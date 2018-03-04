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5 MART 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Otomotivde şubatta tüm zamanların ihracat rekoru kırıldı

04 Mart 2018, Pazar 13:27
Türk ekonomisinin lokomotif sektörlerinden otomotivin şubat ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26 artışla 2,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakamla otomotivde aylık bazda tüm zamanların ihracat rekoru kırıldı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye ihracatının 12 yıldır üst üste lider sektörü otomotiv endüstrisi yeni bir rekora imza attı.

OİB verilerine göre, şubat ayında, geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 26 artışla 2,8 milyar dolar ihracat yapan otomotiv sektörü, aylık bazda tüm zamanların ihracat rekorunu kırdı. Türkiye ihracatından aldığı pay yaklaşık yüzde 22 olan sektör, böylelikle toplam ihracatın beşte birinden fazlasını tek başına gerçekleştirdi.

AA

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