldı. Traktör ihracatı ise 2017 yılına göre yüzde 19 azalarak 802 adet olarak gerçekleşti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2018 yılı ocak ayında yüzde 18,7 pay ile ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu.